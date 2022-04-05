من درر السلف...الحلقة رقم 599

الحَمْدُ لله …🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …️منها …قال الحَافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمّد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله / الآدميّ لما خلق ركب فيه : الهوى والشهوة ليجتلب بذلك مَا ينفعه ..ووضع فيه : الغضب ليدفع به مَا يؤذيه ..وأعطى العقل : كالمؤدب ؛ يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب ..وخلق الشَّيْطَان محرضا لَهُ عَلَى الإسراف : فِي اجتلابه واجتنابه ..فالواجب عَلَى العاقل : أن يأخذ حذره من هَذَا العدو الذي قد أبان عدواته من زمن آدم عَلَيْهِ الصلاة والسلام ..وَقَدْ بذل عمره ونفسه : فِي فساد أحوال بني آدم ..وَقَدْ أمر اللَّه تعالى بالحذر منه فقال سبحانه وتعالى : ﴿ لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ ..وقال تعالى : ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ ..وقال تعالى : ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً ﴾ وإلى آخره . ..️ أنْظُرهُ / تلبِيس إبْليس وَرَقَة / 23 …️ومنها …وقال أيضًا /واعلم أن مثل إبليس مَعَ المتقي والمخلط : كرجل جالس بين يديه طعام ؛ فمر به كلب فَقَالَ لَهُ : أخسأ ؛ فذهب ..فمر بآخر بين يديه طعام ولحم ؛ فكلما أحساه : لم يبرح ..فالأول : مثل المتقي يمر به الشَّيْطَان فيكفيه فِي طرده الذكر ..والثاني : مثل المخلط لا يفارقه الشَّيْطَان لمكان تخليطه ؛ نعوذ بالله من الشَّيْطَان . ..️ أنْظُرهُ / تلبِيس إبْليس وَرَقَة / 35 …️ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /القلب : كالحصن ..وعلى ذلك الحصن : سور ..وللسور : أبواب وفيه ثلم ( جمع ثلمة : كغرفة ) ..وساكنه : العقل ..والملائكة تتردد : إِلَى ذلك الحصن ..وإلى جانبه ربض ( ربض : المكان الذي يؤوى إليه ) : فيه الهوى ..والشياطين تختلف إِلَى ذلك الربض من غير مانع ..والحرب قائم بين : أهل الحصن ؛،وأهل الربض ..والشياطين لا تزال تدور حول الحصن : تطلب غفلة الحارس ؛ والعبور من بعض الثلم ..فينبغي للحارس : أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه ؛ وجميع الثلم ؛ وأن لا يفتر عَن الحراسة لحظة ؛ فَإِن العدو مَا يفتر . ..️ أنْظُرهُ / تلبِيس إبْليس وَرَقَة / 36 …️ومنها …وقال أيضًا /أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن أبي القاسم ..نا أَحْمَد بْن أَحْمَدَ ..نا أَبُو نعيم الْحَافِظ ..نا أَبُو مُحَمَّد ابْن حيان ..ثنا أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن يعقوب ..ثنا مُحَمَّد بْن يوسف الْجَوْهَرِيّ ..ثنا أَبُو غسان النهدي قَالَ : سمعت الْحَسَن بْن صالح رحمه اللَّه / يَقُول إن الشَّيْطَان ليفتح للعبد تسعة وتسعين باباً من الخير ؛ يريد به : باباً من الشر . ..️ أنْظُرهُ / تلبِيس إبْليس وَرَقَة / 37 …