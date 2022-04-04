من درر السلف....الحلقة رقم 598

الحَمْدُ لله …ومنَ الدّررِ وفرائد العلمِ والأثرِ …منها …قال الإمام الحافظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ في قوله تعالى /﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ ..اختلف العلماء فيمن عني بهذا الخطاب : على أربعة أقوال ..01 / أنه عام في جميع الناس ؛ وهو قول : إبن عباس ..02 / أنه خطاب لليهود دون غيرهم ؛ قاله : الحسن ومجاهد ..03 / أنه خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم ؛ قاله السدي ..04 / أنه خطاب للمنافقين واليهود ؛ قاله مقاتل ..والناس : إسم للحيوان الآدمي ..وسموا بذلك : لتحركهم في مرادتهم ..والنوس : الحركة ..وقيل سموا أناساً : لما يعتريهم من النسيان ..والمراد هاهنا بالعبادة : قولان ..أحدهما : التوحيد ..والثاني : الطاعة ؛ رويا عن ابن عباس . ..أنظره / زاد المسير ج 01 وَرَقَة / 47 - 48 …ومنها …وقال أبو النضر محمد ابن السائب ابن بشر الكلبيّ المفسر /السلالة : الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك ؛ فالذي يخرج هو السلالة . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبيّ عليهِ رَحَمَات الله ج 12 وَرَقَة / 109 …ومنها …و قال الإمام الشافعيّ محمّد ابن إدريس القرشيّ عليهِ رَحَمَات الله /لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك : خير له من الكلام ..ولقد أطلعت من أصحاب الكلام على شيء : ما ظننت أن مسلماً يقول ذلك . ..أنظر إخراجه / في آداب الشافعيّ لابن أبي حاتم وَرَقَة / 182 ؛ وسنده صحيح …ومنها …وقال أيضًا /من أظهر العصبية والكلام ؛ ودعا إليها : فهو مردود الشهادة ..ولأن يلقى العبد ربه عز وجل بكل ذنب ما خلا الشرك : خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء . ..أنظر إخراجه أيضًا / في كتاب الحُجّة لإسماعيل ابن الفضل وَرَقَة / 07 بسند صحيح أيضًا …ومنها …وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /لا تكون الطريق صراطاً حتى تتضمن : خمسة أمور ..الإستقامة ..والإيصال إلى المقصود ..والقرب ..وسعته للمارين عليه ..وتعينه طريقاً للمقصود ..ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة ..وذكر الصراط المستقيم مفرداً معرفاً تعريفين : باللام ..وتعريفاً : بالإضافة ..وذلك يفيد : تعينه واختصاصه ..وأنه صراط واحد ..وأما طرق أهل الغضب والضلال : فإنه سبحانه يجمعها ويفردها كقوله / ﴿ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ . ..أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 33 …