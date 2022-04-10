فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ([1]) ... ‎﴿الطلاق: ١﴾‏1- فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : إذا وقع الطلاق في طهر فإن‌أ- حاضت المرأة ( ولم يقع الحمل ) فتكون مدة العدة ( ما بقي من الطهر + ثلاثة قروء([2]) ) ، فأقله( ثلاثة قروء([3]) ) وأكثره ( مدة الطهارة + ثلاثة قروء([4]) )وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ([5]) ... ‎﴿البقرة: ٢٢٨﴾‏ من بداية الحيض‌ب- إذا لم تحض ( ووقع الحمل ) أو كانت حاملا في الأصل فتكون مدة العدة (حتى الوضع والولادة ) فأقله يوم وأكثره إلى موعد الولادة ولا يعلم وقته إلا الله عز وجل... وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... ‎﴿الطلاق: ٤﴾‏‌ج- إمرأة لا تحيض ( كبيرة أو عقيم ) فتكون مدة العدة ( ثلاثة أشهر قمرية ([6]) ) وهي ثابتة المقداروَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ... ‎﴿الطلاق: ٤﴾‏2- وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ : إذا وقع الطلاق في غير طهر(هذه الحالة متعلقة فقط بالمرأة التي تحيض ولم تحمل ) فإن مدة العدة ( ما بقي من فترة الحيض + ثلاثة قروء ([7]) ) ( فأقله ثلاثة قروء([8])) وأكثره ( فترة الحيض + ثلاثة قروء ([9]) )بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ... ‎﴿الطلاق: ١﴾‏مثال إمرأة دورتها الشهرية مدتها ( 28 ) يوم منها ( 5 أيام فترة حيض ) و ( 23 يوم فترة طهارة ) فإن وقع الطلاق· في طهر بعد ( 7 أيام من الطهر ) فإن عدتها ( 16 يوم – ما بقي من طهر ) + ( 28 ´ 3 ) = 100 يوم· في غير طهر بعد ( 2 يوم من بداية حيضها) فإن عدتها = ( 3 أيام الباقية للحيض ) + ( 28 ´ 3 ) = 87 يومبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواالْعِدَّةَ ... ‎﴿الطلاق: ١﴾‏أحصو([10]) العدة : بجعل مدة العدة على اختلاف موعد الطلاق متساويةفمدة العدة ( عدد الأيام ) إذا حدث الطلاق في غير الطهارة مساوية لمدة العدة ( عدد الأيام ) إذا حدث الطلاق في وقت الطهارة ، فعدد أيام العدة متساوي إن وقع الطلاق في حيض أو طهارة .والله أعلم--------------------------------------------------------------------------------([1]) العِدّة : معيار زمني ثابت يقارن به فترات زمنية أخرى مساوية له في القيمة والعدد بلا زيادة أو نقصان- فعدد أيام الإفطار في رمضان هي المعيار الزمني الذي يقارن به عدد أيام القضاء في أيام أخر )- وعدد أيام ثلاثة قروء هي المعيار الزمني لانتهاء عدة المرأة المطلقة- عدد الشهور 12 منها أربعة حرم هي المعيار الزمني (والنسيء يكون مخالفا للمعيار الذي وضعه الله عز وجل ويقصد بالنسيء: تقديم وتأخير الشهور ( حسب مصالحهم ) أي جعل بعض الأشهر حرما وهي ليست حرما ، وجعل عدد أيام أشهرهم ( النسيء )مساوية للمعيار ( أشهر حرم الله عز وجل ) ( فالمواطأة بجعل عدد أيام النسيء مساوية لعدد أيام الأشهر الحرم - تقديم وتأخير أشهر معينة وجعل عددها أو عدد أيامها مساويا للأشهر الحرم أو عدد أيامها أو كلاهما) .([2]) ( حيض + طهارة ) + ( حيض + طهارة ) + ( حيض + طهارة )([3]) ( حيض + طهارة ) + ( حيض + طهارة ) + ( حيض + طهارة )([4]) ( حيض + طهارة ) + ( حيض + طهارة ) + ( حيض + طهارة )([5]) القروء : جمع قُرء : والقُرء : (للمرأة الواحدة هي فترة زمنية متساوية تقريبا )وتساوي المدة الزمنية- من بداية الحيض إلى بداية الحيضة التي تليها أو- من بداية طهر إلى بداية الطهر الذي يليه أو- من بداية طهر إلى نهاية الحيضة التي تليه أو- من بداية حيضة إلى نهاية الطهر الذي تليها أو- تساوي أيام مجموع فترة الحيض والطهر معا وهي مدة الدورة الشهرية للمرأة وتختلف من إمرأة لأخرى وتتراوح بين ( 21 – 35) يوم ويستمر الحيض من ( 2 – 7 ) أيام والطهر تمام المدة ( 21 – 35) يوم .(([6])) بمعدل 90 يوم فالشهر القمري إما ( 29 أو 30 ) يوم وهي تقريبا تساوي الثلاثة قروء([7]) تبدأ بالطهارة وتنتهي بالحيض أي (ما بقي من الحيض + ( طهارة + حيض ) + ( طهارة + حيض ) + ( طهارة + حيض ) )([8]) ( طهارة + حيض ) + ( طهارة + حيض ) + ( طهارة + حيض )([9]) ( طهارة + حيض ) + ( طهارة + حيض ) + ( طهارة + حيض )([10]) الإحصاء : حصر كمي لعينة ، حصر عدد عينة .