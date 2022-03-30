من درر السلف....الحلقة رقم 593

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
( ضمة القبر ) ..
وقال الحافظ شمس الدين محمّد ابن أحمد الذهبيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
الضَّمَّةُ لَيْسَتْ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ : فِي شَيْءٍ ..
بَلْ هُوَ أَمْرٌ يَجِدُهُ المُؤْمِنُ : كَمَا يَجِدُ أَلَمَ فَقْدِ وَلَدِهِ وَحَمِيْمِهِ فِي الدُّنْيَا ..
وَكَمَا يَجِدُ : مِنْ أَلَمِ مَرَضِهِ ..
وَأَلَمِ خُرُوْجِ : نَفْسِهِ ..
وَأَلَمِ سُؤَالِهِ : فِي قَبْرِهِ وَامْتِحَانِهِ ..
وَأَلَمِ تَأَثُّرِهِ : بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ..
وَأَلَمِ قِيَامِهِ : مِنْ قَبْرِهِ ..
وَأَلَمِ : المَوْقِفِ وَهَوْلِهِ ..
وَأَلَمِ : الوُرُوْدِ عَلَى النَّارِ ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَهَذِهِ الأَرَاجِيْفُ كُلُّهَا : قَدْ تَنَالُ العَبْدَ ..
وَمَا هِيَ : مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ..
وَلاَ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم قَطُّ ..
وَلَكِنَّ العَبْدَ التَّقِيَّ : يَرْفُقُ اللهُ بِهِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ أَوْ كُلِّهِ ..
وَلاَ رَاحَةَ لِلْمُؤْمن : دوْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ ..
قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنْذِرْهُم يَوْمَ الحَسْرَةِ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ، إِذِ القُلُوْبُ لَدَى الحَنَاجِرِ ﴾ ..
فَنَسْأَلُ اللهَ - تَعَالَى - العَفْوَ ؛ وَاللُّطْفَ الخَفِيَّ وَمَعَ هَذِهِ الهَزَّاتِ . ..
أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 01 وَرَقَة / 290 …
ومنها …
وقال أيضًا /
فَسَعْدٌ ( هو الصحابيّ الجليل سعد ابن معاذ ) مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ : مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ؛ مِنْ أَرْفَعِ الشُّهَدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ..
كَأَنَّكَ يَا هَذَا تَظُنُّ أَنَّ الفَائِزَ : لاَ يَنَالُهُ هَوْلٌ فِي الدَّارَيْنِ ؟؟؟
وَلاَ رَوْعٌ ؟؟؟
وَلاَ أَلَمٌ ؟؟؟
وَلاَ خَوْفٌ ؟؟؟
سَلْ رَبَّكَ العَافِيَةَ وَأَنْ يَحْشُرَنَا فِي زُمْرَةِ سَعْدٍ . ..
أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 01 وَرَقَة / 290 - 291 …
ومنها …
( قال الحَافظ أبو عبد الله محمد ابن سعد ابن منيع الهاشميّ البغدادي المعروف بابن سعد : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ..
عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ..
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ / اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِحُبِّ لِقَاءِ اللَّهِ سَعْدًا ..
قَالَ : إِنَّمَا يَعْنِي السَّرِيرَ .. . ) ( هو في الطبقات الكبرى ج 02 وَرَقَة / 291 ) ..
وقال الحافظ الذهبيّ عليهِ رَحَمَات الله أيضًا تعقيباً على هذا الأثر /
قُلْتُ : تَفْسِيْرُهُ بِالسَّرِيْرِ مَا أَدْرِي أَهُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَوْ مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ ؟؟؟
وَهَذَا تَأْوِيْلٌ : لاَ يُفِيْدُ ..
فَقَدْ جَاءَ ثَابِتاً : عَرْشُ الرَّحْمَن ؛ وَعَرْشُ اللهِ ..
وَالعَرْشُ : خَلْقٌ لِلِّهِ مُسَخَّرٌ ؛ إِذَا شَاءَ أَنْ يَهْتَزَّ اهْتَزَّ بِمَشِيْئَةِ اللهِ ؛ وَجَعَلَ فِيْهِ شُعُوْراً لِحُبِّ سَعْدٍ كَمَا جَعَلَ - تَعَالَى - شُعُوْراً فِي جَبَلِ أُحُدٍ بِحُبِّهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ ﴾ ..
ثُمَّ عَمَّمَ فَقَالَ : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ وَهَذَا حَقٌّ ..
وَفِي ( صَحِيْحِ البُخَارِيِّ ) قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ .. .
وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ سَبِيْلُهُ الإِيْمَانُ . ..
أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 01 وَرَقَة / 296 - 297 …
( قلت / أثر ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم / 3579 وهو صحيح ) ..
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
( ضمة القبر ) ..
وقال الحافظ شمس الدين محمّد ابن أحمد الذهبيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
الضَّمَّةُ لَيْسَتْ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ : فِي شَيْءٍ ..
بَلْ هُوَ أَمْرٌ يَجِدُهُ المُؤْمِنُ : كَمَا يَجِدُ أَلَمَ فَقْدِ وَلَدِهِ وَحَمِيْمِهِ فِي الدُّنْيَا ..
وَكَمَا يَجِدُ : مِنْ أَلَمِ مَرَضِهِ ..
وَأَلَمِ خُرُوْجِ : نَفْسِهِ ..
وَأَلَمِ سُؤَالِهِ : فِي قَبْرِهِ وَامْتِحَانِهِ ..
وَأَلَمِ تَأَثُّرِهِ : بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ..
وَأَلَمِ قِيَامِهِ : مِنْ قَبْرِهِ ..
وَأَلَمِ : المَوْقِفِ وَهَوْلِهِ ..
وَأَلَمِ : الوُرُوْدِ عَلَى النَّارِ ..
وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَهَذِهِ الأَرَاجِيْفُ كُلُّهَا : قَدْ تَنَالُ العَبْدَ ..
وَمَا هِيَ : مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ..
وَلاَ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم قَطُّ ..
وَلَكِنَّ العَبْدَ التَّقِيَّ : يَرْفُقُ اللهُ بِهِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ أَوْ كُلِّهِ ..
وَلاَ رَاحَةَ لِلْمُؤْمن : دوْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ ..
قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنْذِرْهُم يَوْمَ الحَسْرَةِ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ، إِذِ القُلُوْبُ لَدَى الحَنَاجِرِ ﴾ ..
فَنَسْأَلُ اللهَ - تَعَالَى - العَفْوَ ؛ وَاللُّطْفَ الخَفِيَّ وَمَعَ هَذِهِ الهَزَّاتِ . ..
أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 01 وَرَقَة / 290 …
ومنها …
وقال أيضًا /
فَسَعْدٌ ( هو الصحابيّ الجليل سعد ابن معاذ ) مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ : مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ؛ مِنْ أَرْفَعِ الشُّهَدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ..
كَأَنَّكَ يَا هَذَا تَظُنُّ أَنَّ الفَائِزَ : لاَ يَنَالُهُ هَوْلٌ فِي الدَّارَيْنِ ؟؟؟
وَلاَ رَوْعٌ ؟؟؟
وَلاَ أَلَمٌ ؟؟؟
وَلاَ خَوْفٌ ؟؟؟
سَلْ رَبَّكَ العَافِيَةَ وَأَنْ يَحْشُرَنَا فِي زُمْرَةِ سَعْدٍ . ..
أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 01 وَرَقَة / 290 - 291 …
ومنها …
( قال الحَافظ أبو عبد الله محمد ابن سعد ابن منيع الهاشميّ البغدادي المعروف بابن سعد : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ..
عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ..
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ / اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِحُبِّ لِقَاءِ اللَّهِ سَعْدًا ..
قَالَ : إِنَّمَا يَعْنِي السَّرِيرَ .. . ) ( هو في الطبقات الكبرى ج 02 وَرَقَة / 291 ) ..
وقال الحافظ الذهبيّ عليهِ رَحَمَات الله أيضًا تعقيباً على هذا الأثر /
قُلْتُ : تَفْسِيْرُهُ بِالسَّرِيْرِ مَا أَدْرِي أَهُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَوْ مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ ؟؟؟
وَهَذَا تَأْوِيْلٌ : لاَ يُفِيْدُ ..
فَقَدْ جَاءَ ثَابِتاً : عَرْشُ الرَّحْمَن ؛ وَعَرْشُ اللهِ ..
وَالعَرْشُ : خَلْقٌ لِلِّهِ مُسَخَّرٌ ؛ إِذَا شَاءَ أَنْ يَهْتَزَّ اهْتَزَّ بِمَشِيْئَةِ اللهِ ؛ وَجَعَلَ فِيْهِ شُعُوْراً لِحُبِّ سَعْدٍ كَمَا جَعَلَ - تَعَالَى - شُعُوْراً فِي جَبَلِ أُحُدٍ بِحُبِّهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ ﴾ ..
ثُمَّ عَمَّمَ فَقَالَ : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ وَهَذَا حَقٌّ ..
وَفِي ( صَحِيْحِ البُخَارِيِّ ) قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ .. .
وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ سَبِيْلُهُ الإِيْمَانُ . ..
أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 01 وَرَقَة / 296 - 297 …
( قلت / أثر ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم / 3579 وهو صحيح ) ..