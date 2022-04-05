جميع مقالات درس الذاكرة والخيال

D

dyhiadz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 مارس 2022
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
23
محل الإقامة
alger
الجنس
أنثى
جميع مقالات درس الذاكرة والخيال


1. قارن بين التذكر والتخيل وما طبيعة العلاقة بينهما - مقالة مقارنة هنا
2. أبطل الأطروحة القائلة: "إن التذكر ظاهرة بيولوجية أساسها الدماغ " إستقصاء بالرفع هنا
3. تحليل نص برتراند رسل في الذاكرة والخيال هنا
4. هل الذكريات مجرد خبرات مشتركة بين أفراد ينتمون إلى جماعة واحدة ؟ - مقالة جدلية هنا
5. دافع بالبرهان عن الأطروحة القائلة " إن التخيل إبداع وقدرة على تجاوز الواقع " هنا
6. تحليل نص غاستون باشلار في الذاكرة والخيال هنا
 
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