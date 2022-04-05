القهوة المقطرة افضل انواع المشروبات

tbacoffee
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لكن هذا هو الشيء - صانعة القهوة بالتنقيط التلقائي يتم السخرية منها بشكل روتيني من قبل خبراء القهوة في جميع أنحاء العالم ، بدون سبب تمامًا. الحقيقة هي أن القهوة المقطرة لديها القدرة على أن تكون جيدة تمامًا مثل أي قهوة يتم تخميرها باستخدام أي طريقة أخرى.
لذا ، إذا كنت تريد تحقيق أقصى استفادة من اظرف القهوة المقطرة ، فإليك كيفية تحقيق ذلك:
اختر حبوب ذات جودة عالية
لا يمكنك ولن تقوم بتحضير فنجان قهوة لائق بأي وسيلة إذا لم تبدأ بأفضل أنواع حبوب القهوة التي يمكنك وضع يديك عليها. يفترض الكثير من الناس أنه عند استخدام تقنيات تخمير بسيطة نسبيًا وتقليدية ، لا يهم حقًا ما إذا كنت قد اختصرت جودة الفول. لسوء الحظ ، يضمن هذا على الفور نتائج دون المستوى.
اطحن حبوبك بشكل صحيح
بالنسبة للغالبية العظمى من ماكينات صنع القهوة بالتنقيط ، من الأفضل طحن حبوبك إلى قوام متوسط الدقة. ليس بالطبع ، ليس جيدًا - في مكان ما على غرار الاتساق الذي يكون أدق قليلاً من السكر المحبب. بالطبع ، هناك متسع كبير للتجربة ، لذلك لا تتردد في تجربة مجموعة متنوعة من الاتساق لمعرفة أيها يعمل بشكل أفضل.
استخدم الماء المصفى بالنسب الصحيحة
لطالما كان للمياه المفلترة فرقًا كبيرًا وستحدث دائمًا فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بجودة القهوة. عندما تفكر في الأمر ، فإن كل فنجان من القهوة يتكون بالكامل تقريبًا من الماء - ومن هنا تأتي أهمية استخدام المياه عالية الجودة. كقاعدة عامة ، تأتي القهوة المقطرة بشكل أفضل بنسبة 1 إلى 2 ملاعق كبيرة من البن المطحون لكل 170 مل من الماء - اعتمادًا على مدى قوتك التي تحبها. مرة أخرى ، التجريب هو المفتاح. جرب من قمة الماركات لبيع القهوة المقطرة والمختصه
المصدر: قمة الماركات العربية لبيع القهوة المختصة والمقطرة
لذا ، إذا كنت تريد تحقيق أقصى استفادة من اظرف القهوة المقطرة ، فإليك كيفية تحقيق ذلك:
اختر حبوب ذات جودة عالية
لا يمكنك ولن تقوم بتحضير فنجان قهوة لائق بأي وسيلة إذا لم تبدأ بأفضل أنواع حبوب القهوة التي يمكنك وضع يديك عليها. يفترض الكثير من الناس أنه عند استخدام تقنيات تخمير بسيطة نسبيًا وتقليدية ، لا يهم حقًا ما إذا كنت قد اختصرت جودة الفول. لسوء الحظ ، يضمن هذا على الفور نتائج دون المستوى.
اطحن حبوبك بشكل صحيح
بالنسبة للغالبية العظمى من ماكينات صنع القهوة بالتنقيط ، من الأفضل طحن حبوبك إلى قوام متوسط الدقة. ليس بالطبع ، ليس جيدًا - في مكان ما على غرار الاتساق الذي يكون أدق قليلاً من السكر المحبب. بالطبع ، هناك متسع كبير للتجربة ، لذلك لا تتردد في تجربة مجموعة متنوعة من الاتساق لمعرفة أيها يعمل بشكل أفضل.
استخدم الماء المصفى بالنسب الصحيحة
لطالما كان للمياه المفلترة فرقًا كبيرًا وستحدث دائمًا فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بجودة القهوة. عندما تفكر في الأمر ، فإن كل فنجان من القهوة يتكون بالكامل تقريبًا من الماء - ومن هنا تأتي أهمية استخدام المياه عالية الجودة. كقاعدة عامة ، تأتي القهوة المقطرة بشكل أفضل بنسبة 1 إلى 2 ملاعق كبيرة من البن المطحون لكل 170 مل من الماء - اعتمادًا على مدى قوتك التي تحبها. مرة أخرى ، التجريب هو المفتاح. جرب من قمة الماركات لبيع القهوة المقطرة والمختصه
المصدر: قمة الماركات العربية لبيع القهوة المختصة والمقطرة