من درر السلف...الحلقة رقم 588

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
📚 الحمد لله …

🥀ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …

🥀🥀 منها …
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
الْهَوَى يَسْرِي بِصَاحِبِهِ : فِي فُنُونٍ ؛ وَيُخْرِجُهُ مِنْ دَارِ الْعَقْلِ إِلَى دَائِرَةِ الْجُنُونِ..
وَقَدْ يَكُونُ الْهَوَى فِي الْعِلْمِ : فَيَخْرُجُ بِصَاحِبِهِ إِلَى ضِدِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْعِلْمُ ..
وَقَدْ يَكُونُ فِي الزُّهْدِ : فَيَخْرُجُ إِلَى الرِّيَاءِ . ..
🥀 أنظره / ذم الهوى وَرَقَة / 16 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال بعدها أيضاً عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /
قَدْ مَدَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُخَالَفَةِ الْهَوَى : فَقَالَ ﴿ وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْهوى ﴾ ..
قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : هُوَ نَهْيُ النَّفْسِ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا ..
قَالَ مُقَاتِلٌ / هُوَ الرَّجُلُ يُهِمُّ بِالْمَعْصِيَةِ ؛ فَيَذْكُرُ مَقَامَهُ لِلْحِسَابِ فَيَتْرُكُهَا . ..
🥀 أنظره / ذم الهوى وَرَقَة / 16 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
إِنَّمَا كَانَ جِهَادُ النَّفْسِ أَكْبَرَ مِنْ جِهَادِ الأَعْدَاءِ لأَنَّ النَّفْسَ : مَحْبُوبَةٌ ؛ وَمَا تَدْعُو إِلَيْهِ مَحْبُوبٌ ؛ لأَنَّهَا لَا تَدْعُو إِلاّ إِلَى مَا تَشْتَهِي ..
وَمُوَافَقَةُ الْمَحْبُوبِ فِي الْمَكْرُوهِ : مَحْبُوبَةٌ ؛ فَكَيْفَ إِذا دَعَا إِلَى مَحْبُوب !!!
فَإذْ عَكَسْتَ الْحَالَ وَخُولِفَ الْمَحْبُوبُ فِيمَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنَ الْمَحْبُوبِ : اشْتَدَّ الْجِهَادُ ؛ وَصَعُبَ الأَمْرُ بِخِلافِ جِهَادِ الْكُفَّارِ ؛ فَإِنَّ الطِّبَاعَ تَحْمِلُ عَلَى خُصُومَةِ الأَعْدَاءِ ..
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي قَوْله تعالى : ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ ..
قَالَ : هُوَ جِهَادُ النَّفْسِ وَالْهَوَى . ..
🥀 أنظره / ذم الهوى وَرَقَة / 40 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال أيضًا /
أَنَّ الْمَغْلُوبَ بِمُوَافَقَةِ الْهَوَى وَالنَّفْسِ : مَقْهُورٌ ..
وَلِذَلِكَ تَجِدُ فِي نَفْسِهِ : ذُلاً لِمَكَانِ الْقَهْرِ ؛ وَغَالِبِ الْهَوَى ذُو صَوْلَةٍ . ..
🥀 أنظره / ذم الهوى وَرَقَة / 53 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال بعدها أيضًا /
الْقَلْبَ فِي أَصْلِ الْوَضْع : سلِيمٌ مِنْ كُلِّ آفَةٍ ..
وَالْحَوَاسُّ الْخَمْسُ : تُوَصِّلُ إِلَيْهِ الأَخْبَارَ ؛ فَتُرْقَمُ فِي صَفْحَتِهِ ..
فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَوْثِقَ مِنْ سَدِّ الطُّرُقِ الَّتِي يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْهَا الْفِتَنُ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ مِنْهَا : أَعْرَضَ عَمَّا خُلِقَ لَهُ مِنَ التَّعْظِيمِ لِلْخَالِقِ ؛ وَالْفِكْرِ فِي الْمَصَالِح ..
وَرُبَّ فِتْنَةٍ عَلَقَ بِهِ شَبَاهَا : فَكَانَتْ سَبَبًا فِي هَلاكِهِ .. .
🥀 أنظره / ذم الهوى وَرَقَة / 63 … 🌾🌾🌾
 
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