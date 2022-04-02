من درر السلف...الحلقة رقم 596

الحَمْدُ لله …ومنَ الدّررِ وفرائد العلمِ والأثرِ …منها …( إعتبار ونصيحة )قال علاّمة الجزائري الإمام عبد الحميد ابن باديس الصنهاجيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /إن جهنم : هي أقبح مستقر ؛ وأقبح مقام ..وأن الدنيا : هي مطية الآخرة ..فمن ساء مستقره ومقامه في الدنيا : ساء كذلك مستقره ومقامه في الآخرة ..وأن ملازمة العذاب في الآخرة على قدر : ملازمة المعاصي في الدنيا ..فمن لازمها بالكفر ومات عليه : دامت له تلك الملازمة ..ومن لازمها بالإصرار على الكبائر : كانت له على حسب تلك الملازمة ..فعلى العاقل : أن يحسن مقره ومقامه ؛ وأن يجتنب كل موطن تلحقه فيه الملامة ..وأن يجتنب : مجالس السوء والبدعة ؛ ويلازم مجالس الطاعة والسنة ..وأن يسرع بالتوبة مفارقاً الذنوب ؛ وأن لا يصر على شيء من القبائح والعيوب ..وأن يكون سريع الرجوع إلى الله ولو عظم ذنبه وبلواه ؛ فالله يحب التوابين ويغفر للأوابين ..جلنا منهم أجمعين . آمين . ..أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 438 - 446 …ومنها …وقال عليهِ رَحَمَات الله في قَوْلهِ تَعَالَى / ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ ..الناس عند تلاوة القرآن على قسمين :معرضين ..ومقبلين ..فالمعرضون : غير المؤمنين ..والمقبلون : على قسمين ..مقبلين : بظاهرهم دون باطنهم ..ومقبلين : بظاهرهم وباطنهم ..فالمقبلون بظاهرهم دون باطنهم : هم المنافقون ..والمقبلون بظاهرهم وباطنهم : على قسمين ..مستمعين ؛ مستبصربن ؛ حاضرين ؛ متدبرين ..وغافلين غير متدبرين ؛ غير سامعين ؛ ولا مبصرين ..والأقسام كلها مذمومة إلاّ : قسم المقبلين بظواهرهم وبواطنهم ؛ المستمعين المستبصرين ..وهذا القسم هو الذي وصف به عباد الرحمن : فكانوا مباينين لأهل الإعراض من الكافرين والمنافقين ؛ ولأهل الغفلة وعدم التدبر من المؤمنين . ..أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 490 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله كلمة أعجبتني /الممالك التي تُبنى على السيف : فبالسيف تهدم ..وما يُشاد على القوة : فبالقوة يؤخذ ..وإنما أعلى الممالك وأثبتها : ما بُني على العلم ؛ وحُمي بالسيف ..وإنما يبلغ السيف وطره ؛ ويؤثر أثره : إذا كان العلم من ورائه . ..أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 02 وَرَقَة / 17 …ومنها …وقال أيضًا /محبة الإنسان نفسه : غريزة من غرائزه ؛ وهو محتاج إليها ليجلب لنفسه حاجتها ؛ ويدفع عنها ما يضر بها ؛ ويسعى في تكميلها ..هذه هي الناحية النافعة والمفيدة : من هذه الغريزة ..ولكنها من جهة أخرى : هي مدخل من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان ..فيحسن له أعماله ؛ وهو لمحبة نفسه : يحب أعماله ويغتر بها ؛ فيذهب مع هواه في تلك الأعمال على غير هدى ولا بيان ؛ فيهلك هلاكاً بعيداً ..فاستحسان المرء لأعماله : هو أصل ضلاله ..وتزيين الشيطان لتلك الأعمال : هو أحد أسلحة الشيطان ..( الوقاية ) /فعلى المرء : أن يتهم نفسه في كل ما تدعوه إليه ..وأن يَزِنَ جميع أعماله : بميزان الشرع الدقيق ؛ خصوصاً ما تَشْتَدُ رغبته فيه ؛ ويعظم حسنه في عينه . ..أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 02 وَرَقَة / 45 - 46 …