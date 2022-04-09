من درر السلف....الحلقة رقم 601

الحَمْدُ لله …🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …️منها …قال الحَافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمّد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /قَالَ الْحَسَنُ :أَدْرَكْنَا أَقْوَامًا كَانُوا لا يَرُدُّونَ سَائِلا : إِلاّ بِشَيْءٍ ..وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فَيَأْمُرُ أَهْلَهُ أَلا يَرُدُّوا : سَائِلاً .. .وَمِنْ آدَابِ الْعَطَاءِ : أَنْ يَكُونَ سراً ؛ فإن صدقة السر تطفىء غَضَبَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ ..قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَيْرٍ :الصَّلاةُ تُبْلِغُكَ : نِصْفَ الطَّرِيق ..وَالصَّوْمُ يُبْلِغُكَ : بَابَ الْمَلِكِ ..وَالصَّدَقَةُ : تُدْخِلُكَ عَلَيْهِ .. .الْكَرِيمُ : حُرٌّ ؛ لأَنَّهُ يَمْلِكُ مَالَهُ ..وَالْبَخِيلُ : عَبْدٌ ؛ لأَّنَ مَالَهُ يَمْلِكُهُ ..أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُبِعَ عَلَى أَشْرَفِ الأَخْلاقَ وَقَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَقَالَ : يَأْبَى اللَّهُ لِيَ الْبُخْلَ ..وَأَعْطَى غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَتَحَيَّرَ الَّذِي أَعْطَاهُ فِي صِفَةِ جُودِهِ فَقَالَ : هَذَا عَطَاءُ مَنْ لا يَخْشَى الْفَقْرَ ..فَلَمَّا سَارَ فِي فَيَافِي الْكَرَمِ تَبِعَهُ صَدِيقُهُ فَجَاءَ بِكُلِّ مَالِهِ فَقَالَ : مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ؟؟؟قَالَ : أَبْقَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . ..️ أنْظُرهُ / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 242 …️ومنها …وقال أيضًا /أَنَّ لِلصَّوْمِ آدَابًا مِنْهَا : كَفُّ النَّظَرِ وَاللِّسَانِ عَنِ الْفُضُولِ ..وَالإِفْطَارُ : عَلَى الْحَلالِ وَتَعْجِيلِهِ ..وَأَنْ يُفْطِرَ : عَلَى تَمْرٍ ..قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ / إِذَا صَامَ الإِنْسَانُ : زَاغَ بَصَرُهُ ..فَإِذَا أَفْطَرَ عَلَى حَلاوَةٍ : عَادَ بَصَرُهُ . ..️ أنْظُرهُ / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 248 …️ومنها …وقال أيضًا في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد ﴾ /الوريد : عِرْقٌ فِي بَاطِنِ الْعُنُقِ ؛ وَهُمَا وَرِيدَانِ بَيْنَ الْحُلْقُومِ وَالْعُلْيَاوَيْنِ ..وَالْعُلْوَيَانِ : الْقَصَبَتَانُ الصَّفْرَاوَانِ فِي مَتْنِ العنق ..وحبل الوريد : هُوَ الْوَرِيدُ ؛ فَأُضِيفَ إِلَى نَفْسِهِ لاخْتِلافِ لَفْظَيِ اسْمِهِ . ..️ أنْظُرهُ / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 253 …️ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله في قَوْلهِ سبحانهُ وتعالى : ﴿ وَجَاءَتْ كل نفس معها سائق وشهيد ﴾ /وَفِيهِ : قَوْلانِ ..أَحَدُهُمَا / أَنَّهُ مَلَكٌ يَسُوقُهَا إِلَى مَحْشَرِهَا ؛ ( قَالَهُ : أَبُو هُرَيْرَةَ ) ..وَالثَّانِي / أَنَّهُ قَرِينُهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ ؛ سُمِّيَ سَائِقًا : لأَنَّهُ يُتْبِعُهَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَحُثَّهَا ..وَفِي الشَّهِيدِ : ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ ..أَحَدُهَا / أنه ملك يشهد عليها بِعَمَلِهَا ؛ ( قَالَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَالْحَسَنُ ) ..وَقَالَ مُجَاهِدٌ / الْمَلَكَانِ : سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ..وَقَالَ ابْنُ السَّائِبِ / السائق : الَّذِي يَكْتُبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتِ ..وَالشَّهِيدُ : هُوَ الَّذِي كَانَ يَكْتُبُ لَهُ الْحَسَنَاتِ ..وَالثَّانِي / أَنَّهُ الْعَمَلُ يَشْهَدُ عَلَى الإِنْسَانِ. ؛ ( قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ) ..وَالثَّالِثُ / الأَيْدِي وَالأَرْجُلِ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِعَمَلِهِ ؛ ( قَالَهُ الضَّحَّاكُ ) .. .️ أنْظُرهُ / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 256 - 257 …