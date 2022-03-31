من درر السلف....الحلقة رقم 594

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …منها …قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آياتنا عجبا ﴾ ..وَفِي الرَّقِيمِ : سِتَّةُ أَقْوَالٍ ..أَحَدُهَا / أَنَّهُ لَوْحٌ مِنْ رَصَاصٍ كَانَ فِيهِ أَسْمَاءُ الْفِتْيَةِ مَكْتُوبَةٌ لِيَعْلَمَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ مَا قِصَّتُهُمْ ..رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ..وَبِهِ قَالَ وَهْبٌ ..وَالثَّانِي / أَنَّهُ اسْمُ الْوَادِي الَّذِي فِيهِ الْكَهْفُ ..قَالَهُ قَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ ..وَالثَّالِثُ / أَنَّهُ اسْمُ الْقَرْيَةِ الَّتِي خَرَجُوا مِنْهَا ..قَالَهُ كَعْبٌ ..وَالرَّابِعُ / أَنَّهُ اسْمُ الْجَبَلِ ..قَالَهُ الْحَسَنُ ..وَالْخَامِسُ / أَنَّ الرَّقِيمَ الدَّوَاةُ بِلِسَانِ الرُّومِ ..قَالَهُ عِكْرِمَةُ ..وَالسَّادِسُ / أَنَّهُ اسْمُ الْكَلْبِ ..قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ . ..أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 376 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /اعْلَمْ أَنَّ الطَّهَارَةَ : عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ ..الضَّرْبُ الأَوَّلُ / تَطْهِيرُ الْبَدَن : عنْ نَجَسٍ ؛ أَوْ حَدَثٍ ؛ أَوْ فَضْلَةٍ مِنَ الْبَدَن .. ..وَالضَّرْبُ الثَّانِي / تَطْهِيرُ الْجَوَارِحِ : عَنِ الآثَامِ .. ..وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ / تَطْهِيرُ الْقَلْبِ عَنِ الأَخْلاقِ الْمَذْمُومَةِ : مِنَ الْحِرْصِ ؛ وَالْحِقْدِ ؛ وَالْحَسَدِ ؛ وَالْكِبْرِ ؛ وَغَيْرِ ذَلِكَ .. ..الضَّرْبُ الرَّابِعُ / تَطْهِيرُ السِّرِّ عَمَّا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ الْعُلْيَا وَلَمْ تَحْصُلْ : إِلاّ لِمَنْ تَجَلَّتْ لَهُ أَوْصَافُ الْحَبِيبِ فَدَخَلَ فِي دَائِرَةِ الْمَحَبَّةِ ..أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ظَفْرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ :سَأَلَ مَحْمُودٌ أَبَا سُلَيْمَانَ وَأَنَا حَاضِرٌ : مَا أَقْرَبُ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟؟؟فَبَكَى أَبُو سُلَيْمَانَ ثُمَّ قَالَ : مثلي يسأل عن هذا !!!أقرت مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ : أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى قَلْبِكَ وَأَنْتَ لا تُرِيدُ مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلا هُوَ . ..أنظره / التبصرة ( مختصر ) ج 02 وَرَقَة / 206 إلى / 209 …ومنها …وقال أيضًا /أَنَّ الْجَوَارِحَ كَالسَّوَاقِي : تُوصِلُ إِلَى الْقَلْبِ الصَّافِي وَالْكَدِرِ ..فَمَنْ كَفَّهَا عَنِ الشَّرِّ : جَلَّتْ مَعِدَةُ الْقَلْبِ بِمَا فِيهَا مِنَ الأَخْلاطِ ؛ فَأَذَابَتْهَا ؛ وَكَفَى بِذَلِكَ حِمْيَةٌ ..فَإِذَا جَاءَ الدَّوَاءُ : صَادَفَ مَحَلاً قَابِلاً ..وَمَنْ أَطْلَقَهَا فِي الذُّنُوبِ : أَوْصَلَتْ إِلَى الْقَلْبِ وَسَخَ الْخَطَايَا ؛ وَظُلْمَ الْمَعَاصِي ..فَلَوْ وُضِعَ الدَّوَاءُ : كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَلْبِ حِجَابٌ ..فَلا تَكَادُ الْجَوَارِحُ تَسْلَمُ مِنَ الْخَطَايَا : إِلاّ بِالْعُزْلَةِ ..فَمَنْ أَمْكَنَهُ : فَمَا أَحْسَنَهُ ..وَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ : تَحَفَّظَ فِي مُخَالَطَتِهِ لِلْخَلْقِ تَحَفُّظَ الْمُجَاهِدِ فِي الْحَرْبِ . ..أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 208 …ومنها …وقال الإمام محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ /قَالَ عُلَمَاءُ الدِّينِ / التَّطْفِيفُ : فِي كُلِّ شَيْءٍ ..فِي الصَّلَاةِ ؛ وَالْوُضُوءِ ؛ وَالْكَيْل ؛ وَالْمِيزَانِ ..كَمَا أَنَّ السَّرِقَةَ : فِي كُلِّ شَيْءٍ ..وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ : مَنْ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؛ فَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا . ..أنْظُرهُ / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 366 …