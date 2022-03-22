من درر السلف...الحلقة رقم 588

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …منها …قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /الْهَوَى يَسْرِي بِصَاحِبِهِ : فِي فُنُونٍ ؛ وَيُخْرِجُهُ مِنْ دَارِ الْعَقْلِ إِلَى دَائِرَةِ الْجُنُونِ..وَقَدْ يَكُونُ الْهَوَى فِي الْعِلْمِ : فَيَخْرُجُ بِصَاحِبِهِ إِلَى ضِدِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْعِلْمُ ..وَقَدْ يَكُونُ فِي الزُّهْدِ : فَيَخْرُجُ إِلَى الرِّيَاءِ . ..أنظره / ذم الهوى وَرَقَة / 16 …ومنها …وقال بعدها أيضاً عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /قَدْ مَدَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُخَالَفَةِ الْهَوَى : فَقَالَ ﴿ وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْهوى ﴾ ..قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : هُوَ نَهْيُ النَّفْسِ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا ..قَالَ مُقَاتِلٌ / هُوَ الرَّجُلُ يُهِمُّ بِالْمَعْصِيَةِ ؛ فَيَذْكُرُ مَقَامَهُ لِلْحِسَابِ فَيَتْرُكُهَا . ..أنظره / ذم الهوى وَرَقَة / 16 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /إِنَّمَا كَانَ جِهَادُ النَّفْسِ أَكْبَرَ مِنْ جِهَادِ الأَعْدَاءِ لأَنَّ النَّفْسَ : مَحْبُوبَةٌ ؛ وَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ مَحْبُوبٌ ؛ لأَنَّهَا لَا تَدْعُو إِلاّ إِلَى مَا تَشْتَهِي ..وَمُوَافَقَةُ الْمَحْبُوبِ فِي الْمَكْرُوهِ : مَحْبُوبَةٌ ؛ فَكَيْفَ إِذا دَعَا إِلَى مَحْبُوب !!!فَإذْ عَكَسْتَ الْحَالَ وَخُولِفَ الْمَحْبُوبُ فِيمَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنَ الْمَحْبُوبِ : اشْتَدَّ الْجِهَادُ ؛ وَصَعُبَ الأَمْرُ بِخِلافِ جِهَادِ الْكُفَّارِ ؛ فَإِنَّ الطِّبَاعَ تَحْمِلُ عَلَى خُصُومَةِ الأَعْدَاءِ ..وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي قَوْله تعالى : ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ ..قَالَ : هُوَ جِهَادُ النَّفْسِ وَالْهَوَى . ..أنظره / ذم الهوى وَرَقَة / 40 …ومنها …وقال أيضًا /أَنَّ الْمَغْلُوبَ بِمُوَافَقَةِ الْهَوَى وَالنَّفْسِ : مَقْهُورٌ ..وَلِذَلِكَ تَجِدُ فِي نَفْسِهِ : ذُلاً لِمَكَانِ الْقَهْرِ ؛ وَغَالِبِ الْهَوَى ذُو صَوْلَةٍ . ..أنظره / ذم الهوى وَرَقَة / 53 …ومنها …وقال بعدها أيضًا /الْقَلْبَ فِي أَصْلِ الْوَضْع : سلِيمٌ مِنْ كُلِّ آفَةٍ ..وَالْحَوَاسُّ الْخَمْسُ : تُوَصِّلُ إِلَيْهِ الأَخْبَارَ ؛ فَتُرْقَمُ فِي صَفْحَتِهِ ..فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَوْثِقَ مِنْ سَدِّ الطُّرُقِ الَّتِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْهَا الْفِتَنُ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ مِنْهَا : أَعْرَضَ عَمَّا خُلِقَ لَهُ مِنَ التَّعْظِيمِ لِلْخَالِقِ ؛ وَالْفِكْرِ فِي الْمَصَالِح ..وَرُبَّ فِتْنَةٍ عَلَقَ بِهِ شَبَاهَا : فَكَانَتْ سَبَبًا فِي هَلاكِهِ .. .أنظره / ذم الهوى وَرَقَة / 63 …