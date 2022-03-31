من درر السلف....الحلقة رقم 594

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آياتنا عجبا ﴾ ..
وَفِي الرَّقِيمِ : سِتَّةُ أَقْوَالٍ ..
أَحَدُهَا / أَنَّهُ لَوْحٌ مِنْ رَصَاصٍ كَانَ فِيهِ أَسْمَاءُ الْفِتْيَةِ مَكْتُوبَةٌ لِيَعْلَمَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ مَا قِصَّتُهُمْ ..
رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ..
وَبِهِ قَالَ وَهْبٌ ..
وَالثَّانِي / أَنَّهُ اسْمُ الْوَادِي الَّذِي فِيهِ الْكَهْفُ ..
قَالَهُ قَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ ..
وَالثَّالِثُ / أَنَّهُ اسْمُ الْقَرْيَةِ الَّتِي خَرَجُوا مِنْهَا ..
قَالَهُ كَعْبٌ ..
وَالرَّابِعُ / أَنَّهُ اسْمُ الْجَبَلِ ..
قَالَهُ الْحَسَنُ ..
وَالْخَامِسُ / أَنَّ الرَّقِيمَ الدَّوَاةُ بِلِسَانِ الرُّومِ ..
قَالَهُ عِكْرِمَةُ ..
وَالسَّادِسُ / أَنَّهُ اسْمُ الْكَلْبِ ..
قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ . ..
أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 376 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
اعْلَمْ أَنَّ الطَّهَارَةَ : عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ ..
الضَّرْبُ الأَوَّلُ / تَطْهِيرُ الْبَدَن : عنْ نَجَسٍ ؛ أَوْ حَدَثٍ ؛ أَوْ فَضْلَةٍ مِنَ الْبَدَن .. ..
وَالضَّرْبُ الثَّانِي / تَطْهِيرُ الْجَوَارِحِ : عَنِ الآثَامِ .. ..
وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ / تَطْهِيرُ الْقَلْبِ عَنِ الأَخْلاقِ الْمَذْمُومَةِ : مِنَ الْحِرْصِ ؛ وَالْحِقْدِ ؛ وَالْحَسَدِ ؛ وَالْكِبْرِ ؛ وَغَيْرِ ذَلِكَ .. ..
الضَّرْبُ الرَّابِعُ / تَطْهِيرُ السِّرِّ عَمَّا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ الْعُلْيَا وَلَمْ تَحْصُلْ : إِلاّ لِمَنْ تَجَلَّتْ لَهُ أَوْصَافُ الْحَبِيبِ فَدَخَلَ فِي دَائِرَةِ الْمَحَبَّةِ ..
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ظَفْرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ :
سَأَلَ مَحْمُودٌ أَبَا سُلَيْمَانَ وَأَنَا حَاضِرٌ : مَا أَقْرَبُ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟؟؟
فَبَكَى أَبُو سُلَيْمَانَ ثُمَّ قَالَ : مثلي يسأل عن هذا !!!
أقرت مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ : أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى قَلْبِكَ وَأَنْتَ لا تُرِيدُ مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلا هُوَ . ..
أنظره / التبصرة ( مختصر ) ج 02 وَرَقَة / 206 إلى / 209 …
ومنها …
وقال أيضًا /
أَنَّ الْجَوَارِحَ كَالسَّوَاقِي : تُوصِلُ إِلَى الْقَلْبِ الصَّافِي وَالْكَدِرِ ..
فَمَنْ كَفَّهَا عَنِ الشَّرِّ : جَلَّتْ مَعِدَةُ الْقَلْبِ بِمَا فِيهَا مِنَ الأَخْلاطِ ؛ فَأَذَابَتْهَا ؛ وَكَفَى بِذَلِكَ حِمْيَةٌ ..
فَإِذَا جَاءَ الدَّوَاءُ : صَادَفَ مَحَلاً قَابِلاً ..
وَمَنْ أَطْلَقَهَا فِي الذُّنُوبِ : أَوْصَلَتْ إِلَى الْقَلْبِ وَسَخَ الْخَطَايَا ؛ وَظُلْمَ الْمَعَاصِي ..
فَلَوْ وُضِعَ الدَّوَاءُ : كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَلْبِ حِجَابٌ ..
فَلا تَكَادُ الْجَوَارِحُ تَسْلَمُ مِنَ الْخَطَايَا : إِلاّ بِالْعُزْلَةِ ..
فَمَنْ أَمْكَنَهُ : فَمَا أَحْسَنَهُ ..
وَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ : تَحَفَّظَ فِي مُخَالَطَتِهِ لِلْخَلْقِ تَحَفُّظَ الْمُجَاهِدِ فِي الْحَرْبِ . ..
أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 208 …
ومنها …
وقال الإمام محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ /
قَالَ عُلَمَاءُ الدِّينِ / التَّطْفِيفُ : فِي كُلِّ شَيْءٍ ..
فِي الصَّلَاةِ ؛ وَالْوُضُوءِ ؛ وَالْكَيْل ؛ وَالْمِيزَانِ ..
كَمَا أَنَّ السَّرِقَةَ : فِي كُلِّ شَيْءٍ ..
وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ : مَنْ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؛ فَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا . ..
أنْظُرهُ / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 366 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آياتنا عجبا ﴾ ..
وَفِي الرَّقِيمِ : سِتَّةُ أَقْوَالٍ ..
أَحَدُهَا / أَنَّهُ لَوْحٌ مِنْ رَصَاصٍ كَانَ فِيهِ أَسْمَاءُ الْفِتْيَةِ مَكْتُوبَةٌ لِيَعْلَمَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ مَا قِصَّتُهُمْ ..
رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ..
وَبِهِ قَالَ وَهْبٌ ..
وَالثَّانِي / أَنَّهُ اسْمُ الْوَادِي الَّذِي فِيهِ الْكَهْفُ ..
قَالَهُ قَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ ..
وَالثَّالِثُ / أَنَّهُ اسْمُ الْقَرْيَةِ الَّتِي خَرَجُوا مِنْهَا ..
قَالَهُ كَعْبٌ ..
وَالرَّابِعُ / أَنَّهُ اسْمُ الْجَبَلِ ..
قَالَهُ الْحَسَنُ ..
وَالْخَامِسُ / أَنَّ الرَّقِيمَ الدَّوَاةُ بِلِسَانِ الرُّومِ ..
قَالَهُ عِكْرِمَةُ ..
وَالسَّادِسُ / أَنَّهُ اسْمُ الْكَلْبِ ..
قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ . ..
أنظره / التبصرة ج 01 وَرَقَة / 376 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
اعْلَمْ أَنَّ الطَّهَارَةَ : عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ ..
الضَّرْبُ الأَوَّلُ / تَطْهِيرُ الْبَدَن : عنْ نَجَسٍ ؛ أَوْ حَدَثٍ ؛ أَوْ فَضْلَةٍ مِنَ الْبَدَن .. ..
وَالضَّرْبُ الثَّانِي / تَطْهِيرُ الْجَوَارِحِ : عَنِ الآثَامِ .. ..
وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ / تَطْهِيرُ الْقَلْبِ عَنِ الأَخْلاقِ الْمَذْمُومَةِ : مِنَ الْحِرْصِ ؛ وَالْحِقْدِ ؛ وَالْحَسَدِ ؛ وَالْكِبْرِ ؛ وَغَيْرِ ذَلِكَ .. ..
الضَّرْبُ الرَّابِعُ / تَطْهِيرُ السِّرِّ عَمَّا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ الْعُلْيَا وَلَمْ تَحْصُلْ : إِلاّ لِمَنْ تَجَلَّتْ لَهُ أَوْصَافُ الْحَبِيبِ فَدَخَلَ فِي دَائِرَةِ الْمَحَبَّةِ ..
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ظَفْرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ :
سَأَلَ مَحْمُودٌ أَبَا سُلَيْمَانَ وَأَنَا حَاضِرٌ : مَا أَقْرَبُ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟؟؟
فَبَكَى أَبُو سُلَيْمَانَ ثُمَّ قَالَ : مثلي يسأل عن هذا !!!
أقرت مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ : أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى قَلْبِكَ وَأَنْتَ لا تُرِيدُ مِنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلا هُوَ . ..
أنظره / التبصرة ( مختصر ) ج 02 وَرَقَة / 206 إلى / 209 …
ومنها …
وقال أيضًا /
أَنَّ الْجَوَارِحَ كَالسَّوَاقِي : تُوصِلُ إِلَى الْقَلْبِ الصَّافِي وَالْكَدِرِ ..
فَمَنْ كَفَّهَا عَنِ الشَّرِّ : جَلَّتْ مَعِدَةُ الْقَلْبِ بِمَا فِيهَا مِنَ الأَخْلاطِ ؛ فَأَذَابَتْهَا ؛ وَكَفَى بِذَلِكَ حِمْيَةٌ ..
فَإِذَا جَاءَ الدَّوَاءُ : صَادَفَ مَحَلاً قَابِلاً ..
وَمَنْ أَطْلَقَهَا فِي الذُّنُوبِ : أَوْصَلَتْ إِلَى الْقَلْبِ وَسَخَ الْخَطَايَا ؛ وَظُلْمَ الْمَعَاصِي ..
فَلَوْ وُضِعَ الدَّوَاءُ : كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَلْبِ حِجَابٌ ..
فَلا تَكَادُ الْجَوَارِحُ تَسْلَمُ مِنَ الْخَطَايَا : إِلاّ بِالْعُزْلَةِ ..
فَمَنْ أَمْكَنَهُ : فَمَا أَحْسَنَهُ ..
وَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ : تَحَفَّظَ فِي مُخَالَطَتِهِ لِلْخَلْقِ تَحَفُّظَ الْمُجَاهِدِ فِي الْحَرْبِ . ..
أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 208 …
ومنها …
وقال الإمام محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ /
قَالَ عُلَمَاءُ الدِّينِ / التَّطْفِيفُ : فِي كُلِّ شَيْءٍ ..
فِي الصَّلَاةِ ؛ وَالْوُضُوءِ ؛ وَالْكَيْل ؛ وَالْمِيزَانِ ..
كَمَا أَنَّ السَّرِقَةَ : فِي كُلِّ شَيْءٍ ..
وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ : مَنْ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؛ فَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا . ..
أنْظُرهُ / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 366 …