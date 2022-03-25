من درر السلف....الحلقة رقم 590

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …منها …قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مُعَاذٍ / سَقَمُ الْجَسَدِ : بِالأَوْجَاعِ ..وَسَقَمُ الْقُلُوبِ : بِالذُّنُوبِ ..فَكَمَا لَا يَجِدُ الْجَسَدُ لَذَّةَ الطَّعَامِ : عِنْدَ سَقَمِهِ ..فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ : لَا يَجِدُ حَلاوَةَ الْعِبَادَةِ مَعَ الذُّنُوبِ . ..أنظره / ذم الهوى وَرَقَة / 68 …ومنها …وقال الحافظ أيضًا /وَقد أَنبأَنَا جمَاعَة من أشياخنا قَالُوا : أخبرنَا مُضر بن مُحَمَّد قَالَ :سَمِعت يحيى بن أَكْثَم يَقُول :سَمِعت الْمَأْمُون يَقُول لإِبْرَاهِيم : لَا شَيْء أطيب من النّظر فِي عقول الرِّجَال . ..أنظره / الأذكياء وَرَقَة / 05 - 06 …ومنها …( فِي بَيَان معنى الذِّهْن والفهم والذكاء ) ..وقال الحافظ أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /حد الذِّهْن : قُوَّة النَّفس المهيأة المستعدة لِاكْتِسَابِ الآراء ..وحد الْفَهم : جودة التهيء لهَذِهِ الْقُوَّة ..وحد الذكاء : جودة حدس من هَذِه الْقُوَّة تقع فِي زمَان قصير غير ممهل ؛ فَيعلم الذكي معنى القَوْل عِنْد سَمَاعه ..وَقَالَ بَعضهم / حد الذكاء : سرعَة الْفَهم وحدته ؛ والبلادة جموده ..وَقَالَ الزّجاج / الذكاء فِي اللُّغَة : تَمام الشَّيْء ..وَمِنْه : الذكاء فِي السن ؛ وَهُوَ تَمام السن ..وَمِنْه الذكاء فِي الْفَهم : وَهُوَ أَن يكون فهماً تَاماً سريع القبول ..و ذكيت النَّار : إِذا أتممت إشعالها . ..أنظره / الأذكياء وَرَقَة / 11 …ومنها …وقال الحافظ أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /وليعلم البالغ أنه من يوم بلوغه : قد وجب عليه معرفة الله تعالى بالدليل ؛ لا بالتقليد ..ويكفيه من الدليل : رؤية نفسه ؛ وترتيب أعضائه ..فيعلم أنه لا بد لهذا الترتيب : من مرتب ..كما أنه لا بد للبناء : من بانٍ ..ولا بد لهذا البناء : من باب . ..أنظره / مواسم العمر / 47 …ومنها …وقال أيضًا في كلامٍ جميلٍ /كان بعض السلف يقول لنفسه :ما هاهنا : إلاَّ هذه الكسرة ؛ وهذه المرأة ..فإن شئتِ : فاصبري ؛ أو فموتي .. .وكان خلق كثيرٌ من الأشياخ يتأسفون في حالة الكبر على تضييع موسم الشباب ؛ ويبكون على التفريط فيه ..فليطل القيام : من سيقعد ..وليكثر الصيام : من سيعجز . ..أنظره / مواسم العمر / 48 …