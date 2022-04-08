من درر السلف....الحلقة رقم 600

الحَمْدُ لله …🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …️منها …قال الحَافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمّد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله / التلبيس : إظهار الباطل فِي صورة الحق ..والغرور : نوع جهل يوجب إعتقاد الفاسد صحيحاً ؛ والردىء جيداً ..وسببه : وجود شبهة أوجبت ذلك ..وإنما يدخل إبليس عَلَى الناس : بقدر مَا يمكنه ..ويزيد تمكنه منهم ويقل : عَلَى مقدار يقظتهم ؛ وغفلتهم ؛ وجهلهم ؛ وعلمهم . ..️ أنْظُرهُ / تلبِيس إبْليس وَرَقَة / 36 …️ومنها …وقال أيضًا /كَانَ أَرْبَابُ التَّفَكُّرِ مِنَ السَّلَفِ يُشَاهِدُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ : عِبْرَةً ..فَيَذْكُرُونَ بِالأَذَانِ : نِدَاءَ الْعَرْضِ ..وَبِطَهَارَةِ الْبَدَن : تطْهِيرَ الْقَلْبِ ..وَبِسَتْرِ الْعَوْرَةِ : طلب ستر لْقَبَائِحِ مِنْ عُيُوبِ الْبَاطِنِ ..وَبِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ : صَرْفَ الْقَلْبِ إِلَى الْمَقْلَبِ ..فَمَنْ لَمْ تَكُنْ صَلاتُهُ هَكَذَا : فَقَلْبُهُ غَافِلٌ . ..️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 222 …️ومنها …وقال أيضًا في الزكاةِ عليهِ رَحَمَات الله /الزَّكَاةَ : أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلامِ ..قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ .. . فَذَكَرَ مِنْهُنَّ الزَّكَاةَ ..وَيَنْبَغِي لِلْمُتَيَقِّظِ أَنْ يَفْهَمَ الْمُرَادَ مِنَ الزَّكَاةِ وَذَلِكَ : ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ ..أَحَدُهَا / الإبتِلاءُ بِإِخْرَاجِ الْمَحْبُوبِ ..وَالثَّانِي / التَّنَزُّهُ عَنْ صِفَةِ الْبُخْلِ الْمُهْلِكِ ..وَالثَّالِثُ / شُكْرُ نِعْمَةِ الْمَالِ ؛ فَلْيَتَذَكَّرْ إِنْعَامَ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ إِذْ هُوَ الْمُعْطِي لا الْمُعْطَى . ..️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 236 …️ومنها …وقال أيضًا في كتاب آخر /قَالَ ابْنُ جَهْضَمٍ / وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : سُئِلَ الشِّبْلِيُّ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ قُلْ للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ ..فقال /أبصار الرؤوس : عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ ..وَأَبْصَارِ الْقُلُوبِ : عَمَّا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . ..️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 209 …️ومنها …وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /لا تكون الطريق صراطاً حتى تتضمن : خمسة أمور ..الإستقامة ..والإيصال إلى المقصود ..والقرب ..وسعته للمارين عليه ..وتعينه طريقاً للمقصود ..ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم : لهذه الأمور الخمسة . ..️أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 33 …