من درر السلف....الحلقة رقم 600

إلياس
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الحَمْدُ لله …
🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …
️️منها …
قال الحَافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمّد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله / التلبيس : إظهار الباطل فِي صورة الحق ..
والغرور : نوع جهل يوجب إعتقاد الفاسد صحيحاً ؛ والردىء جيداً ..
وسببه : وجود شبهة أوجبت ذلك ..
وإنما يدخل إبليس عَلَى الناس : بقدر مَا يمكنه ..
ويزيد تمكنه منهم ويقل : عَلَى مقدار يقظتهم ؛ وغفلتهم ؛ وجهلهم ؛ وعلمهم . ..
️ أنْظُرهُ / تلبِيس إبْليس وَرَقَة / 36 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
كَانَ أَرْبَابُ التَّفَكُّرِ مِنَ السَّلَفِ يُشَاهِدُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ : عِبْرَةً ..
فَيَذْكُرُونَ بِالأَذَانِ : نِدَاءَ الْعَرْضِ ..
وَبِطَهَارَةِ الْبَدَن : تطْهِيرَ الْقَلْبِ ..
وَبِسَتْرِ الْعَوْرَةِ : طلب ستر لْقَبَائِحِ مِنْ عُيُوبِ الْبَاطِنِ ..
وَبِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ : صَرْفَ الْقَلْبِ إِلَى الْمَقْلَبِ ..
فَمَنْ لَمْ تَكُنْ صَلاتُهُ هَكَذَا : فَقَلْبُهُ غَافِلٌ . ..
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 222 …
️️ومنها …
وقال أيضًا في الزكاةِ عليهِ رَحَمَات الله /
الزَّكَاةَ : أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلامِ ..
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ .. . فَذَكَرَ مِنْهُنَّ الزَّكَاةَ ..
وَيَنْبَغِي لِلْمُتَيَقِّظِ أَنْ يَفْهَمَ الْمُرَادَ مِنَ الزَّكَاةِ وَذَلِكَ : ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ ..
أَحَدُهَا / الإبتِلاءُ بِإِخْرَاجِ الْمَحْبُوبِ ..
وَالثَّانِي / التَّنَزُّهُ عَنْ صِفَةِ الْبُخْلِ الْمُهْلِكِ ..
وَالثَّالِثُ / شُكْرُ نِعْمَةِ الْمَالِ ؛ فَلْيَتَذَكَّرْ إِنْعَامَ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ إِذْ هُوَ الْمُعْطِي لا الْمُعْطَى . ..
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 236 …
️️ومنها …
وقال أيضًا في كتاب آخر /
قَالَ ابْنُ جَهْضَمٍ / وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : سُئِلَ الشِّبْلِيُّ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ قُلْ للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ ..
فقال /
أبصار الرؤوس : عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ ..
وَأَبْصَارِ الْقُلُوبِ : عَمَّا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . ..
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 209 …
️️ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
لا تكون الطريق صراطاً حتى تتضمن : خمسة أمور ..
الإستقامة ..
والإيصال إلى المقصود ..
والقرب ..
وسعته للمارين عليه ..
وتعينه طريقاً للمقصود ..
ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم : لهذه الأمور الخمسة . ..
️أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 33 …
🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …
️️منها …
قال الحَافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمّد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله / التلبيس : إظهار الباطل فِي صورة الحق ..
والغرور : نوع جهل يوجب إعتقاد الفاسد صحيحاً ؛ والردىء جيداً ..
وسببه : وجود شبهة أوجبت ذلك ..
وإنما يدخل إبليس عَلَى الناس : بقدر مَا يمكنه ..
ويزيد تمكنه منهم ويقل : عَلَى مقدار يقظتهم ؛ وغفلتهم ؛ وجهلهم ؛ وعلمهم . ..
️ أنْظُرهُ / تلبِيس إبْليس وَرَقَة / 36 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
كَانَ أَرْبَابُ التَّفَكُّرِ مِنَ السَّلَفِ يُشَاهِدُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ : عِبْرَةً ..
فَيَذْكُرُونَ بِالأَذَانِ : نِدَاءَ الْعَرْضِ ..
وَبِطَهَارَةِ الْبَدَن : تطْهِيرَ الْقَلْبِ ..
وَبِسَتْرِ الْعَوْرَةِ : طلب ستر لْقَبَائِحِ مِنْ عُيُوبِ الْبَاطِنِ ..
وَبِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ : صَرْفَ الْقَلْبِ إِلَى الْمَقْلَبِ ..
فَمَنْ لَمْ تَكُنْ صَلاتُهُ هَكَذَا : فَقَلْبُهُ غَافِلٌ . ..
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 222 …
️️ومنها …
وقال أيضًا في الزكاةِ عليهِ رَحَمَات الله /
الزَّكَاةَ : أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلامِ ..
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ .. . فَذَكَرَ مِنْهُنَّ الزَّكَاةَ ..
وَيَنْبَغِي لِلْمُتَيَقِّظِ أَنْ يَفْهَمَ الْمُرَادَ مِنَ الزَّكَاةِ وَذَلِكَ : ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ ..
أَحَدُهَا / الإبتِلاءُ بِإِخْرَاجِ الْمَحْبُوبِ ..
وَالثَّانِي / التَّنَزُّهُ عَنْ صِفَةِ الْبُخْلِ الْمُهْلِكِ ..
وَالثَّالِثُ / شُكْرُ نِعْمَةِ الْمَالِ ؛ فَلْيَتَذَكَّرْ إِنْعَامَ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ إِذْ هُوَ الْمُعْطِي لا الْمُعْطَى . ..
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 236 …
️️ومنها …
وقال أيضًا في كتاب آخر /
قَالَ ابْنُ جَهْضَمٍ / وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : سُئِلَ الشِّبْلِيُّ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ قُلْ للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ ..
فقال /
أبصار الرؤوس : عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ ..
وَأَبْصَارِ الْقُلُوبِ : عَمَّا سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . ..
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 209 …
️️ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله /
لا تكون الطريق صراطاً حتى تتضمن : خمسة أمور ..
الإستقامة ..
والإيصال إلى المقصود ..
والقرب ..
وسعته للمارين عليه ..
وتعينه طريقاً للمقصود ..
ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم : لهذه الأمور الخمسة . ..
️أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 وَرَقَة / 33 …