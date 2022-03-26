من درر السلف....الحلقة رقم 591

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …منها …قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ﴾ ..اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُبْتَدِئِ بِبِنَاءِ الْبَيْتِ : عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ ..أَحَدُهَا / أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَهُ : لا بِبِنَاءِ أَحَدٍ ..ثُمَّ فِي زَمَنِ وَضْعِهِ إياه : قولان ..أحدهما : قَبْلَ خَلْقِ الدُّنْيَا ..( ثم ساق أدلة كلها فيها نظر ) ..الْقَوْلُ الثَّانِي / أَنَّ الْمَلائِكَةَ بَنَتْهُ ..وَالثَّالِثُ / أَنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ أَوْحَى الله إليه : ابن لي بيتاً ؛ واصنع جوله كَمَا رَأَيْتَ الْمَلائِكَةَ تَصْنَعُ حَوْلَ عَرْشِي . ..أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 125 - 126 …ومنها …وقال أيضًا في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ﴾ /قَالَ الزَّجَّاجُ / لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ التَّسْبِيحَ : هُوَ التَّنْزِيهُ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ كُلِّ سُوءٍ ..وَالْغُدُوُّ : جَمْعُ غُدْوَةٍ ..وَالآصَالُ : جَمْعُ أُصُل ..وأُصل جَمْعُ أَصِيلٍ ؛ فَالآصَالُ جَمْعُ الْجَمْعِ ..وَالآصَالُ : الْعَشِيَّاتُ ..وَلِلْمُفَسِّرِينَ فِي الْمُرَادِ بِهَذَا التَّسْبِيحِ : قَوْلانِ ..أَحَدُهُمَا / أَنَّهُ الصَّلاةُ ..ثُمَّ فِي صَلاةِ الْغُدُوِّ : قَوْلانِ ..أَحَدُهُمَا / أَنَّهَا الْفَجْرُ ؛ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ..وَالثَّانِي / صَلاةُ الضُّحَى ..وَرَوَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ صَلاةَ الضُّحَى لَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا يغوص عليهما غواص ثم قرأ / ﴿ يسبح الله له فيها بالغدو والآصال ﴾ ..وَفِي صَلاةِ الآصَال : قَوْلانِ ..أَحَدُهُمَا / أَنَّهَا الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ ؛ قَالَهُ ابْنُ السَّائِبِ ..وَالثَّانِي / صَلاةُ الْعَصْرِ ؛ قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ . ..أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 136 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ في قَوْلهِ تَعَالَى /﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عن ذكر الله ﴾ أي : لا تشغلهم ..قال ابن السائب : التجار الْجَلابُونَ ؛ وَالْبَاعَةُ الْمُقِيمُونَ ..وَفِي الْمُرَادِ بِذِكْرِ اللَّهِ : ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ ..أَحَدُهَا / الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ..وَرَوَى سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي السُّوقِ ؛ فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ ؛ فَأَغْلَقُوا حَوَانِيتَهُمْ وَدَخَلُواالْمَسْجِدَ ؛ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فيِهِمْ نَزَلَتْ / ﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذكر الله ﴾ ..وَالثَّانِي / أَنَّهُ الْقِيَامُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ؛ قَالَهُ قَتَادَةُ ..وَالثَّالِثُ / ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِاللِّسَان ؛ قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ . ..أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 136 …