من درر السلف..الحلقة رقم 596

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومنَ الدّررِ وفرائد العلمِ والأثرِ …
منها …
وقال علاّمة الجزائري الإمام عبد الحميد ابن باديس الصنهاجيّ عليهِ رَحَمَات الله في قوله تعالى /
﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ ..
حياة الإنسان من بدايتها إلى نهايتها مبنية على هذه الأركان الثلاث :
الإرادة ..
والفكر ..
والعمل ..
وهي المذكورات : في هذه الآية ..
لأن التذكر : بالتفكر ..
والشكر : بالعمل ..
فاستفادة الإنسان مما خلقه الله له ؛ وجعله لأجله لا تكون : إلاّ بهذه الثلاثة ..
وهذه الثلاثة متوقفة : على ثلاثة أخرى لا بد للإنسان منها ..
فالعمل متوقف : على البدن ..
والفكر متوقف : على العقل ..
والإرادة متوقفة : على الخلق ..
فالتفكير الصحيح : من العقل الصحيح ..
والإرادة القوية : من الخلق المتين ..
والعمل المفيد : من البدن السليم ..
فلهذا كان الإنسان مأموراً بالمحافظة على هذه الثلاثة : عقله وخلقه وبدنه ودفع المضار عنها ..
فيثقف عقله : بالعلم ..
ويقوم أخلاقه : بالسلوك النبوي ..
ويقوي بدنه : بتنظيم الغذاء ؛ وتوقي الأذى ؛ والتريض على العمل . ..
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 433 - 434 …
ومنها …
وقال أيضًا /
قال الإمام ابن العربي :
سمعت ( الغزالي ) يقول / إن الله خلقَ العبد حيًّا عالماً : وبذلك كماله ..
وسلط عليه : آفة النوم ؛ وضرورة الحدث ؛ ونقصان الخلقة ..
إذ الكمال : للأولِ الخالقِ ..
فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسهر في الطاعة : فليفعل ..
ومن الغبن العظيم أن يعيش الرجل ستين سنة : ينام ليلها فيذهب النصف من عمره لغواً ؛ وينام نحو سدس النهار راحةً فيذهب له ثلثاه ؛ ويبقى له من العمر : عشرون سنة ..
ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرجل : ثلثي عمره في لذة فانية ؛ ولا يتلف عمره سهرة في لذة باقية عند الغني الوفي الذي ليس بعديم ؛ ولا ظلوم . .. اهـ
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 433 - 434 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه في تعليقه على قوله تعالى / ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ ..
ليس من الهون في المشي : التثاقل والتماوت فيه ..
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لجماعة رآهم كذلك :
لا تميتوا علينا ديننا أماتكم الله .. .
وأن عائشة رضي الله عنها رأت قوماً يتماوتون فسألت عنهم فقيل لها : هؤلاء قوم من القراء !!
فقالت :
لقد كان عمر من القراء ؛ وكان إذا مشى : أسرع ..
وإذا تكلم : أسمع ..
وإذا ضرب : أوجع ..
وكان مشيه إلى السرعة : خلقة لا تكلفاً ؛ والخير في الوسط .. .
وليس هون المشي وحده يعرفك بأن صاحبه : من عباد الرحمن !!!
فرب ماشٍ هوناً رويداً : وهو ذئب أطلس ؛ ولكن بالهون في المشي . ..
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 438 - 439 …
ومنَ الدّررِ وفرائد العلمِ والأثرِ …
منها …
وقال علاّمة الجزائري الإمام عبد الحميد ابن باديس الصنهاجيّ عليهِ رَحَمَات الله في قوله تعالى /
﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ ..
حياة الإنسان من بدايتها إلى نهايتها مبنية على هذه الأركان الثلاث :
الإرادة ..
والفكر ..
والعمل ..
وهي المذكورات : في هذه الآية ..
لأن التذكر : بالتفكر ..
والشكر : بالعمل ..
فاستفادة الإنسان مما خلقه الله له ؛ وجعله لأجله لا تكون : إلاّ بهذه الثلاثة ..
وهذه الثلاثة متوقفة : على ثلاثة أخرى لا بد للإنسان منها ..
فالعمل متوقف : على البدن ..
والفكر متوقف : على العقل ..
والإرادة متوقفة : على الخلق ..
فالتفكير الصحيح : من العقل الصحيح ..
والإرادة القوية : من الخلق المتين ..
والعمل المفيد : من البدن السليم ..
فلهذا كان الإنسان مأموراً بالمحافظة على هذه الثلاثة : عقله وخلقه وبدنه ودفع المضار عنها ..
فيثقف عقله : بالعلم ..
ويقوم أخلاقه : بالسلوك النبوي ..
ويقوي بدنه : بتنظيم الغذاء ؛ وتوقي الأذى ؛ والتريض على العمل . ..
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 433 - 434 …
ومنها …
وقال أيضًا /
قال الإمام ابن العربي :
سمعت ( الغزالي ) يقول / إن الله خلقَ العبد حيًّا عالماً : وبذلك كماله ..
وسلط عليه : آفة النوم ؛ وضرورة الحدث ؛ ونقصان الخلقة ..
إذ الكمال : للأولِ الخالقِ ..
فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسهر في الطاعة : فليفعل ..
ومن الغبن العظيم أن يعيش الرجل ستين سنة : ينام ليلها فيذهب النصف من عمره لغواً ؛ وينام نحو سدس النهار راحةً فيذهب له ثلثاه ؛ ويبقى له من العمر : عشرون سنة ..
ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرجل : ثلثي عمره في لذة فانية ؛ ولا يتلف عمره سهرة في لذة باقية عند الغني الوفي الذي ليس بعديم ؛ ولا ظلوم . .. اهـ
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 433 - 434 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه في تعليقه على قوله تعالى / ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ ..
ليس من الهون في المشي : التثاقل والتماوت فيه ..
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لجماعة رآهم كذلك :
لا تميتوا علينا ديننا أماتكم الله .. .
وأن عائشة رضي الله عنها رأت قوماً يتماوتون فسألت عنهم فقيل لها : هؤلاء قوم من القراء !!
فقالت :
لقد كان عمر من القراء ؛ وكان إذا مشى : أسرع ..
وإذا تكلم : أسمع ..
وإذا ضرب : أوجع ..
وكان مشيه إلى السرعة : خلقة لا تكلفاً ؛ والخير في الوسط .. .
وليس هون المشي وحده يعرفك بأن صاحبه : من عباد الرحمن !!!
فرب ماشٍ هوناً رويداً : وهو ذئب أطلس ؛ ولكن بالهون في المشي . ..
أنْظُرهُ / آثاَرُ ابْنُ بَادِيسَ ج 01 وَرَقَة / 438 - 439 …