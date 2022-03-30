كيف اعرف الذهب الابيض

merehan
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ذهب ابيض
عُرف الذهب الأبيض منذ القدم باسم (البلاتين) ، وهو أحد العناصر الكيميائية في الجدول الدوري ، والذي يرمز له بالرمز (Pt) ، وهذا العنصر له العديد من الميزات التي تضفي عليه صفاته ، فهو معدن انتقالي بلون رمادي-أبيض
تتميز بخصائص مغناطيسية متوازية وصلابة ، وقوة شدها عالية تصل إلى 125-245 جيجا باسكال ، ونقطة غليانها 3825 درجة مئوية ، ونقطة انصهارها 17680 درجة مئوية ، وعامل حجمها 230 جيجا باسكال.
عنصر البلاتين له قوة أكبر من الحديد ، ومرونته تشبه مرونة الذهب العادي ، وسبب تسمية البلاتين بهذا الاسم يعود إلى الكلمة الإسبانية (بلاتا) التي تعني (الفضة الصغيرة) ، والبلاتين. . هي من المعادن النفيسة ولها مكانة خاصة جعلتها غالية الثمن في الأسواق المختلفة.
قراءة المزيد:قلادة JOY DIAMOND
تاريخ اكتشاف الذهب الأبيض
يعود تاريخ اكتشاف الذهب الأبيض إلى عام 1557 م ، عندما كان العالم الإيطالي (يوليوس سكاليجر) أول من اكتشف هذا العنصر لأول مرة ، ثم اكتشف الإسبان المزيد. كميات كبيرة من هذا المعدن المميز في عام 1750 م ، عندما تم بيعه في البداية بأسعار رخيصة ورخيصة لأن قيمته لم يتم تداولها كما هي الآن.
صفات الذهب الأبيض
قوة كبيرة وصلابة عالية. لا يتأثر بالعوامل البيئية المحيطة ، فالذهب الأبيض لا يصدأ ولا يفقد بريقه بمرور الوقت. مقاومة لدرجات الحرارة العالية والتآكل. مقاومة جيدة للعناصر الحمضية التي لها القدرة على التأثير على المعادن الأخرى. يتمتع بمرونة جيدة ، حيث يمكن إذابته بخلطه مع حمض النيتريك والهيدروكلوريك.
كيفية التمييز بين الذهب الأبيض
يمكن تمييز الذهب الأبيض بعدة طرق ، من أهمها: حك قطعة من الذهب ، وإذا تعرضت للخدش فهو ذهب أبيض. تسخين قطعة من الذهب كثيراً حتى تتحول إلى لهب ، وإذا تحول لونها بعد التبريد إلى لون غامق فهو ذهب أبيض. تعريضه لبعض الأحماض القلوية وإذا ذاب فهو ذهب أبيض.
قراءة المزيد:أقراط هايڤ اللازورد
استخدامات الذهب الأبيض
يتم استخدامه في صناعة المجوهرات والحلي. بسبب صلابته وعدم تأثره بالعوامل المناخية مثل الهواء والصدأ ، وبريقه يدوم لفترات طويلة. يساهم في إزالة الغازات السامة الموجودة في الطبيعة
عندما يقترن به ، يتحول إلى غاز النيتروجين أو بخار الماء أو ثاني أكسيد الكربون. يدخل في مجال مختبرات التحليل الكيميائي حيث تذوب العينات عند مزجها بأحماض مختلفة. يستخدم في صناعة الألواح والأسلاك الرقيقة التي تستخدم في العديد من الأغراض والمعدات الكهربائية.
يساعد على تحليل وتفكيك مكونات الزيت بشكل منفصل. يستخدم في صناعة الأسنان الطبية والأدوات الجراحية والمخبرية ، ويستخدم في صناعة المركبات الكيميائية التي لها تأثير في علاج السرطانات بأنواعها. يتم استخدامه في صناعة قطع غيار السيارات ، حيث يتم استخدامه في تركيب المحول الحفاز في عادم السيارات.
عُرف الذهب الأبيض منذ القدم باسم (البلاتين) ، وهو أحد العناصر الكيميائية في الجدول الدوري ، والذي يرمز له بالرمز (Pt) ، وهذا العنصر له العديد من الميزات التي تضفي عليه صفاته ، فهو معدن انتقالي بلون رمادي-أبيض
تتميز بخصائص مغناطيسية متوازية وصلابة ، وقوة شدها عالية تصل إلى 125-245 جيجا باسكال ، ونقطة غليانها 3825 درجة مئوية ، ونقطة انصهارها 17680 درجة مئوية ، وعامل حجمها 230 جيجا باسكال.
عنصر البلاتين له قوة أكبر من الحديد ، ومرونته تشبه مرونة الذهب العادي ، وسبب تسمية البلاتين بهذا الاسم يعود إلى الكلمة الإسبانية (بلاتا) التي تعني (الفضة الصغيرة) ، والبلاتين. . هي من المعادن النفيسة ولها مكانة خاصة جعلتها غالية الثمن في الأسواق المختلفة.
قراءة المزيد:قلادة JOY DIAMOND
تاريخ اكتشاف الذهب الأبيض
يعود تاريخ اكتشاف الذهب الأبيض إلى عام 1557 م ، عندما كان العالم الإيطالي (يوليوس سكاليجر) أول من اكتشف هذا العنصر لأول مرة ، ثم اكتشف الإسبان المزيد. كميات كبيرة من هذا المعدن المميز في عام 1750 م ، عندما تم بيعه في البداية بأسعار رخيصة ورخيصة لأن قيمته لم يتم تداولها كما هي الآن.
صفات الذهب الأبيض
قوة كبيرة وصلابة عالية. لا يتأثر بالعوامل البيئية المحيطة ، فالذهب الأبيض لا يصدأ ولا يفقد بريقه بمرور الوقت. مقاومة لدرجات الحرارة العالية والتآكل. مقاومة جيدة للعناصر الحمضية التي لها القدرة على التأثير على المعادن الأخرى. يتمتع بمرونة جيدة ، حيث يمكن إذابته بخلطه مع حمض النيتريك والهيدروكلوريك.
كيفية التمييز بين الذهب الأبيض
يمكن تمييز الذهب الأبيض بعدة طرق ، من أهمها: حك قطعة من الذهب ، وإذا تعرضت للخدش فهو ذهب أبيض. تسخين قطعة من الذهب كثيراً حتى تتحول إلى لهب ، وإذا تحول لونها بعد التبريد إلى لون غامق فهو ذهب أبيض. تعريضه لبعض الأحماض القلوية وإذا ذاب فهو ذهب أبيض.
قراءة المزيد:أقراط هايڤ اللازورد
استخدامات الذهب الأبيض
يتم استخدامه في صناعة المجوهرات والحلي. بسبب صلابته وعدم تأثره بالعوامل المناخية مثل الهواء والصدأ ، وبريقه يدوم لفترات طويلة. يساهم في إزالة الغازات السامة الموجودة في الطبيعة
عندما يقترن به ، يتحول إلى غاز النيتروجين أو بخار الماء أو ثاني أكسيد الكربون. يدخل في مجال مختبرات التحليل الكيميائي حيث تذوب العينات عند مزجها بأحماض مختلفة. يستخدم في صناعة الألواح والأسلاك الرقيقة التي تستخدم في العديد من الأغراض والمعدات الكهربائية.
يساعد على تحليل وتفكيك مكونات الزيت بشكل منفصل. يستخدم في صناعة الأسنان الطبية والأدوات الجراحية والمخبرية ، ويستخدم في صناعة المركبات الكيميائية التي لها تأثير في علاج السرطانات بأنواعها. يتم استخدامه في صناعة قطع غيار السيارات ، حيث يتم استخدامه في تركيب المحول الحفاز في عادم السيارات.