dyhiadz
:: عضو منتسِب ::
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جميع مقالات درس الذاكرة والخيال
1. قارن بين التذكر والتخيل وما طبيعة العلاقة بينهما - مقالة مقارنة هنا
2. أبطل الأطروحة القائلة: "إن التذكر ظاهرة بيولوجية أساسها الدماغ " إستقصاء بالرفع هنا
3. تحليل نص برتراند رسل في الذاكرة والخيال هنا
4. هل الذكريات مجرد خبرات مشتركة بين أفراد ينتمون إلى جماعة واحدة ؟ - مقالة جدلية هنا
5. دافع بالبرهان عن الأطروحة القائلة " إن التخيل إبداع وقدرة على تجاوز الواقع " هنا
6. تحليل نص غاستون باشلار في الذاكرة والخيال هنا
1. قارن بين التذكر والتخيل وما طبيعة العلاقة بينهما - مقالة مقارنة هنا
2. أبطل الأطروحة القائلة: "إن التذكر ظاهرة بيولوجية أساسها الدماغ " إستقصاء بالرفع هنا
3. تحليل نص برتراند رسل في الذاكرة والخيال هنا
4. هل الذكريات مجرد خبرات مشتركة بين أفراد ينتمون إلى جماعة واحدة ؟ - مقالة جدلية هنا
5. دافع بالبرهان عن الأطروحة القائلة " إن التخيل إبداع وقدرة على تجاوز الواقع " هنا
6. تحليل نص غاستون باشلار في الذاكرة والخيال هنا