من درر السلف....الحلقة رقم 592

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …منها …قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /والناس ثلاثة :من استكثر عمره بالخير ودام عليه : فذلك من الفائزين ..ومن خلط وقصر : فذاك من الخاسرين ..ومن صاحب التفريط والمعاصي : فذاك من الهالكين . ..أنظره / مواسم العمر وَرَقَة / 48 …ومنها …وقال الحافظ أيضًا /قَالَ الْعُلَمَاءُ :خُلِقَ آدَمُ : يَوْمَ الْجُمُعَةِ ..وَكَانَ طُولُهُ : ستون ذِرَاعًا ؛ وَعَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ..وَفِي تَسْمِيَتِهِ آدَمَ قَوْلانِ :أَحَدُهُمَا : لأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ أَدِيمِ الأَرْضِ ؛ قاله سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ..وَأَدِيمُ الأَرْضِ : وَجْهُهَا ..وَالثَّانِي :أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الأُدْمَةِ : وَهِيَ سُمْرَةُ اللَّوْنِ ؛ قَالَهُ الضَّحَّاكُ . ..أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 25 …ومنها …وقال أيضًا في قوله تعالى / ﴿ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ﴾ ..سَعِدَ : مَنْ تَدَبَّرَ ..وَسَلِمَ : مَنْ تَفَكَّرَ ..وَفَازَ : مَنْ نَظَرَ وَاسْتَعْبَرَ ..وَنَجَا : مِنْ بَحْرِ الْهَوَى مَنْ تَصَبَّرَ ..وَهَلَكَ كُلَّ الْهَلاكِ وَأَدْبَرَ : مَنْ نَسِيَ الْمَوْتَ مَعَ الشَّعْرِ الْمُبْيَضِّ .. ..ثم قال عليه رَحَمَات الله /أَنَّ التَّفَكُّرَ يَنْقَسِمُ : إِلَى قِسْمَيْنِ ..أَحَدُهُمَا : يَتَعَلَّقُ بِالْعَبْدِ ..وَالثَّانِي : بِالْمَعْبُودِ جَلَّ جَلالُهُ ..فَأَمَّا الْمُتَعَلِّقُ بِالْعَبْدِ / فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَفَكَّرَ : هَلْ هُوَ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَمْ لا ؟؟؟فَإِنْ رَأَى زَلَّةً : تَدَارَكَهَا بِالتَّوْبَةِ وَالإسْتِغْفَارِ ..ثُمَّ يَتَفَكَّرَ فِي نَقْلِ الأَعْضَاءِ : مِنَ الْمَعَاصِي إِلَى الطَّاعَاتِ ؛ فَيَجْعَلَ شُغُلَ الْعَيْنِ الْعَبْرَةَ ..وَشُغُلَ اللِّسَانِ : الذِّكْرَ ..وَكَذَلِكَ سَائِرَ الأَعْضَاءِ ..ثُمَّ يَتَفَكَّرَ فِي الطَّاعَاتِ لِيَقُومَ بِوَاجِبِهَا ؛ وَيُجْبِرَ وَاهِنَهَا ..ثُمَّ يَتَفَكَّرَ فِي مُبَادَرَةِ الأَوْقَاتِ : بِالنَّوَافِلِ طَلَبًا لِلأَرْبَاحِ ..وَيَتَفَكَّرَ فِي قِصَرِ الْعُمْرِ فَيَنْتَبِهَ حَذِرًا أَنْ يَقُولَ غداً : يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله .. ..وَأَمَّا الْمُتَعَلِّقُ بِالْمَعْبُودِ جَلَّ جَلالُهُ : فَقَدْ مَنَعَ الشَّرْعَ مِنَ التَّفَكُّرِ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصِفَاتِهِ .. ..فَلَمْ يَبْقَ إِلاّ النَّظَرُ : فِي الآثَارِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْمُؤْثَرِ ..وَجَمِيعُ الْمَوْجُودَاتِ : مِنْ آثَارِ قُدْرَتِهِ ..وَأَعْجَبُ آثَارِهِ : الآدَمِيُّ ..فَإِنَّكَ إِذَا تَفَكَّرْتَ فِي نَفْسِكَ : كَفَى ..وَإِذَا نَظَرْتَ فِي خَلْقِكَ : شَفَى ..أَلَيْسَ قَدْ فَعَلَ فِي قَطْرَةٍ مِنْ مَاءٍ مَا لَوِ انْقَضَتِ الأَعْمَارُ فِي شَرْحِ حِكْمَتِهِ : مَا وَفَّتْ !!! . ..أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 64 - إلى : 66 - 67 …ومنها …وقال في قوله تعالى : ﴿ يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عن ذكر الله ﴾ / مَعْنَى تُلْهِكُمْ : أَيْ تَشْغَلْكُمْ ..وَفِي الْمُرَادِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى : أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ..أَحَدُهَا / طَاعَتُهُ فِي الْجِهَادِ . ( رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) ..وَالثَّانِي / الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ . ( قَالَهُ عَطَاءٌ ) ..وَالثَّالِثُ / الْفَرَائِضُ كُلُّهَا . ( قَالَهُ الضَّحَّاكُ ) ..وَالرَّابِعُ / أَنَّهُ عَلَى إِطْلاقِهِ ؛ فَحَضَّهُمْ عَلَى إِدَامَةِ الذِّكْرِ . ( قَالَهُ الزَّجَّاجُ ) ..قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / كُلُّ شَيْءٍ يُشْغِلُكَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَالٍ وَوَلَدٍ : فَهُوَ مَشْئُومٌ عليك . ..أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 415 …