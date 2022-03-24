من درر السلف....الحلقة رقم 589

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …منها …قال أبو العباس محمد ابن صبيح العجلي ّابْنُ السَّمَّاكِ عليه رَحَمَات الله تعالى /هِمَّةُ العَاقِلِ : فِي النَّجَاةِ وَالهَرَبِ ..وَهِمَّةُ الأَحْمَقِ : فِي اللَّهْوِ وَالطَّرَبِ ..عَجَباً لِعَيْنٍ تَلَذُّ بِالرُّقَادِ وَمَلَكُ المَوْتِ مَعَهَا عَلَى الوِسَادِ ؛ أَفَلاَ مُنْتَبِهٌ : مِنْ نَوْمَتِهِ ؟؟؟أَوْ مُسْتِيْقظٌ : مِنْ غَفْلَتِهِ ؟؟؟وَمُفِيْقٌ : مِنْ سَكْرَتِهِ ؟؟؟وَخَائِفٌ : مِنْ صَرْعَتِهِ ؟؟؟كَدْحاً لِلدُّنْيَا كَدْحاً لِلدُّنْيَا كَدْحاً ؛ أَمَا تَجْعَلُ لِلآخِرَةِ مِنْكَ حظّاً ؟؟؟أُقسِمُ بِاللهِ لَوْ رَأَيْتَ القِيَامَةَ تَخفِقُ بِأَهْوَالِهَا ؛ وَالنَّارَ مُشرِفَةً عَلَى آلِهَا ؛ وَقَدْ وُضِعَ الكِتَابُ ؛ وَجِيْءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهدَاءِ : لَسَرَّكَ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ فِي ذَلِكَ الجَمعِ مَنْزِلَةٌ ؛ أَبَعْدَ الدُّنْيَا دَارُ مُعْتَمَلٍ ؛ أَمْ إِلَى غَيْرِ الآخِرَةِ مُنْتَقَلٌ ..هَيْهَاتَ ؛ وَلَكِنْ صُمَّتِ الآذَانُ : عَنِ المَوَاعِظِ ..وَذَهلَتِ القُلُوْبُ : عَنِ المنَافِعِ ..فَلاَ الوَاعِظُ : يَنْتَفِعُ ..وَلاَ السَّامِعُ : يَنْتَفِعُ . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 329 - 330 ...ومنها …وقال أيضًا ابن سمّاك /كَمْ مِنْ شَيْءٍ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ : لَمْ يَضُرَّ ..لَكِنَّ العِلْمَ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ : ضَرَّ . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 329 ...ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /الدُّنْيَا : كُلُّهَا قَلِيْلٌ ..وَالَّذِي بَقِيَ مِنْهَا : قَلِيْلٌ ..وَالَّذِي لَكَ مِنَ البَاقِي : قَلِيْلٌ ..وَلَمْ يَبْقَ مِنْ قَلِيْلِكَ : إِلاَّ قَلِيْلٌ ..وَقَدْ أَصْبَحتَ : فِي دَارِ العَزَاءِ ..وَغَداً تَصِيْرُ : إِلَى دَارِ الجَزَاءِ ..فَاشْتَرِ نَفْسَكَ لَعَلَّكَ : تَنجُو . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 330 ...ومنها …ذكرَ الحافظُ الذهبيّ في سيرهِ عليهِ رَحَمَات الله قال /قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ : سَمِعْتُ الدَّارَقُطْنِيّ :سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْم بنَ مُحَمَّدٍ النَّسْوِي المُعَدَّل بِمِصْرَ يَقُوْلُ :سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بنَ الحَدَّاد يَقُوْلُ :أَخَذْتُ نَفْسِي بِمَا رَوَاهُ الرَّبِيْع عَنِ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ كَانَ يختِم فِي رَمَضَانَ : سِتِّيْنَ خَتْمَة ؛ سِوَى مَا يقرأُ فِي الصَّلاَةِ ..فَأَكْثَرُ مَا قَدَرْتُ عَلَيْهِ : تسعاً وَخَمْسِيْنَ خَتْمَة ..وَأَتَيْت فِي غَيْر رَمَضَان : بِثَلاَثِيْنَ خَتْمَة . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 15 وَرَقَة / 447 ...