من درر السلف..الحلقة رقم 595

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومنَ الدّررِ وفرائد العلمِ والأثرِ …
منها …
قال العلاّمة علاّمة الجزائر محمّد ابن بشير ابن عمر الإبراهيميّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
قبح الله خبزة : أبيع بها ديني !!!
وأعقّ بها : سلفي !!!
وأهين بها : نفسي !!!
وأهدم بها : شرفي !!!
وأكون بها حجة : على قومي وتاريخي !!!
ولكن : أين من يعقل ؛ أو من يعي ؟؟؟ . ..
أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 156 …
ومنها …
وقال أيضًا /
مغالاة في المهور ؛ وتفنّن في النفقات والمغارم ؛ هذه العوائد : بدّلت حكم الله ..
ونسخت : سنّة رسوله ..
فأصبح الزوج لا ينظر من الزوجة إلى دينها وحسبها وجمالها ؛ وإنما ينظر إلى شيء واحد : إلى مالها ..
فلتكن : من خضراء الدمن ..
ولتكن : دميمة الخلقة ..
كلّ ذلك لا يضيرها عند الزوج الطامع : إذا كان لها مال ..
ووليّ الزوجة لا ينظر من خاطب بنته إلى أصله ودينه وأخلاقه !!!
وإنما ينظر إلى شيء واحد : إلى ماله وما يقدّمه من المهر الغالي ؛ والحلي النفيس ..
وبعد هذا : لا نعجب إذا رأينا كلّ زواج يبتدئ بهذا الإعتبار !!!
ينتهي : بالطلاق والعدواة والخصام بعد أشهر وأيام !!!
إن الصدقات التي يتغالى فيها هؤلاء الحمقى : يكتفي فيها الإسلام بأقل متموّل ..
وقد زوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلمة مؤمنة : على أن يعلمها زوجها سورًا من القرآن ..
واكتفى في تزويج أخرى : بخاتم من حديد ( لو وُجد ) ..
ليرشد إلى أن المال ليس له من الإعتبار في باب الزواج : إلاّ ما لخاتم الحديد !!!
إن مقاصد الإسلام في هذه السنّة : أعلى من كل ما يعمله الناس ..
فهو يرمي بما شرع إلى بناء البيوت على المحبة والتعاون على تربية النسل ؛ وتعليمه وتقوية الأمة به ..
وعلى هذا :
فالرجل الذي يُزوّج ابنته على هذا الأصل الواهي ؛ ولا يراعي في زوج بنته إلّا جانب المال : رجل لا عقل له ولا ضمير ؛ فقد يفلس ذلك الزوج ويرجع على صداق زوجته وثروتها حتى يفلسا معًا ؛ ويكون عاقبة أمرهما الطلاق . ..
أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 295 …
ومنها …
وقال علاّمة الجزائر أيضًا عبد الحميد ابن باديس الصنهاجيّ عليهِ رَحَمَات الله /
أخرج الشيخان ( البخاري ومسلم ) :
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه :
أن رجلاً قال : يا نبي الله !!!
كيف يحشر الكافر على وجهه ؟؟؟
قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا : قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة . ..
( فقه ) :
من هذا الحديث علمنا أنه يجب فيما يَرِد من الأخبار عن اليوم الآخر : أن يحمل على ظاهره ولو كان غير معتاد في الدنيا ..
لأن أحوال العالم الآخر : لا تقاس على أحوال هذا العالم ..
( توجيه ) :
رفعوا وجوههم في الدنيا عن السجود لله : فأذل الله تلك الوجوه ؛ فمشوا عليها في المحشر ..
ورفعوا رؤوسهم كبراً عن الحق : فنكَّسها الله يوم القيامة ..
ومشوا في طريق النظر والإستدلال مشياً مقلوباً : فمشوا في الآخرة مشياً مقلوباً ..
فكان ما نالهم من سوء تلك الحال : جزاءاً وفاقاً لما أتوا من قبيح الأعمال ..
وما ربك بظلام للعبيد ..
( تحذير ) :
فيما يذكره الله تعالى من هذا الجزاء العادل : تخويف عظيم لنا من سوء الأعمال التي تؤدي إلى سوء الجزاء ؛ وخصوصاً من مثل ما ذكر فيما تقدم من ترك السُّجود والكبر على الحق والنظر المقلوب ..
عصمنا الله والمسلمين أجمعين بالعلم والدين ؛ وهدانا سنن المرسلين ؛ آمين يا رب العالمين .. .
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 423 - 424 …
ومنَ الدّررِ وفرائد العلمِ والأثرِ …
منها …
قال العلاّمة علاّمة الجزائر محمّد ابن بشير ابن عمر الإبراهيميّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
قبح الله خبزة : أبيع بها ديني !!!
وأعقّ بها : سلفي !!!
وأهين بها : نفسي !!!
وأهدم بها : شرفي !!!
وأكون بها حجة : على قومي وتاريخي !!!
ولكن : أين من يعقل ؛ أو من يعي ؟؟؟ . ..
أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 156 …
ومنها …
وقال أيضًا /
مغالاة في المهور ؛ وتفنّن في النفقات والمغارم ؛ هذه العوائد : بدّلت حكم الله ..
ونسخت : سنّة رسوله ..
فأصبح الزوج لا ينظر من الزوجة إلى دينها وحسبها وجمالها ؛ وإنما ينظر إلى شيء واحد : إلى مالها ..
فلتكن : من خضراء الدمن ..
ولتكن : دميمة الخلقة ..
كلّ ذلك لا يضيرها عند الزوج الطامع : إذا كان لها مال ..
ووليّ الزوجة لا ينظر من خاطب بنته إلى أصله ودينه وأخلاقه !!!
وإنما ينظر إلى شيء واحد : إلى ماله وما يقدّمه من المهر الغالي ؛ والحلي النفيس ..
وبعد هذا : لا نعجب إذا رأينا كلّ زواج يبتدئ بهذا الإعتبار !!!
ينتهي : بالطلاق والعدواة والخصام بعد أشهر وأيام !!!
إن الصدقات التي يتغالى فيها هؤلاء الحمقى : يكتفي فيها الإسلام بأقل متموّل ..
وقد زوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلمة مؤمنة : على أن يعلمها زوجها سورًا من القرآن ..
واكتفى في تزويج أخرى : بخاتم من حديد ( لو وُجد ) ..
ليرشد إلى أن المال ليس له من الإعتبار في باب الزواج : إلاّ ما لخاتم الحديد !!!
إن مقاصد الإسلام في هذه السنّة : أعلى من كل ما يعمله الناس ..
فهو يرمي بما شرع إلى بناء البيوت على المحبة والتعاون على تربية النسل ؛ وتعليمه وتقوية الأمة به ..
وعلى هذا :
فالرجل الذي يُزوّج ابنته على هذا الأصل الواهي ؛ ولا يراعي في زوج بنته إلّا جانب المال : رجل لا عقل له ولا ضمير ؛ فقد يفلس ذلك الزوج ويرجع على صداق زوجته وثروتها حتى يفلسا معًا ؛ ويكون عاقبة أمرهما الطلاق . ..
أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 295 …
ومنها …
وقال علاّمة الجزائر أيضًا عبد الحميد ابن باديس الصنهاجيّ عليهِ رَحَمَات الله /
أخرج الشيخان ( البخاري ومسلم ) :
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه :
أن رجلاً قال : يا نبي الله !!!
كيف يحشر الكافر على وجهه ؟؟؟
قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا : قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة . ..
( فقه ) :
من هذا الحديث علمنا أنه يجب فيما يَرِد من الأخبار عن اليوم الآخر : أن يحمل على ظاهره ولو كان غير معتاد في الدنيا ..
لأن أحوال العالم الآخر : لا تقاس على أحوال هذا العالم ..
( توجيه ) :
رفعوا وجوههم في الدنيا عن السجود لله : فأذل الله تلك الوجوه ؛ فمشوا عليها في المحشر ..
ورفعوا رؤوسهم كبراً عن الحق : فنكَّسها الله يوم القيامة ..
ومشوا في طريق النظر والإستدلال مشياً مقلوباً : فمشوا في الآخرة مشياً مقلوباً ..
فكان ما نالهم من سوء تلك الحال : جزاءاً وفاقاً لما أتوا من قبيح الأعمال ..
وما ربك بظلام للعبيد ..
( تحذير ) :
فيما يذكره الله تعالى من هذا الجزاء العادل : تخويف عظيم لنا من سوء الأعمال التي تؤدي إلى سوء الجزاء ؛ وخصوصاً من مثل ما ذكر فيما تقدم من ترك السُّجود والكبر على الحق والنظر المقلوب ..
عصمنا الله والمسلمين أجمعين بالعلم والدين ؛ وهدانا سنن المرسلين ؛ آمين يا رب العالمين .. .
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 423 - 424 …