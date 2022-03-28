من إكتشافاتي "خاص بعشاق القهوة و الشاي"

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oum basma

:: عضو منتسِب ::
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23 مارس 2022
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ما رح أطول عليكم ، الشهر الفضيل على الأبواب و كثير مننا ما يقدر يفطر بلا ما يحسي كوب القهوة أو الشاي الخاص فيه

انا عن نفسي أول ما أقوم بمن على الطاولة أركض لك ركض لماكينة القهوة ، أعدل المزاج و أبدأ حياتي ...

و عشان كذا حبيت أشارككم بإكتشافي لهاذ السنة ترا تاتاااااا " متجر بيّاك " متجر كل شي بيه من أجود ما يكون ، منتجات عالمية و محلية



بياك



و أحب أبشركم فيه كل اللي ممكن يحلم فيه عشاق القهوة من كبسولات ، قهوة مقطرة ، أظرفة ، اسبريسو، قهوة فرنسية، تركية ، سعودية و إضافاتها ، أدوات ترشيح و غيرووو

حتى الشاي موجود الشاي الاخضر ، الأحمر ، سحلب، كرك و معها إضافات رح تسعدكم

و موجود عندهم مكسرات و حلويات و موالح . يعني اللي يشتهيه قلبك كلو رح تلاقيه هناك



حتى الأواني و الأكواب و ابريق القهوة و المطاحن و آلات صنع القهوة و الشاي موجود عندهم



و ما رح تملو أبدا من التبضع من عندهم رح تلاقو الجودة و التنوع بالمنتوجات

و كل فترة يعملو تخفيضات و هدايا للزبائن اللي مثلي طبعااا

و التوصيل متوفر داخل السعودية و ما جاورها و بأسعار ما رح تصدقو إنها موجودة بالعالم



ما أبغى أطول عليكم بس صدق صرت مدمنة على بيّاك و أنصح فيه كل الناس اللي أعرفهم و حتى اللي ما أعرفهم

هذا رابط الموقع

بياك


و السلام خير الختام











 
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