من إكتشافاتي "خاص بعشاق القهوة و الشاي"

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهما رح أطول عليكم ، الشهر الفضيل على الأبواب و كثير مننا ما يقدر يفطر بلا ما يحسي كوب القهوة أو الشاي الخاص فيهانا عن نفسي أول ما أقوم بمن على الطاولة أركض لك ركض لماكينة القهوة ، أعدل المزاج و أبدأ حياتي ...و عشان كذا حبيت أشارككم بإكتشافي لهاذ السنة ترا تاتاااااا " متجر بيّاك " متجر كل شي بيه من أجود ما يكون ، منتجات عالمية و محليةو أحب أبشركم فيه كل اللي ممكن يحلم فيه عشاق القهوة من كبسولات ، قهوة مقطرة ، أظرفة ، اسبريسو، قهوة فرنسية، تركية ، سعودية و إضافاتها ، أدوات ترشيح و غيروووحتى الشاي موجود الشاي الاخضر ، الأحمر ، سحلب، كرك و معها إضافات رح تسعدكمو موجود عندهم مكسرات و حلويات و موالح . يعني اللي يشتهيه قلبك كلو رح تلاقيه هناكحتى الأواني و الأكواب و ابريق القهوة و المطاحن و آلات صنع القهوة و الشاي موجود عندهمو ما رح تملو أبدا من التبضع من عندهم رح تلاقو الجودة و التنوع بالمنتوجاتو كل فترة يعملو تخفيضات و هدايا للزبائن اللي مثلي طبعاااو التوصيل متوفر داخل السعودية و ما جاورها و بأسعار ما رح تصدقو إنها موجودة بالعالمما أبغى أطول عليكم بس صدق صرت مدمنة على بيّاك و أنصح فيه كل الناس اللي أعرفهم و حتى اللي ما أعرفهمهذا رابط الموقعو السلام خير الختام