من درر السلف..الحلقة رقم 595

الحَمْدُ لله …ومنَ الدّررِ وفرائد العلمِ والأثرِ …منها …قال العلاّمة علاّمة الجزائر محمّد ابن بشير ابن عمر الإبراهيميّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /قبح الله خبزة : أبيع بها ديني !!!وأعقّ بها : سلفي !!!وأهين بها : نفسي !!!وأهدم بها : شرفي !!!وأكون بها حجة : على قومي وتاريخي !!!ولكن : أين من يعقل ؛ أو من يعي ؟؟؟ . ..أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 156 …ومنها …وقال أيضًا /مغالاة في المهور ؛ وتفنّن في النفقات والمغارم ؛ هذه العوائد : بدّلت حكم الله ..ونسخت : سنّة رسوله ..فأصبح الزوج لا ينظر من الزوجة إلى دينها وحسبها وجمالها ؛ وإنما ينظر إلى شيء واحد : إلى مالها ..فلتكن : من خضراء الدمن ..ولتكن : دميمة الخلقة ..كلّ ذلك لا يضيرها عند الزوج الطامع : إذا كان لها مال ..ووليّ الزوجة لا ينظر من خاطب بنته إلى أصله ودينه وأخلاقه !!!وإنما ينظر إلى شيء واحد : إلى ماله وما يقدّمه من المهر الغالي ؛ والحلي النفيس ..وبعد هذا : لا نعجب إذا رأينا كلّ زواج يبتدئ بهذا الإعتبار !!!ينتهي : بالطلاق والعدواة والخصام بعد أشهر وأيام !!!إن الصدقات التي يتغالى فيها هؤلاء الحمقى : يكتفي فيها الإسلام بأقل متموّل ..وقد زوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلمة مؤمنة : على أن يعلمها زوجها سورًا من القرآن ..واكتفى في تزويج أخرى : بخاتم من حديد ( لو وُجد ) ..ليرشد إلى أن المال ليس له من الإعتبار في باب الزواج : إلاّ ما لخاتم الحديد !!!إن مقاصد الإسلام في هذه السنّة : أعلى من كل ما يعمله الناس ..فهو يرمي بما شرع إلى بناء البيوت على المحبة والتعاون على تربية النسل ؛ وتعليمه وتقوية الأمة به ..وعلى هذا :فالرجل الذي يُزوّج ابنته على هذا الأصل الواهي ؛ ولا يراعي في زوج بنته إلّا جانب المال : رجل لا عقل له ولا ضمير ؛ فقد يفلس ذلك الزوج ويرجع على صداق زوجته وثروتها حتى يفلسا معًا ؛ ويكون عاقبة أمرهما الطلاق . ..أنظره / آثَارُ الإِمَام مُحَمَّد البَشِير الإِبْرَاهِيمِي ج 03 ورقة / 295 …ومنها …وقال علاّمة الجزائر أيضًا عبد الحميد ابن باديس الصنهاجيّ عليهِ رَحَمَات الله /أخرج الشيخان ( البخاري ومسلم ) :عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه :أن رجلاً قال : يا نبي الله !!!كيف يحشر الكافر على وجهه ؟؟؟قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا : قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة . ..( فقه ) :من هذا الحديث علمنا أنه يجب فيما يَرِد من الأخبار عن اليوم الآخر : أن يحمل على ظاهره ولو كان غير معتاد في الدنيا ..لأن أحوال العالم الآخر : لا تقاس على أحوال هذا العالم ..( توجيه ) :رفعوا وجوههم في الدنيا عن السجود لله : فأذل الله تلك الوجوه ؛ فمشوا عليها في المحشر ..ورفعوا رؤوسهم كبراً عن الحق : فنكَّسها الله يوم القيامة ..ومشوا في طريق النظر والإستدلال مشياً مقلوباً : فمشوا في الآخرة مشياً مقلوباً ..فكان ما نالهم من سوء تلك الحال : جزاءاً وفاقاً لما أتوا من قبيح الأعمال ..وما ربك بظلام للعبيد ..( تحذير ) :فيما يذكره الله تعالى من هذا الجزاء العادل : تخويف عظيم لنا من سوء الأعمال التي تؤدي إلى سوء الجزاء ؛ وخصوصاً من مثل ما ذكر فيما تقدم من ترك السُّجود والكبر على الحق والنظر المقلوب ..عصمنا الله والمسلمين أجمعين بالعلم والدين ؛ وهدانا سنن المرسلين ؛ آمين يا رب العالمين .. .أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 423 - 424 …