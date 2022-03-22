إرشادات الاستثمار العقاري التي يجب اتباعها

اسلام العريش
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هل تتطلع للاستثمار في العقارات؟ هذه طريقة رائعة لتكوين أصولك وصافي ثروتك ، ولكن عليك أن تعرف ما يجب تجنبه وكيفية إدارة الأشياء من أجل الحصول على النتائج الصحيحة. استمر في القراءة حتى تتمكن من معرفة ما يجب القيام به بينما تستعد لتكون مستثمرًا عقاريًا.
تأكد من تحديد أهداف واقعية بناءً على الميزانية التي لديك. يجب ألا تضع هدفًا لشراء عشرة منازل في فترة شهر إذا كان لديك فقط مائة ألف دولار باسمك. ضع توقعات معقولة لتجنب الانتكاسات بأي ثمن. قم بالتصفح مثلا في ارخص اسعار شاليهات الساحل الشمالي او ارخص قرى الساحل الشمالي
تعرف دائمًا على قيم الخصائص الأخرى في المنطقة. يمكن أن يختلف الإيجار بشكل كبير من حي إلى آخر. بمجرد أن تفهم جيدًا ظروف مستوى الشارع ، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر حكمة.
إذا كنت ترغب في الدخول في استثمار عقاري ، ولكن ليس لديك ما يكفي من المال لشراء قطعة من الممتلكات بنفسك ، فلا تقلق. انظر إلى صناديق الاستثمار العقاري. تعمل إلى حد كبير مثل الصناديق المشتركة ، يمكنك استثمار الأموال المتاحة لديك في مجموعة أكبر مع الاستمرار في جني بعض المال من الرهون العقارية.
دائما الحصول على فحص الممتلكات الخاصة بك. عمليات التفتيش ليست شيئًا سيئًا ، ولا يجب أن تفكر فيها على أنها نفقات مزعجة. يمكن أن تكشف عمليات التفتيش عن مشكلات خطيرة قد لا تظهر على الفور. يمكن أن يمنحك هذا قوة تفاوضية أو يسمح لك بإصلاح المشكلات قبل أن يطلب شخص آخر الفحص.
إن محاولة إدارة محفظة استثمار عقاري بدون المعلومات المناسبة ستضعك في مأزق كبير. يجب أن تكون هذه أوقاتًا مثيرة للغاية بالنسبة لك وأنت تستعد للانطلاق في مغامرتك مع الاستثمار العقاري. لذا تأكد من أخذ هذه النصائح على محمل الجد واستمر في البحث عن معلومات مفيدة حتى لا تواجه أي مشكلة.
تأكد من تحديد أهداف واقعية بناءً على الميزانية التي لديك. يجب ألا تضع هدفًا لشراء عشرة منازل في فترة شهر إذا كان لديك فقط مائة ألف دولار باسمك. ضع توقعات معقولة لتجنب الانتكاسات بأي ثمن. قم بالتصفح مثلا في ارخص اسعار شاليهات الساحل الشمالي او ارخص قرى الساحل الشمالي
تعرف دائمًا على قيم الخصائص الأخرى في المنطقة. يمكن أن يختلف الإيجار بشكل كبير من حي إلى آخر. بمجرد أن تفهم جيدًا ظروف مستوى الشارع ، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر حكمة.
إذا كنت ترغب في الدخول في استثمار عقاري ، ولكن ليس لديك ما يكفي من المال لشراء قطعة من الممتلكات بنفسك ، فلا تقلق. انظر إلى صناديق الاستثمار العقاري. تعمل إلى حد كبير مثل الصناديق المشتركة ، يمكنك استثمار الأموال المتاحة لديك في مجموعة أكبر مع الاستمرار في جني بعض المال من الرهون العقارية.
دائما الحصول على فحص الممتلكات الخاصة بك. عمليات التفتيش ليست شيئًا سيئًا ، ولا يجب أن تفكر فيها على أنها نفقات مزعجة. يمكن أن تكشف عمليات التفتيش عن مشكلات خطيرة قد لا تظهر على الفور. يمكن أن يمنحك هذا قوة تفاوضية أو يسمح لك بإصلاح المشكلات قبل أن يطلب شخص آخر الفحص.
إن محاولة إدارة محفظة استثمار عقاري بدون المعلومات المناسبة ستضعك في مأزق كبير. يجب أن تكون هذه أوقاتًا مثيرة للغاية بالنسبة لك وأنت تستعد للانطلاق في مغامرتك مع الاستثمار العقاري. لذا تأكد من أخذ هذه النصائح على محمل الجد واستمر في البحث عن معلومات مفيدة حتى لا تواجه أي مشكلة.