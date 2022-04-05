ديكور الحائط واهم 6 اشكال لحوائط الغرف

salma amir
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يبحث الكثير عن ديكور الحوائط الأحدث التي تغير نمط الحياة الممل الذي يعيش فيه الكثيرون ، حيث تعد الجدران من أهم وأهم الأشياء التي تساعد على جذب الانتباه بمجرد دخولهم أي منزل ؛ ويرجع ذلك إلى مساحتها الكبيرة التي تأخذها من جميع أنحاء المنزل ، حيث تساعد على تغيير نمط الحياة إلى نمط جديد ومختلف ، حيث يوجد العديد من التصميمات المختلفة لتزيين الجدران ، ويمكنك التعرف عليها من خلال هذه المقالة.
ديكور الحوائط
كما أن تصميمات شكل حوائط منزلك عديدة ومتنوعة ، فهناك جدران مصنوعة من الخشب أو الحجر أو ورق الحائط ، ولكن بالرغم من سهولة الوصول إلى هذه التصاميم إلا أن هناك بعض التصميمات التي لا يمكن تنفيذها إلا من خلال مساعدة المصمم الداخلي لذلك جمعنا لك بعض الأفكار والنصائح السهلة التي ستساعدك على تغيير المظهر الجمالي للجدار في منزلك وتغيير نمط حياتك ، ومنها:
حجم الجدار
إذا قررت تغيير زخرفة أحد الجدران في منزلك ، فعليك قياس حجمها أولاً. على سبيل المثال ، إذا كان عرض الحائط لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة أقدام ، يمكنك وضع زخارف بسيطة وصغيرة ، لكن لا تحاول استخدام ورق حائط كبير أو لوحة كبيرة.
أيضًا ، إذا كنت ترغب في تزيين جدار كبير مثل الحائط بجوار التلفزيون أو خلف أحد الأرائك ؛ من الممكن استخدام بعض الأفكار والرسومات أو لوحة كبيرة مما يضمن لك استخدام المساحة الكبيرة للجدار دون مبالغة.
أضف لمسة جمالية تعكس شخصيتك
يمكنك أيضًا تزيين الحائط الخاص بك عن طريق وضع لمستك الخاصة التي ستضيف روحك إلى المنزل ؛ لذلك يمكنك استخدام إحدى اللوحات العائلية المميزة أو وضع قطعة ديكور على الحائط مما يعكس شخصية أصحاب المنزل ولكن في حال كنت من محبي الحرف اليدوية فلا مانع من التعليق. أحد هذه الأعمال على الحائط مما يساعد على عكس شخصيتك.
اشكال ديكور الحوائط
كما أن زخرفة الجدران والجدران لها أشكال عديدة ، مثل استخدام الستائر كنوع من الزخرفة أو استخدام اللوحات الفنية. من الممكن أيضًا استخدام فنان للرسم على جدران الغرفة أو استخدام ورق الحائط لأنها طريقة سهلة لإضافة لمسة جمالية إلى الغرفة.
ديكور الحوائط
كما أن تصميمات شكل حوائط منزلك عديدة ومتنوعة ، فهناك جدران مصنوعة من الخشب أو الحجر أو ورق الحائط ، ولكن بالرغم من سهولة الوصول إلى هذه التصاميم إلا أن هناك بعض التصميمات التي لا يمكن تنفيذها إلا من خلال مساعدة المصمم الداخلي لذلك جمعنا لك بعض الأفكار والنصائح السهلة التي ستساعدك على تغيير المظهر الجمالي للجدار في منزلك وتغيير نمط حياتك ، ومنها:
حجم الجدار
إذا قررت تغيير زخرفة أحد الجدران في منزلك ، فعليك قياس حجمها أولاً. على سبيل المثال ، إذا كان عرض الحائط لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة أقدام ، يمكنك وضع زخارف بسيطة وصغيرة ، لكن لا تحاول استخدام ورق حائط كبير أو لوحة كبيرة.
أيضًا ، إذا كنت ترغب في تزيين جدار كبير مثل الحائط بجوار التلفزيون أو خلف أحد الأرائك ؛ من الممكن استخدام بعض الأفكار والرسومات أو لوحة كبيرة مما يضمن لك استخدام المساحة الكبيرة للجدار دون مبالغة.
أضف لمسة جمالية تعكس شخصيتك
يمكنك أيضًا تزيين الحائط الخاص بك عن طريق وضع لمستك الخاصة التي ستضيف روحك إلى المنزل ؛ لذلك يمكنك استخدام إحدى اللوحات العائلية المميزة أو وضع قطعة ديكور على الحائط مما يعكس شخصية أصحاب المنزل ولكن في حال كنت من محبي الحرف اليدوية فلا مانع من التعليق. أحد هذه الأعمال على الحائط مما يساعد على عكس شخصيتك.
اشكال ديكور الحوائط
كما أن زخرفة الجدران والجدران لها أشكال عديدة ، مثل استخدام الستائر كنوع من الزخرفة أو استخدام اللوحات الفنية. من الممكن أيضًا استخدام فنان للرسم على جدران الغرفة أو استخدام ورق الحائط لأنها طريقة سهلة لإضافة لمسة جمالية إلى الغرفة.