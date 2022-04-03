من درر السلف..الحلقة رقم 596

الحَمْدُ لله …ومنَ الدّررِ وفرائد العلمِ والأثرِ …منها …وقال علاّمة الجزائري الإمام عبد الحميد ابن باديس الصنهاجيّ عليهِ رَحَمَات الله في قوله تعالى /﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ ..حياة الإنسان من بدايتها إلى نهايتها مبنية على هذه الأركان الثلاث :الإرادة ..والفكر ..والعمل ..وهي المذكورات : في هذه الآية ..لأن التذكر : بالتفكر ..والشكر : بالعمل ..فاستفادة الإنسان مما خلقه الله له ؛ وجعله لأجله لا تكون : إلاّ بهذه الثلاثة ..وهذه الثلاثة متوقفة : على ثلاثة أخرى لا بد للإنسان منها ..فالعمل متوقف : على البدن ..والفكر متوقف : على العقل ..والإرادة متوقفة : على الخلق ..فالتفكير الصحيح : من العقل الصحيح ..والإرادة القوية : من الخلق المتين ..والعمل المفيد : من البدن السليم ..فلهذا كان الإنسان مأموراً بالمحافظة على هذه الثلاثة : عقله وخلقه وبدنه ودفع المضار عنها ..فيثقف عقله : بالعلم ..ويقوم أخلاقه : بالسلوك النبوي ..ويقوي بدنه : بتنظيم الغذاء ؛ وتوقي الأذى ؛ والتريض على العمل . ..أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 433 - 434 …ومنها …وقال أيضًا /قال الإمام ابن العربي :سمعت ( الغزالي ) يقول / إن الله خلقَ العبد حيًّا عالماً : وبذلك كماله ..وسلط عليه : آفة النوم ؛ وضرورة الحدث ؛ ونقصان الخلقة ..إذ الكمال : للأولِ الخالقِ ..فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسهر في الطاعة : فليفعل ..ومن الغبن العظيم أن يعيش الرجل ستين سنة : ينام ليلها فيذهب النصف من عمره لغواً ؛ وينام نحو سدس النهار راحةً فيذهب له ثلثاه ؛ ويبقى له من العمر : عشرون سنة ..ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرجل : ثلثي عمره في لذة فانية ؛ ولا يتلف عمره سهرة في لذة باقية عند الغني الوفي الذي ليس بعديم ؛ ولا ظلوم . .. اهـأنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 433 - 434 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه في تعليقه على قوله تعالى / ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ ..ليس من الهون في المشي : التثاقل والتماوت فيه ..وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لجماعة رآهم كذلك :لا تميتوا علينا ديننا أماتكم الله .. .وأن عائشة رضي الله عنها رأت قوماً يتماوتون فسألت عنهم فقيل لها : هؤلاء قوم من القراء !!فقالت :لقد كان عمر من القراء ؛ وكان إذا مشى : أسرع ..وإذا تكلم : أسمع ..وإذا ضرب : أوجع ..وكان مشيه إلى السرعة : خلقة لا تكلفاً ؛ والخير في الوسط .. .وليس هون المشي وحده يعرفك بأن صاحبه : من عباد الرحمن !!!فرب ماشٍ هوناً رويداً : وهو ذئب أطلس ؛ ولكن بالهون في المشي . ..أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 438 - 439 …