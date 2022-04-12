من درر السلف...الحلقة رقم 603

إلياس
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الحَمْدُ لله …
🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …
️️منها …
وقال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - .. ﴾ /
قَوْله تَعَالَى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ..
فِيهِ : ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ..
الْأَوَّلُ / لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ : مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فِعْلَهُ ..
الثَّانِي / لَعَلَّكُمْ تَضْعُفُونَ فَتَتَّقُونَ ؛ فَإِنَّهُ كُلَّمَا قَلَّ الْأَكْلُ : ضَعُفَتْ الشَّهْوَةُ ..
وَكُلَّمَا ضَعُفَتْ الشَّهْوَةُ : قَلَّتْ الْمَعَاصِي ..
الثَّالِثُ / لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ : مَا فَعَلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ..
رُوِيَ أَنَّ النَّصَارَى بَدَّلَتْهُ : إلَى الزَّمَانِ الْمُعْتَدِلِ ؛ وَزَادَتْ فِيهِ كَفَّارَةُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ ؛ وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَمُرَادَةٌ بِالْآيَةِ ..
إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ : حَقِيقَةٌ ..
وَالثَّانِي : مَجَازٌ حَسَنٌ ..
وَالْأَوَّلُ وَالثَّانِي : مَعْصِيَةٌ ..
وَالثَّالِثُ : كُفْرٌ . ..
️ أنْظُرهُ / أحكام القرآن ج 01 وَرَقَة / 108 …
️️ومنها …
( كلام غريب جداً )
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ في كلامٍ غريبٍ جداً ؛ ولم أرى من سبقه به قال /
كَرِهَ عُلَمَاءُ الدَّيْنِ أَنْ تُصَامَ الْأَيَّامُ السِّتَّةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا :
( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ : فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّه ) : مُتَّصِلَةً بِرَمَضَانَ ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَهْلُ الْجَهَالَةِ أَنَّهَا مِنْ رَمَضَانَ ..
وَرَأَوْا أَنَّ صَوْمَهَا : مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ إلَى شَعْبَانَ أَفْضَلُ ..
لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا : حَاصِلٌ بِتَضْعِيفِ الْحَسَنَةِ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا مَتَى فُعِلَتْ ..
بَلْ صَوْمُهَا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَفِي شَعْبَانَ : أَفْضَلُ ..
وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ صَوْمَهَا مَخْصُوصٌ بِثَانِي يَوْمِ الْعِيدِ : فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ؛ سَالِكٌ سُنَنَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الزِّيَادَاتِ ؛ دَاخِلٌ فِي وَعِيدِ الشَّرْعِ حَيْثُ قَالَ /لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ .. . الْحَدِيثَ . ..
️ أنْظُرهُ / أحكام القرآن ج 01 وَرَقَة / 109 …
️️ومنها …
قال الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السَلاميّ البغداديّ ثم الدمشقيّ الحنبليّ عليهِ رَحَمَات الله /
وقد ذكر بعضهم ( أي : العلماء ) السر في تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر : وهو أن القبر أول منازل الآخرة ..
وفيه ( نموذج ) ما يقع في يوم القيامة : من العقاب والثواب ..
والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة : نوعان ..
حق : الله ..
وحق : لعباده ..
وأول ما يقضي فيه يوم القيامة من حقوق الله : الصلاة ..
ومن حقوق العباد والدماء ..
وأما البرزخ فقضي فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلها فمقدمة الصلاة : الطهارة من الحدث والخبث ..
ومقدمة الدماء : النميمة الوقيعة في الأعراض ..
وهما أيسر : أنواع الأذى ..
فيبدأ في البرزخ : بالمحاسبة والعقاب عليهما . ..
️أنظره / أهوال القبور وَرَقَة / 50 …
️️ومنها …
وَقَالَ الْحَسَنُ / كُنَّا نَعُدُّ الْبَخِيلَ : الَّذِي يُقْرِضُ أَخَاهُ .. .
وَقَالَ / لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يَرْبَحَ الرَّجُلُ : على صديقه . ..
️أنظره / التبصرة للحافظ ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله ج 02 وَرَقَة / 278 …
🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …
️️منها …
وقال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - .. ﴾ /
قَوْله تَعَالَى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ..
فِيهِ : ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ..
الْأَوَّلُ / لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ : مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فِعْلَهُ ..
الثَّانِي / لَعَلَّكُمْ تَضْعُفُونَ فَتَتَّقُونَ ؛ فَإِنَّهُ كُلَّمَا قَلَّ الْأَكْلُ : ضَعُفَتْ الشَّهْوَةُ ..
وَكُلَّمَا ضَعُفَتْ الشَّهْوَةُ : قَلَّتْ الْمَعَاصِي ..
الثَّالِثُ / لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ : مَا فَعَلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ..
رُوِيَ أَنَّ النَّصَارَى بَدَّلَتْهُ : إلَى الزَّمَانِ الْمُعْتَدِلِ ؛ وَزَادَتْ فِيهِ كَفَّارَةُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ ؛ وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَمُرَادَةٌ بِالْآيَةِ ..
إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ : حَقِيقَةٌ ..
وَالثَّانِي : مَجَازٌ حَسَنٌ ..
وَالْأَوَّلُ وَالثَّانِي : مَعْصِيَةٌ ..
وَالثَّالِثُ : كُفْرٌ . ..
️ أنْظُرهُ / أحكام القرآن ج 01 وَرَقَة / 108 …
️️ومنها …
( كلام غريب جداً )
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ في كلامٍ غريبٍ جداً ؛ ولم أرى من سبقه به قال /
كَرِهَ عُلَمَاءُ الدَّيْنِ أَنْ تُصَامَ الْأَيَّامُ السِّتَّةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا :
( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ : فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّه ) : مُتَّصِلَةً بِرَمَضَانَ ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَهْلُ الْجَهَالَةِ أَنَّهَا مِنْ رَمَضَانَ ..
وَرَأَوْا أَنَّ صَوْمَهَا : مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ إلَى شَعْبَانَ أَفْضَلُ ..
لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا : حَاصِلٌ بِتَضْعِيفِ الْحَسَنَةِ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا مَتَى فُعِلَتْ ..
بَلْ صَوْمُهَا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَفِي شَعْبَانَ : أَفْضَلُ ..
وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ صَوْمَهَا مَخْصُوصٌ بِثَانِي يَوْمِ الْعِيدِ : فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ؛ سَالِكٌ سُنَنَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الزِّيَادَاتِ ؛ دَاخِلٌ فِي وَعِيدِ الشَّرْعِ حَيْثُ قَالَ /لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ .. . الْحَدِيثَ . ..
️ أنْظُرهُ / أحكام القرآن ج 01 وَرَقَة / 109 …
️️ومنها …
قال الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السَلاميّ البغداديّ ثم الدمشقيّ الحنبليّ عليهِ رَحَمَات الله /
وقد ذكر بعضهم ( أي : العلماء ) السر في تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر : وهو أن القبر أول منازل الآخرة ..
وفيه ( نموذج ) ما يقع في يوم القيامة : من العقاب والثواب ..
والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة : نوعان ..
حق : الله ..
وحق : لعباده ..
وأول ما يقضي فيه يوم القيامة من حقوق الله : الصلاة ..
ومن حقوق العباد والدماء ..
وأما البرزخ فقضي فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلها فمقدمة الصلاة : الطهارة من الحدث والخبث ..
ومقدمة الدماء : النميمة الوقيعة في الأعراض ..
وهما أيسر : أنواع الأذى ..
فيبدأ في البرزخ : بالمحاسبة والعقاب عليهما . ..
️أنظره / أهوال القبور وَرَقَة / 50 …
️️ومنها …
وَقَالَ الْحَسَنُ / كُنَّا نَعُدُّ الْبَخِيلَ : الَّذِي يُقْرِضُ أَخَاهُ .. .
وَقَالَ / لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يَرْبَحَ الرَّجُلُ : على صديقه . ..
️أنظره / التبصرة للحافظ ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله ج 02 وَرَقَة / 278 …