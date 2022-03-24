من درر السلف....الحلقة رقم 589

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
قال أبو العباس محمد ابن صبيح العجلي ّابْنُ السَّمَّاكِ عليه رَحَمَات الله تعالى /
هِمَّةُ العَاقِلِ : فِي النَّجَاةِ وَالهَرَبِ ..
وَهِمَّةُ الأَحْمَقِ : فِي اللَّهْوِ وَالطَّرَبِ ..
عَجَباً لِعَيْنٍ تَلَذُّ بِالرُّقَادِ وَمَلَكُ المَوْتِ مَعَهَا عَلَى الوِسَادِ ؛ أَفَلاَ مُنْتَبِهٌ : مِنْ نَوْمَتِهِ ؟؟؟
أَوْ مُسْتِيْقظٌ : مِنْ غَفْلَتِهِ ؟؟؟
وَمُفِيْقٌ : مِنْ سَكْرَتِهِ ؟؟؟
وَخَائِفٌ : مِنْ صَرْعَتِهِ ؟؟؟
كَدْحاً لِلدُّنْيَا كَدْحاً لِلدُّنْيَا كَدْحاً ؛ أَمَا تَجْعَلُ لِلآخِرَةِ مِنْكَ حظّاً ؟؟؟
أُقسِمُ بِاللهِ لَوْ رَأَيْتَ القِيَامَةَ تَخفِقُ بِأَهْوَالِهَا ؛ وَالنَّارَ مُشرِفَةً عَلَى آلِهَا ؛ وَقَدْ وُضِعَ الكِتَابُ ؛ وَجِيْءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهدَاءِ : لَسَرَّكَ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ فِي ذَلِكَ الجَمعِ مَنْزِلَةٌ ؛ أَبَعْدَ الدُّنْيَا دَارُ مُعْتَمَلٍ ؛ أَمْ إِلَى غَيْرِ الآخِرَةِ مُنْتَقَلٌ ..
هَيْهَاتَ ؛ وَلَكِنْ صُمَّتِ الآذَانُ : عَنِ المَوَاعِظِ ..
وَذَهلَتِ القُلُوْبُ : عَنِ المنَافِعِ ..
فَلاَ الوَاعِظُ : يَنْتَفِعُ ..
وَلاَ السَّامِعُ : يَنْتَفِعُ . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 329 - 330 ...
ومنها …
وقال أيضًا ابن سمّاك /
كَمْ مِنْ شَيْءٍ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ : لَمْ يَضُرَّ ..
لَكِنَّ العِلْمَ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ : ضَرَّ . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 329 ...
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /
الدُّنْيَا : كُلُّهَا قَلِيْلٌ ..
وَالَّذِي بَقِيَ مِنْهَا : قَلِيْلٌ ..
وَالَّذِي لَكَ مِنَ البَاقِي : قَلِيْلٌ ..
وَلَمْ يَبْقَ مِنْ قَلِيْلِكَ : إِلاَّ قَلِيْلٌ ..
وَقَدْ أَصْبَحتَ : فِي دَارِ العَزَاءِ ..
وَغَداً تَصِيْرُ : إِلَى دَارِ الجَزَاءِ ..
فَاشْتَرِ نَفْسَكَ لَعَلَّكَ : تَنجُو . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 330 ...
ومنها …
ذكرَ الحافظُ الذهبيّ في سيرهِ عليهِ رَحَمَات الله قال /
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ : سَمِعْتُ الدَّارَقُطْنِيّ :
سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْم بنَ مُحَمَّدٍ النَّسْوِي المُعَدَّل بِمِصْرَ يَقُوْلُ :
سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بنَ الحَدَّاد يَقُوْلُ :
أَخَذْتُ نَفْسِي بِمَا رَوَاهُ الرَّبِيْع عَنِ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ كَانَ يختِم فِي رَمَضَانَ : سِتِّيْنَ خَتْمَة ؛ سِوَى مَا يقرأُ فِي الصَّلاَةِ ..
فَأَكْثَرُ مَا قَدَرْتُ عَلَيْهِ : تسعاً وَخَمْسِيْنَ خَتْمَة ..
وَأَتَيْت فِي غَيْر رَمَضَان : بِثَلاَثِيْنَ خَتْمَة . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 15 وَرَقَة / 447 ...
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
قال أبو العباس محمد ابن صبيح العجلي ّابْنُ السَّمَّاكِ عليه رَحَمَات الله تعالى /
هِمَّةُ العَاقِلِ : فِي النَّجَاةِ وَالهَرَبِ ..
وَهِمَّةُ الأَحْمَقِ : فِي اللَّهْوِ وَالطَّرَبِ ..
عَجَباً لِعَيْنٍ تَلَذُّ بِالرُّقَادِ وَمَلَكُ المَوْتِ مَعَهَا عَلَى الوِسَادِ ؛ أَفَلاَ مُنْتَبِهٌ : مِنْ نَوْمَتِهِ ؟؟؟
أَوْ مُسْتِيْقظٌ : مِنْ غَفْلَتِهِ ؟؟؟
وَمُفِيْقٌ : مِنْ سَكْرَتِهِ ؟؟؟
وَخَائِفٌ : مِنْ صَرْعَتِهِ ؟؟؟
كَدْحاً لِلدُّنْيَا كَدْحاً لِلدُّنْيَا كَدْحاً ؛ أَمَا تَجْعَلُ لِلآخِرَةِ مِنْكَ حظّاً ؟؟؟
أُقسِمُ بِاللهِ لَوْ رَأَيْتَ القِيَامَةَ تَخفِقُ بِأَهْوَالِهَا ؛ وَالنَّارَ مُشرِفَةً عَلَى آلِهَا ؛ وَقَدْ وُضِعَ الكِتَابُ ؛ وَجِيْءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهدَاءِ : لَسَرَّكَ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ فِي ذَلِكَ الجَمعِ مَنْزِلَةٌ ؛ أَبَعْدَ الدُّنْيَا دَارُ مُعْتَمَلٍ ؛ أَمْ إِلَى غَيْرِ الآخِرَةِ مُنْتَقَلٌ ..
هَيْهَاتَ ؛ وَلَكِنْ صُمَّتِ الآذَانُ : عَنِ المَوَاعِظِ ..
وَذَهلَتِ القُلُوْبُ : عَنِ المنَافِعِ ..
فَلاَ الوَاعِظُ : يَنْتَفِعُ ..
وَلاَ السَّامِعُ : يَنْتَفِعُ . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 329 - 330 ...
ومنها …
وقال أيضًا ابن سمّاك /
كَمْ مِنْ شَيْءٍ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ : لَمْ يَضُرَّ ..
لَكِنَّ العِلْمَ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ : ضَرَّ . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 329 ...
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /
الدُّنْيَا : كُلُّهَا قَلِيْلٌ ..
وَالَّذِي بَقِيَ مِنْهَا : قَلِيْلٌ ..
وَالَّذِي لَكَ مِنَ البَاقِي : قَلِيْلٌ ..
وَلَمْ يَبْقَ مِنْ قَلِيْلِكَ : إِلاَّ قَلِيْلٌ ..
وَقَدْ أَصْبَحتَ : فِي دَارِ العَزَاءِ ..
وَغَداً تَصِيْرُ : إِلَى دَارِ الجَزَاءِ ..
فَاشْتَرِ نَفْسَكَ لَعَلَّكَ : تَنجُو . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 08 ورقة / 330 ...
ومنها …
ذكرَ الحافظُ الذهبيّ في سيرهِ عليهِ رَحَمَات الله قال /
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ : سَمِعْتُ الدَّارَقُطْنِيّ :
سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْم بنَ مُحَمَّدٍ النَّسْوِي المُعَدَّل بِمِصْرَ يَقُوْلُ :
سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بنَ الحَدَّاد يَقُوْلُ :
أَخَذْتُ نَفْسِي بِمَا رَوَاهُ الرَّبِيْع عَنِ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ كَانَ يختِم فِي رَمَضَانَ : سِتِّيْنَ خَتْمَة ؛ سِوَى مَا يقرأُ فِي الصَّلاَةِ ..
فَأَكْثَرُ مَا قَدَرْتُ عَلَيْهِ : تسعاً وَخَمْسِيْنَ خَتْمَة ..
وَأَتَيْت فِي غَيْر رَمَضَان : بِثَلاَثِيْنَ خَتْمَة . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 15 وَرَقَة / 447 ...