من درر السلف...الحلقة رقم 603

الحَمْدُ لله …🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …️منها …وقال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليهِ رَحَمَات الله في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - .. ﴾ /قَوْله تَعَالَى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ..فِيهِ : ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ..الْأَوَّلُ / لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ : مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فِعْلَهُ ..الثَّانِي / لَعَلَّكُمْ تَضْعُفُونَ فَتَتَّقُونَ ؛ فَإِنَّهُ كُلَّمَا قَلَّ الْأَكْلُ : ضَعُفَتْ الشَّهْوَةُ ..وَكُلَّمَا ضَعُفَتْ الشَّهْوَةُ : قَلَّتْ الْمَعَاصِي ..الثَّالِثُ / لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ : مَا فَعَلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ..رُوِيَ أَنَّ النَّصَارَى بَدَّلَتْهُ : إلَى الزَّمَانِ الْمُعْتَدِلِ ؛ وَزَادَتْ فِيهِ كَفَّارَةُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ ؛ وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَمُرَادَةٌ بِالْآيَةِ ..إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ : حَقِيقَةٌ ..وَالثَّانِي : مَجَازٌ حَسَنٌ ..وَالْأَوَّلُ وَالثَّانِي : مَعْصِيَةٌ ..وَالثَّالِثُ : كُفْرٌ . ..️ أنْظُرهُ / أحكام القرآن ج 01 وَرَقَة / 108 …️ومنها …( كلام غريب جداً )وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ في كلامٍ غريبٍ جداً ؛ ولم أرى من سبقه به قال /كَرِهَ عُلَمَاءُ الدَّيْنِ أَنْ تُصَامَ الْأَيَّامُ السِّتَّةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا :( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ : فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّه ) : مُتَّصِلَةً بِرَمَضَانَ ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَهْلُ الْجَهَالَةِ أَنَّهَا مِنْ رَمَضَانَ ..وَرَأَوْا أَنَّ صَوْمَهَا : مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ إلَى شَعْبَانَ أَفْضَلُ ..لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا : حَاصِلٌ بِتَضْعِيفِ الْحَسَنَةِ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا مَتَى فُعِلَتْ ..بَلْ صَوْمُهَا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَفِي شَعْبَانَ : أَفْضَلُ ..وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ صَوْمَهَا مَخْصُوصٌ بِثَانِي يَوْمِ الْعِيدِ : فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ؛ سَالِكٌ سُنَنَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الزِّيَادَاتِ ؛ دَاخِلٌ فِي وَعِيدِ الشَّرْعِ حَيْثُ قَالَ /لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ .. . الْحَدِيثَ . ..️ أنْظُرهُ / أحكام القرآن ج 01 وَرَقَة / 109 …️ومنها …قال الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب السَلاميّ البغداديّ ثم الدمشقيّ الحنبليّ عليهِ رَحَمَات الله /وقد ذكر بعضهم ( أي : العلماء ) السر في تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر : وهو أن القبر أول منازل الآخرة ..وفيه ( نموذج ) ما يقع في يوم القيامة : من العقاب والثواب ..والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة : نوعان ..حق : الله ..وحق : لعباده ..وأول ما يقضي فيه يوم القيامة من حقوق الله : الصلاة ..ومن حقوق العباد والدماء ..وأما البرزخ فقضي فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلها فمقدمة الصلاة : الطهارة من الحدث والخبث ..ومقدمة الدماء : النميمة الوقيعة في الأعراض ..وهما أيسر : أنواع الأذى ..فيبدأ في البرزخ : بالمحاسبة والعقاب عليهما . ..️أنظره / أهوال القبور وَرَقَة / 50 …️ومنها …وَقَالَ الْحَسَنُ / كُنَّا نَعُدُّ الْبَخِيلَ : الَّذِي يُقْرِضُ أَخَاهُ .. .وَقَالَ / لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ أَنْ يَرْبَحَ الرَّجُلُ : على صديقه . ..️أنظره / التبصرة للحافظ ابن الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله ج 02 وَرَقَة / 278 …