من درر السلف....الحلقة رقم 591

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ﴾ ..
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُبْتَدِئِ بِبِنَاءِ الْبَيْتِ : عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ ..
أَحَدُهَا / أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَهُ : لا بِبِنَاءِ أَحَدٍ ..
ثُمَّ فِي زَمَنِ وَضْعِهِ إياه : قولان ..
أحدهما : قَبْلَ خَلْقِ الدُّنْيَا ..
( ثم ساق أدلة كلها فيها نظر ) ..
الْقَوْلُ الثَّانِي / أَنَّ الْمَلائِكَةَ بَنَتْهُ ..
وَالثَّالِثُ / أَنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ أَوْحَى الله إليه : ابن لي بيتاً ؛ واصنع جوله كَمَا رَأَيْتَ الْمَلائِكَةَ تَصْنَعُ حَوْلَ عَرْشِي . ..
أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 125 - 126 …
ومنها …
وقال أيضًا في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ﴾ /
قَالَ الزَّجَّاجُ / لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ التَّسْبِيحَ : هُوَ التَّنْزِيهُ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ كُلِّ سُوءٍ ..
وَالْغُدُوُّ : جَمْعُ غُدْوَةٍ ..
وَالآصَالُ : جَمْعُ أُصُل ..
وأُصل جَمْعُ أَصِيلٍ ؛ فَالآصَالُ جَمْعُ الْجَمْعِ ..
وَالآصَالُ : الْعَشِيَّاتُ ..
وَلِلْمُفَسِّرِينَ فِي الْمُرَادِ بِهَذَا التَّسْبِيحِ : قَوْلانِ ..
أَحَدُهُمَا / أَنَّهُ الصَّلاةُ ..
ثُمَّ فِي صَلاةِ الْغُدُوِّ : قَوْلانِ ..
أَحَدُهُمَا / أَنَّهَا الْفَجْرُ ؛ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ..
وَالثَّانِي / صَلاةُ الضُّحَى ..
وَرَوَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ صَلاةَ الضُّحَى لَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا يغوص عليهما غواص ثم قرأ / ﴿ يسبح الله له فيها بالغدو والآصال ﴾ ..
وَفِي صَلاةِ الآصَال : قَوْلانِ ..
أَحَدُهُمَا / أَنَّهَا الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ ؛ قَالَهُ ابْنُ السَّائِبِ ..
وَالثَّانِي / صَلاةُ الْعَصْرِ ؛ قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ . ..
أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 136 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ في قَوْلهِ تَعَالَى /
﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عن ذكر الله ﴾ أي : لا تشغلهم ..
قال ابن السائب : التجار الْجَلابُونَ ؛ وَالْبَاعَةُ الْمُقِيمُونَ ..
وَفِي الْمُرَادِ بِذِكْرِ اللَّهِ : ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ ..
أَحَدُهَا / الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ..
وَرَوَى سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي السُّوقِ ؛ فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ ؛ فَأَغْلَقُوا حَوَانِيتَهُمْ وَدَخَلُوا
الْمَسْجِدَ ؛ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فيِهِمْ نَزَلَتْ / ﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذكر الله ﴾ ..
وَالثَّانِي / أَنَّهُ الْقِيَامُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ؛ قَالَهُ قَتَادَةُ ..
وَالثَّالِثُ / ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِاللِّسَان ؛ قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ . ..
أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 136 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ﴾ ..
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُبْتَدِئِ بِبِنَاءِ الْبَيْتِ : عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ ..
أَحَدُهَا / أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَهُ : لا بِبِنَاءِ أَحَدٍ ..
ثُمَّ فِي زَمَنِ وَضْعِهِ إياه : قولان ..
أحدهما : قَبْلَ خَلْقِ الدُّنْيَا ..
( ثم ساق أدلة كلها فيها نظر ) ..
الْقَوْلُ الثَّانِي / أَنَّ الْمَلائِكَةَ بَنَتْهُ ..
وَالثَّالِثُ / أَنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ أَوْحَى الله إليه : ابن لي بيتاً ؛ واصنع جوله كَمَا رَأَيْتَ الْمَلائِكَةَ تَصْنَعُ حَوْلَ عَرْشِي . ..
أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 125 - 126 …
ومنها …
وقال أيضًا في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ﴾ /
قَالَ الزَّجَّاجُ / لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ التَّسْبِيحَ : هُوَ التَّنْزِيهُ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ كُلِّ سُوءٍ ..
وَالْغُدُوُّ : جَمْعُ غُدْوَةٍ ..
وَالآصَالُ : جَمْعُ أُصُل ..
وأُصل جَمْعُ أَصِيلٍ ؛ فَالآصَالُ جَمْعُ الْجَمْعِ ..
وَالآصَالُ : الْعَشِيَّاتُ ..
وَلِلْمُفَسِّرِينَ فِي الْمُرَادِ بِهَذَا التَّسْبِيحِ : قَوْلانِ ..
أَحَدُهُمَا / أَنَّهُ الصَّلاةُ ..
ثُمَّ فِي صَلاةِ الْغُدُوِّ : قَوْلانِ ..
أَحَدُهُمَا / أَنَّهَا الْفَجْرُ ؛ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ..
وَالثَّانِي / صَلاةُ الضُّحَى ..
وَرَوَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ صَلاةَ الضُّحَى لَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا يغوص عليهما غواص ثم قرأ / ﴿ يسبح الله له فيها بالغدو والآصال ﴾ ..
وَفِي صَلاةِ الآصَال : قَوْلانِ ..
أَحَدُهُمَا / أَنَّهَا الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ ؛ قَالَهُ ابْنُ السَّائِبِ ..
وَالثَّانِي / صَلاةُ الْعَصْرِ ؛ قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ . ..
أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 136 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ في قَوْلهِ تَعَالَى /
﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عن ذكر الله ﴾ أي : لا تشغلهم ..
قال ابن السائب : التجار الْجَلابُونَ ؛ وَالْبَاعَةُ الْمُقِيمُونَ ..
وَفِي الْمُرَادِ بِذِكْرِ اللَّهِ : ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ ..
أَحَدُهَا / الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ ؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ..
وَرَوَى سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي السُّوقِ ؛ فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ ؛ فَأَغْلَقُوا حَوَانِيتَهُمْ وَدَخَلُوا
الْمَسْجِدَ ؛ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فيِهِمْ نَزَلَتْ / ﴿ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذكر الله ﴾ ..
وَالثَّانِي / أَنَّهُ الْقِيَامُ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ؛ قَالَهُ قَتَادَةُ ..
وَالثَّالِثُ / ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِاللِّسَان ؛ قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ . ..
أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 136 …