من درر السلف....الحلقة رقم 590

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مُعَاذٍ / سَقَمُ الْجَسَدِ : بِالأَوْجَاعِ ..
وَسَقَمُ الْقُلُوبِ : بِالذُّنُوبِ ..
فَكَمَا لَا يَجِدُ الْجَسَدُ لَذَّةَ الطَّعَامِ : عِنْدَ سَقَمِهِ ..
فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ : لَا يَجِدُ حَلاوَةَ الْعِبَادَةِ مَعَ الذُّنُوبِ . ..
أنظره / ذم الهوى وَرَقَة / 68 …
ومنها …
وقال الحافظ أيضًا /
وَقد أَنبأَنَا جمَاعَة من أشياخنا قَالُوا : أخبرنَا مُضر بن مُحَمَّد قَالَ :
سَمِعت يحيى بن أَكْثَم يَقُول :
سَمِعت الْمَأْمُون يَقُول لإِبْرَاهِيم : لَا شَيْء أطيب من النّظر فِي عقول الرِّجَال . ..
أنظره / الأذكياء وَرَقَة / 05 - 06 …
ومنها …
( فِي بَيَان معنى الذِّهْن والفهم والذكاء ) ..
وقال الحافظ أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /
حد الذِّهْن : قُوَّة النَّفس المهيأة المستعدة لِاكْتِسَابِ الآراء ..
وحد الْفَهم : جودة التهيء لهَذِهِ الْقُوَّة ..
وحد الذكاء : جودة حدس من هَذِه الْقُوَّة تقع فِي زمَان قصير غير ممهل ؛ فَيعلم الذكي معنى القَوْل عِنْد سَمَاعه ..
وَقَالَ بَعضهم / حد الذكاء : سرعَة الْفَهم وحدته ؛ والبلادة جموده ..
وَقَالَ الزّجاج / الذكاء فِي اللُّغَة : تَمام الشَّيْء ..
وَمِنْه : الذكاء فِي السن ؛ وَهُوَ تَمام السن ..
وَمِنْه الذكاء فِي الْفَهم : وَهُوَ أَن يكون فهماً تَاماً سريع القبول ..
و ذكيت النَّار : إِذا أتممت إشعالها . ..
أنظره / الأذكياء وَرَقَة / 11 …
ومنها …
وقال الحافظ أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
وليعلم البالغ أنه من يوم بلوغه : قد وجب عليه معرفة الله تعالى بالدليل ؛ لا بالتقليد ..
ويكفيه من الدليل : رؤية نفسه ؛ وترتيب أعضائه ..
فيعلم أنه لا بد لهذا الترتيب : من مرتب ..
كما أنه لا بد للبناء : من بانٍ ..
ولا بد لهذا البناء : من باب . ..
أنظره / مواسم العمر / 47 …
ومنها …
وقال أيضًا في كلامٍ جميلٍ /
كان بعض السلف يقول لنفسه :
ما هاهنا : إلاَّ هذه الكسرة ؛ وهذه المرأة ..
فإن شئتِ : فاصبري ؛ أو فموتي .. .
وكان خلق كثيرٌ من الأشياخ يتأسفون في حالة الكبر على تضييع موسم الشباب ؛ ويبكون على التفريط فيه ..
فليطل القيام : من سيقعد ..
وليكثر الصيام : من سيعجز . ..
أنظره / مواسم العمر / 48 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مُعَاذٍ / سَقَمُ الْجَسَدِ : بِالأَوْجَاعِ ..
وَسَقَمُ الْقُلُوبِ : بِالذُّنُوبِ ..
فَكَمَا لَا يَجِدُ الْجَسَدُ لَذَّةَ الطَّعَامِ : عِنْدَ سَقَمِهِ ..
فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ : لَا يَجِدُ حَلاوَةَ الْعِبَادَةِ مَعَ الذُّنُوبِ . ..
أنظره / ذم الهوى وَرَقَة / 68 …
ومنها …
وقال الحافظ أيضًا /
وَقد أَنبأَنَا جمَاعَة من أشياخنا قَالُوا : أخبرنَا مُضر بن مُحَمَّد قَالَ :
سَمِعت يحيى بن أَكْثَم يَقُول :
سَمِعت الْمَأْمُون يَقُول لإِبْرَاهِيم : لَا شَيْء أطيب من النّظر فِي عقول الرِّجَال . ..
أنظره / الأذكياء وَرَقَة / 05 - 06 …
ومنها …
( فِي بَيَان معنى الذِّهْن والفهم والذكاء ) ..
وقال الحافظ أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /
حد الذِّهْن : قُوَّة النَّفس المهيأة المستعدة لِاكْتِسَابِ الآراء ..
وحد الْفَهم : جودة التهيء لهَذِهِ الْقُوَّة ..
وحد الذكاء : جودة حدس من هَذِه الْقُوَّة تقع فِي زمَان قصير غير ممهل ؛ فَيعلم الذكي معنى القَوْل عِنْد سَمَاعه ..
وَقَالَ بَعضهم / حد الذكاء : سرعَة الْفَهم وحدته ؛ والبلادة جموده ..
وَقَالَ الزّجاج / الذكاء فِي اللُّغَة : تَمام الشَّيْء ..
وَمِنْه : الذكاء فِي السن ؛ وَهُوَ تَمام السن ..
وَمِنْه الذكاء فِي الْفَهم : وَهُوَ أَن يكون فهماً تَاماً سريع القبول ..
و ذكيت النَّار : إِذا أتممت إشعالها . ..
أنظره / الأذكياء وَرَقَة / 11 …
ومنها …
وقال الحافظ أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
وليعلم البالغ أنه من يوم بلوغه : قد وجب عليه معرفة الله تعالى بالدليل ؛ لا بالتقليد ..
ويكفيه من الدليل : رؤية نفسه ؛ وترتيب أعضائه ..
فيعلم أنه لا بد لهذا الترتيب : من مرتب ..
كما أنه لا بد للبناء : من بانٍ ..
ولا بد لهذا البناء : من باب . ..
أنظره / مواسم العمر / 47 …
ومنها …
وقال أيضًا في كلامٍ جميلٍ /
كان بعض السلف يقول لنفسه :
ما هاهنا : إلاَّ هذه الكسرة ؛ وهذه المرأة ..
فإن شئتِ : فاصبري ؛ أو فموتي .. .
وكان خلق كثيرٌ من الأشياخ يتأسفون في حالة الكبر على تضييع موسم الشباب ؛ ويبكون على التفريط فيه ..
فليطل القيام : من سيقعد ..
وليكثر الصيام : من سيعجز . ..
أنظره / مواسم العمر / 48 …