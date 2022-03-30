من درر السلف....الحلقة رقم 593

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …منها …( ضمة القبر ) ..وقال الحافظ شمس الدين محمّد ابن أحمد الذهبيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /الضَّمَّةُ لَيْسَتْ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ : فِي شَيْءٍ ..بَلْ هُوَ أَمْرٌ يَجِدُهُ المُؤْمِنُ : كَمَا يَجِدُ أَلَمَ فَقْدِ وَلَدِهِ وَحَمِيْمِهِ فِي الدُّنْيَا ..وَكَمَا يَجِدُ : مِنْ أَلَمِ مَرَضِهِ ..وَأَلَمِ خُرُوْجِ : نَفْسِهِ ..وَأَلَمِ سُؤَالِهِ : فِي قَبْرِهِ وَامْتِحَانِهِ ..وَأَلَمِ تَأَثُّرِهِ : بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ..وَأَلَمِ قِيَامِهِ : مِنْ قَبْرِهِ ..وَأَلَمِ : المَوْقِفِ وَهَوْلِهِ ..وَأَلَمِ : الوُرُوْدِ عَلَى النَّارِ ..وَنَحْوِ ذَلِكَ ..فَهَذِهِ الأَرَاجِيْفُ كُلُّهَا : قَدْ تَنَالُ العَبْدَ ..وَمَا هِيَ : مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ..وَلاَ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم قَطُّ ..وَلَكِنَّ العَبْدَ التَّقِيَّ : يَرْفُقُ اللهُ بِهِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ أَوْ كُلِّهِ ..وَلاَ رَاحَةَ لِلْمُؤْمن : دوْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ ..قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنْذِرْهُم يَوْمَ الحَسْرَةِ ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ، إِذِ القُلُوْبُ لَدَى الحَنَاجِرِ ﴾ ..فَنَسْأَلُ اللهَ - تَعَالَى - العَفْوَ ؛ وَاللُّطْفَ الخَفِيَّ وَمَعَ هَذِهِ الهَزَّاتِ . ..أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 01 وَرَقَة / 290 …ومنها …وقال أيضًا /فَسَعْدٌ ( هو الصحابيّ الجليل سعد ابن معاذ ) مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ : مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ؛ مِنْ أَرْفَعِ الشُّهَدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ..كَأَنَّكَ يَا هَذَا تَظُنُّ أَنَّ الفَائِزَ : لاَ يَنَالُهُ هَوْلٌ فِي الدَّارَيْنِ ؟؟؟وَلاَ رَوْعٌ ؟؟؟وَلاَ أَلَمٌ ؟؟؟وَلاَ خَوْفٌ ؟؟؟سَلْ رَبَّكَ العَافِيَةَ وَأَنْ يَحْشُرَنَا فِي زُمْرَةِ سَعْدٍ . ..أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 01 وَرَقَة / 290 - 291 …ومنها …( قال الحَافظ أبو عبد الله محمد ابن سعد ابن منيع الهاشميّ البغدادي المعروف بابن سعد : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ..عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ..عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ / اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِحُبِّ لِقَاءِ اللَّهِ سَعْدًا ..قَالَ : إِنَّمَا يَعْنِي السَّرِيرَ .. . ) ( هو في الطبقات الكبرى ج 02 وَرَقَة / 291 ) ..وقال الحافظ الذهبيّ عليهِ رَحَمَات الله أيضًا تعقيباً على هذا الأثر /قُلْتُ : تَفْسِيْرُهُ بِالسَّرِيْرِ مَا أَدْرِي أَهُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَوْ مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ ؟؟؟وَهَذَا تَأْوِيْلٌ : لاَ يُفِيْدُ ..فَقَدْ جَاءَ ثَابِتاً : عَرْشُ الرَّحْمَن ؛ وَعَرْشُ اللهِ ..وَالعَرْشُ : خَلْقٌ لِلِّهِ مُسَخَّرٌ ؛ إِذَا شَاءَ أَنْ يَهْتَزَّ اهْتَزَّ بِمَشِيْئَةِ اللهِ ؛ وَجَعَلَ فِيْهِ شُعُوْراً لِحُبِّ سَعْدٍ كَمَا جَعَلَ - تَعَالَى - شُعُوْراً فِي جَبَلِ أُحُدٍ بِحُبِّهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ..وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ ﴾ ..ثُمَّ عَمَّمَ فَقَالَ : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ وَهَذَا حَقٌّ ..وَفِي ( صَحِيْحِ البُخَارِيِّ ) قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ .. .وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ سَبِيْلُهُ الإِيْمَانُ . ..أنظره / سير أعلام النُبلاء ج 01 وَرَقَة / 296 - 297 …( قلت / أثر ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم / 3579 وهو صحيح ) ..