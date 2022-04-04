من درر السلف....الحلقة رقم 598

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومنَ الدّررِ وفرائد العلمِ والأثرِ …
منها …
قال الإمام الحافظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ في قوله تعالى /
﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ ..
اختلف العلماء فيمن عني بهذا الخطاب : على أربعة أقوال ..
01 / أنه عام في جميع الناس ؛ وهو قول : إبن عباس ..
02 / أنه خطاب لليهود دون غيرهم ؛ قاله : الحسن ومجاهد ..
03 / أنه خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم ؛ قاله السدي ..
04 / أنه خطاب للمنافقين واليهود ؛ قاله مقاتل ..
والناس : إسم للحيوان الآدمي ..
وسموا بذلك : لتحركهم في مرادتهم ..
والنوس : الحركة ..
وقيل سموا أناساً : لما يعتريهم من النسيان ..
والمراد هاهنا بالعبادة : قولان ..
أحدهما : التوحيد ..
والثاني : الطاعة ؛ رويا عن ابن عباس . ..
أنظره / زاد المسير ج 01 وَرَقَة / 47 - 48 …
ومنها …
وقال أبو النضر محمد ابن السائب ابن بشر الكلبيّ المفسر /
السلالة : الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك ؛ فالذي يخرج هو السلالة . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبيّ عليهِ رَحَمَات الله ج 12 وَرَقَة / 109 …
ومنها …
و قال الإمام الشافعيّ محمّد ابن إدريس القرشيّ عليهِ رَحَمَات الله /
لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك : خير له من الكلام ..
ولقد أطلعت من أصحاب الكلام على شيء : ما ظننت أن مسلماً يقول ذلك . ..
أنظر إخراجه / في آداب الشافعيّ لابن أبي حاتم وَرَقَة / 182 ؛ وسنده صحيح …
ومنها …
وقال أيضًا /
من أظهر العصبية والكلام ؛ ودعا إليها : فهو مردود الشهادة ..
ولأن يلقى العبد ربه عز وجل بكل ذنب ما خلا الشرك : خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء . ..
أنظر إخراجه أيضًا / في كتاب الحُجّة لإسماعيل ابن الفضل وَرَقَة / 07 بسند صحيح أيضًا …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
لا تكون الطريق صراطاً حتى تتضمن : خمسة أمور ..
الإستقامة ..
والإيصال إلى المقصود ..
والقرب ..
وسعته للمارين عليه ..
وتعينه طريقاً للمقصود ..
ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة ..
وذكر الصراط المستقيم مفرداً معرفاً تعريفين : باللام ..
وتعريفاً : بالإضافة ..
وذلك يفيد : تعينه واختصاصه ..
وأنه صراط واحد ..
وأما طرق أهل الغضب والضلال : فإنه سبحانه يجمعها ويفردها كقوله / ﴿ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 33 …
ومنَ الدّررِ وفرائد العلمِ والأثرِ …
منها …
قال الإمام الحافظ جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ في قوله تعالى /
﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ ..
اختلف العلماء فيمن عني بهذا الخطاب : على أربعة أقوال ..
01 / أنه عام في جميع الناس ؛ وهو قول : إبن عباس ..
02 / أنه خطاب لليهود دون غيرهم ؛ قاله : الحسن ومجاهد ..
03 / أنه خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم ؛ قاله السدي ..
04 / أنه خطاب للمنافقين واليهود ؛ قاله مقاتل ..
والناس : إسم للحيوان الآدمي ..
وسموا بذلك : لتحركهم في مرادتهم ..
والنوس : الحركة ..
وقيل سموا أناساً : لما يعتريهم من النسيان ..
والمراد هاهنا بالعبادة : قولان ..
أحدهما : التوحيد ..
والثاني : الطاعة ؛ رويا عن ابن عباس . ..
أنظره / زاد المسير ج 01 وَرَقَة / 47 - 48 …
ومنها …
وقال أبو النضر محمد ابن السائب ابن بشر الكلبيّ المفسر /
السلالة : الطين إذا عصرته انسل من بين أصابعك ؛ فالذي يخرج هو السلالة . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبيّ عليهِ رَحَمَات الله ج 12 وَرَقَة / 109 …
ومنها …
و قال الإمام الشافعيّ محمّد ابن إدريس القرشيّ عليهِ رَحَمَات الله /
لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك : خير له من الكلام ..
ولقد أطلعت من أصحاب الكلام على شيء : ما ظننت أن مسلماً يقول ذلك . ..
أنظر إخراجه / في آداب الشافعيّ لابن أبي حاتم وَرَقَة / 182 ؛ وسنده صحيح …
ومنها …
وقال أيضًا /
من أظهر العصبية والكلام ؛ ودعا إليها : فهو مردود الشهادة ..
ولأن يلقى العبد ربه عز وجل بكل ذنب ما خلا الشرك : خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء . ..
أنظر إخراجه أيضًا / في كتاب الحُجّة لإسماعيل ابن الفضل وَرَقَة / 07 بسند صحيح أيضًا …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
لا تكون الطريق صراطاً حتى تتضمن : خمسة أمور ..
الإستقامة ..
والإيصال إلى المقصود ..
والقرب ..
وسعته للمارين عليه ..
وتعينه طريقاً للمقصود ..
ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة ..
وذكر الصراط المستقيم مفرداً معرفاً تعريفين : باللام ..
وتعريفاً : بالإضافة ..
وذلك يفيد : تعينه واختصاصه ..
وأنه صراط واحد ..
وأما طرق أهل الغضب والضلال : فإنه سبحانه يجمعها ويفردها كقوله / ﴿ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 33 …