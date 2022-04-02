من درر السلف...الحلقة رقم 596

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومنَ الدّررِ وفرائد العلمِ والأثرِ …
منها …
( إعتبار ونصيحة )
قال علاّمة الجزائري الإمام عبد الحميد ابن باديس الصنهاجيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
إن جهنم : هي أقبح مستقر ؛ وأقبح مقام ..
وأن الدنيا : هي مطية الآخرة ..
فمن ساء مستقره ومقامه في الدنيا : ساء كذلك مستقره ومقامه في الآخرة ..
وأن ملازمة العذاب في الآخرة على قدر : ملازمة المعاصي في الدنيا ..
فمن لازمها بالكفر ومات عليه : دامت له تلك الملازمة ..
ومن لازمها بالإصرار على الكبائر : كانت له على حسب تلك الملازمة ..
فعلى العاقل : أن يحسن مقره ومقامه ؛ وأن يجتنب كل موطن تلحقه فيه الملامة ..
وأن يجتنب : مجالس السوء والبدعة ؛ ويلازم مجالس الطاعة والسنة ..
وأن يسرع بالتوبة مفارقاً الذنوب ؛ وأن لا يصر على شيء من القبائح والعيوب ..
وأن يكون سريع الرجوع إلى الله ولو عظم ذنبه وبلواه ؛ فالله يحب التوابين ويغفر للأوابين ..
جلنا منهم أجمعين . آمين . ..
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 438 - 446 …
ومنها …
وقال عليهِ رَحَمَات الله في قَوْلهِ تَعَالَى / ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ ..
الناس عند تلاوة القرآن على قسمين :
معرضين ..
ومقبلين ..
فالمعرضون : غير المؤمنين ..
والمقبلون : على قسمين ..
مقبلين : بظاهرهم دون باطنهم ..
ومقبلين : بظاهرهم وباطنهم ..
فالمقبلون بظاهرهم دون باطنهم : هم المنافقون ..
والمقبلون بظاهرهم وباطنهم : على قسمين ..
مستمعين ؛ مستبصربن ؛ حاضرين ؛ متدبرين ..
وغافلين غير متدبرين ؛ غير سامعين ؛ ولا مبصرين ..
والأقسام كلها مذمومة إلاّ : قسم المقبلين بظواهرهم وبواطنهم ؛ المستمعين المستبصرين ..
وهذا القسم هو الذي وصف به عباد الرحمن : فكانوا مباينين لأهل الإعراض من الكافرين والمنافقين ؛ ولأهل الغفلة وعدم التدبر من المؤمنين . ..
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 490 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله كلمة أعجبتني /
الممالك التي تُبنى على السيف : فبالسيف تهدم ..
وما يُشاد على القوة : فبالقوة يؤخذ ..
وإنما أعلى الممالك وأثبتها : ما بُني على العلم ؛ وحُمي بالسيف ..
وإنما يبلغ السيف وطره ؛ ويؤثر أثره : إذا كان العلم من ورائه . ..
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 02 وَرَقَة / 17 …
ومنها …
وقال أيضًا /
محبة الإنسان نفسه : غريزة من غرائزه ؛ وهو محتاج إليها ليجلب لنفسه حاجتها ؛ ويدفع عنها ما يضر بها ؛ ويسعى في تكميلها ..
هذه هي الناحية النافعة والمفيدة : من هذه الغريزة ..
ولكنها من جهة أخرى : هي مدخل من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان ..
فيحسن له أعماله ؛ وهو لمحبة نفسه : يحب أعماله ويغتر بها ؛ فيذهب مع هواه في تلك الأعمال على غير هدى ولا بيان ؛ فيهلك هلاكاً بعيداً ..
فاستحسان المرء لأعماله : هو أصل ضلاله ..
وتزيين الشيطان لتلك الأعمال : هو أحد أسلحة الشيطان ..
( الوقاية ) /
فعلى المرء : أن يتهم نفسه في كل ما تدعوه إليه ..
وأن يَزِنَ جميع أعماله : بميزان الشرع الدقيق ؛ خصوصاً ما تَشْتَدُ رغبته فيه ؛ ويعظم حسنه في عينه . ..
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 02 وَرَقَة / 45 - 46 …
ومنَ الدّررِ وفرائد العلمِ والأثرِ …
منها …
( إعتبار ونصيحة )
قال علاّمة الجزائري الإمام عبد الحميد ابن باديس الصنهاجيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
إن جهنم : هي أقبح مستقر ؛ وأقبح مقام ..
وأن الدنيا : هي مطية الآخرة ..
فمن ساء مستقره ومقامه في الدنيا : ساء كذلك مستقره ومقامه في الآخرة ..
وأن ملازمة العذاب في الآخرة على قدر : ملازمة المعاصي في الدنيا ..
فمن لازمها بالكفر ومات عليه : دامت له تلك الملازمة ..
ومن لازمها بالإصرار على الكبائر : كانت له على حسب تلك الملازمة ..
فعلى العاقل : أن يحسن مقره ومقامه ؛ وأن يجتنب كل موطن تلحقه فيه الملامة ..
وأن يجتنب : مجالس السوء والبدعة ؛ ويلازم مجالس الطاعة والسنة ..
وأن يسرع بالتوبة مفارقاً الذنوب ؛ وأن لا يصر على شيء من القبائح والعيوب ..
وأن يكون سريع الرجوع إلى الله ولو عظم ذنبه وبلواه ؛ فالله يحب التوابين ويغفر للأوابين ..
جلنا منهم أجمعين . آمين . ..
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 438 - 446 …
ومنها …
وقال عليهِ رَحَمَات الله في قَوْلهِ تَعَالَى / ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ ..
الناس عند تلاوة القرآن على قسمين :
معرضين ..
ومقبلين ..
فالمعرضون : غير المؤمنين ..
والمقبلون : على قسمين ..
مقبلين : بظاهرهم دون باطنهم ..
ومقبلين : بظاهرهم وباطنهم ..
فالمقبلون بظاهرهم دون باطنهم : هم المنافقون ..
والمقبلون بظاهرهم وباطنهم : على قسمين ..
مستمعين ؛ مستبصربن ؛ حاضرين ؛ متدبرين ..
وغافلين غير متدبرين ؛ غير سامعين ؛ ولا مبصرين ..
والأقسام كلها مذمومة إلاّ : قسم المقبلين بظواهرهم وبواطنهم ؛ المستمعين المستبصرين ..
وهذا القسم هو الذي وصف به عباد الرحمن : فكانوا مباينين لأهل الإعراض من الكافرين والمنافقين ؛ ولأهل الغفلة وعدم التدبر من المؤمنين . ..
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 490 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله كلمة أعجبتني /
الممالك التي تُبنى على السيف : فبالسيف تهدم ..
وما يُشاد على القوة : فبالقوة يؤخذ ..
وإنما أعلى الممالك وأثبتها : ما بُني على العلم ؛ وحُمي بالسيف ..
وإنما يبلغ السيف وطره ؛ ويؤثر أثره : إذا كان العلم من ورائه . ..
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 02 وَرَقَة / 17 …
ومنها …
وقال أيضًا /
محبة الإنسان نفسه : غريزة من غرائزه ؛ وهو محتاج إليها ليجلب لنفسه حاجتها ؛ ويدفع عنها ما يضر بها ؛ ويسعى في تكميلها ..
هذه هي الناحية النافعة والمفيدة : من هذه الغريزة ..
ولكنها من جهة أخرى : هي مدخل من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان ..
فيحسن له أعماله ؛ وهو لمحبة نفسه : يحب أعماله ويغتر بها ؛ فيذهب مع هواه في تلك الأعمال على غير هدى ولا بيان ؛ فيهلك هلاكاً بعيداً ..
فاستحسان المرء لأعماله : هو أصل ضلاله ..
وتزيين الشيطان لتلك الأعمال : هو أحد أسلحة الشيطان ..
( الوقاية ) /
فعلى المرء : أن يتهم نفسه في كل ما تدعوه إليه ..
وأن يَزِنَ جميع أعماله : بميزان الشرع الدقيق ؛ خصوصاً ما تَشْتَدُ رغبته فيه ؛ ويعظم حسنه في عينه . ..
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 02 وَرَقَة / 45 - 46 …