من درر السلف....الحلقة رقم 601

إلياس
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الحَمْدُ لله …
🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …
️️منها …
قال الحَافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمّد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ الْحَسَنُ :
أَدْرَكْنَا أَقْوَامًا كَانُوا لا يَرُدُّونَ سَائِلا : إِلاّ بِشَيْءٍ ..
وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فَيَأْمُرُ أَهْلَهُ أَلا يَرُدُّوا : سَائِلاً .. .
وَمِنْ آدَابِ الْعَطَاءِ : أَنْ يَكُونَ سراً ؛ فإن صدقة السر تطفىء غَضَبَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ ..
قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَيْرٍ :
الصَّلاةُ تُبْلِغُكَ : نِصْفَ الطَّرِيق ..
وَالصَّوْمُ يُبْلِغُكَ : بَابَ الْمَلِكِ ..
وَالصَّدَقَةُ : تُدْخِلُكَ عَلَيْهِ .. .
الْكَرِيمُ : حُرٌّ ؛ لأَنَّهُ يَمْلِكُ مَالَهُ ..
وَالْبَخِيلُ : عَبْدٌ ؛ لأَّنَ مَالَهُ يَمْلِكُهُ ..
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُبِعَ عَلَى أَشْرَفِ الأَخْلاقَ وَقَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَقَالَ : يَأْبَى اللَّهُ لِيَ الْبُخْلَ ..
وَأَعْطَى غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَتَحَيَّرَ الَّذِي أَعْطَاهُ فِي صِفَةِ جُودِهِ فَقَالَ : هَذَا عَطَاءُ مَنْ لا يَخْشَى الْفَقْرَ ..
فَلَمَّا سَارَ فِي فَيَافِي الْكَرَمِ تَبِعَهُ صَدِيقُهُ فَجَاءَ بِكُلِّ مَالِهِ فَقَالَ : مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ؟؟؟
قَالَ : أَبْقَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . ..
️ أنْظُرهُ / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 242 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
أَنَّ لِلصَّوْمِ آدَابًا مِنْهَا : كَفُّ النَّظَرِ وَاللِّسَانِ عَنِ الْفُضُولِ ..
وَالإِفْطَارُ : عَلَى الْحَلالِ وَتَعْجِيلِهِ ..
وَأَنْ يُفْطِرَ : عَلَى تَمْرٍ ..
قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ / إِذَا صَامَ الإِنْسَانُ : زَاغَ بَصَرُهُ ..
فَإِذَا أَفْطَرَ عَلَى حَلاوَةٍ : عَادَ بَصَرُهُ . ..
️ أنْظُرهُ / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 248 …
️️ومنها …
وقال أيضًا في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد ﴾ /
الوريد : عِرْقٌ فِي بَاطِنِ الْعُنُقِ ؛ وَهُمَا وَرِيدَانِ بَيْنَ الْحُلْقُومِ وَالْعُلْيَاوَيْنِ ..
وَالْعُلْوَيَانِ : الْقَصَبَتَانُ الصَّفْرَاوَانِ فِي مَتْنِ العنق ..
وحبل الوريد : هُوَ الْوَرِيدُ ؛ فَأُضِيفَ إِلَى نَفْسِهِ لاخْتِلافِ لَفْظَيِ اسْمِهِ . ..
️ أنْظُرهُ / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 253 …
️️ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله في قَوْلهِ سبحانهُ وتعالى : ﴿ وَجَاءَتْ كل نفس معها سائق وشهيد ﴾ /
وَفِيهِ : قَوْلانِ ..
أَحَدُهُمَا / أَنَّهُ مَلَكٌ يَسُوقُهَا إِلَى مَحْشَرِهَا ؛ ( قَالَهُ : أَبُو هُرَيْرَةَ ) ..
وَالثَّانِي / أَنَّهُ قَرِينُهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ ؛ سُمِّيَ سَائِقًا : لأَنَّهُ يُتْبِعُهَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَحُثَّهَا ..
وَفِي الشَّهِيدِ : ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ ..
أَحَدُهَا / أنه ملك يشهد عليها بِعَمَلِهَا ؛ ( قَالَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَالْحَسَنُ ) ..
وَقَالَ مُجَاهِدٌ / الْمَلَكَانِ : سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ..
وَقَالَ ابْنُ السَّائِبِ / السائق : الَّذِي يَكْتُبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتِ ..
وَالشَّهِيدُ : هُوَ الَّذِي كَانَ يَكْتُبُ لَهُ الْحَسَنَاتِ ..
وَالثَّانِي / أَنَّهُ الْعَمَلُ يَشْهَدُ عَلَى الإِنْسَانِ. ؛ ( قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ) ..
وَالثَّالِثُ / الأَيْدِي وَالأَرْجُلِ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِعَمَلِهِ ؛ ( قَالَهُ الضَّحَّاكُ ) .. .
️ أنْظُرهُ / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 256 - 257 …
🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …
️️منها …
قال الحَافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمّد الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ الْحَسَنُ :
أَدْرَكْنَا أَقْوَامًا كَانُوا لا يَرُدُّونَ سَائِلا : إِلاّ بِشَيْءٍ ..
وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فَيَأْمُرُ أَهْلَهُ أَلا يَرُدُّوا : سَائِلاً .. .
وَمِنْ آدَابِ الْعَطَاءِ : أَنْ يَكُونَ سراً ؛ فإن صدقة السر تطفىء غَضَبَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ ..
قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَيْرٍ :
الصَّلاةُ تُبْلِغُكَ : نِصْفَ الطَّرِيق ..
وَالصَّوْمُ يُبْلِغُكَ : بَابَ الْمَلِكِ ..
وَالصَّدَقَةُ : تُدْخِلُكَ عَلَيْهِ .. .
الْكَرِيمُ : حُرٌّ ؛ لأَنَّهُ يَمْلِكُ مَالَهُ ..
وَالْبَخِيلُ : عَبْدٌ ؛ لأَّنَ مَالَهُ يَمْلِكُهُ ..
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُبِعَ عَلَى أَشْرَفِ الأَخْلاقَ وَقَدْ وَصَفَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَقَالَ : يَأْبَى اللَّهُ لِيَ الْبُخْلَ ..
وَأَعْطَى غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَتَحَيَّرَ الَّذِي أَعْطَاهُ فِي صِفَةِ جُودِهِ فَقَالَ : هَذَا عَطَاءُ مَنْ لا يَخْشَى الْفَقْرَ ..
فَلَمَّا سَارَ فِي فَيَافِي الْكَرَمِ تَبِعَهُ صَدِيقُهُ فَجَاءَ بِكُلِّ مَالِهِ فَقَالَ : مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ ؟؟؟
قَالَ : أَبْقَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . ..
️ أنْظُرهُ / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 242 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
أَنَّ لِلصَّوْمِ آدَابًا مِنْهَا : كَفُّ النَّظَرِ وَاللِّسَانِ عَنِ الْفُضُولِ ..
وَالإِفْطَارُ : عَلَى الْحَلالِ وَتَعْجِيلِهِ ..
وَأَنْ يُفْطِرَ : عَلَى تَمْرٍ ..
قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ / إِذَا صَامَ الإِنْسَانُ : زَاغَ بَصَرُهُ ..
فَإِذَا أَفْطَرَ عَلَى حَلاوَةٍ : عَادَ بَصَرُهُ . ..
️ أنْظُرهُ / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 248 …
️️ومنها …
وقال أيضًا في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد ﴾ /
الوريد : عِرْقٌ فِي بَاطِنِ الْعُنُقِ ؛ وَهُمَا وَرِيدَانِ بَيْنَ الْحُلْقُومِ وَالْعُلْيَاوَيْنِ ..
وَالْعُلْوَيَانِ : الْقَصَبَتَانُ الصَّفْرَاوَانِ فِي مَتْنِ العنق ..
وحبل الوريد : هُوَ الْوَرِيدُ ؛ فَأُضِيفَ إِلَى نَفْسِهِ لاخْتِلافِ لَفْظَيِ اسْمِهِ . ..
️ أنْظُرهُ / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 253 …
️️ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله في قَوْلهِ سبحانهُ وتعالى : ﴿ وَجَاءَتْ كل نفس معها سائق وشهيد ﴾ /
وَفِيهِ : قَوْلانِ ..
أَحَدُهُمَا / أَنَّهُ مَلَكٌ يَسُوقُهَا إِلَى مَحْشَرِهَا ؛ ( قَالَهُ : أَبُو هُرَيْرَةَ ) ..
وَالثَّانِي / أَنَّهُ قَرِينُهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ ؛ سُمِّيَ سَائِقًا : لأَنَّهُ يُتْبِعُهَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَحُثَّهَا ..
وَفِي الشَّهِيدِ : ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ ..
أَحَدُهَا / أنه ملك يشهد عليها بِعَمَلِهَا ؛ ( قَالَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَالْحَسَنُ ) ..
وَقَالَ مُجَاهِدٌ / الْمَلَكَانِ : سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ..
وَقَالَ ابْنُ السَّائِبِ / السائق : الَّذِي يَكْتُبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتِ ..
وَالشَّهِيدُ : هُوَ الَّذِي كَانَ يَكْتُبُ لَهُ الْحَسَنَاتِ ..
وَالثَّانِي / أَنَّهُ الْعَمَلُ يَشْهَدُ عَلَى الإِنْسَانِ. ؛ ( قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ) ..
وَالثَّالِثُ / الأَيْدِي وَالأَرْجُلِ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِعَمَلِهِ ؛ ( قَالَهُ الضَّحَّاكُ ) .. .
️ أنْظُرهُ / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 256 - 257 …