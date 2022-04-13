من درر السلف الحلقة 604

إلياس
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الحَمْدُ لله …
🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …
️️منها …
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ﺍﺑﻦ الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
نُسِخَ فِي هَذَا الزَّمَانِ رَسْمُ الأُخُوَّةِ وَحُكْمُهُ ؛ فَلَمْ يَبْقَ : إِلاّ الْحَدِيثُ عَنِ الْقُدَمَاءِ ..
فَإِنْ سَمِعْتَ بِإِخْوَانٍ صِدْقٍ : فلاَ تُصَدِّقْ ..
مَا هَذِهِ الأَلِفُ الَّتِي قَدْ زِدْتُمْ .. فَدَعَوْتُمُ الْخُوَّانَ بِالإِخْوَانِ ..
مَا صَحَّ لِي أَحَدٌ أُصَيِّرُهُ أَخًا .. فِي اللَّهِ حَقًّا لا ؛ وَلا الشَّيْطَانِ ..
إِمَّا مُوَلٍّ عَنْ وِدَادِي مَا لَهُ .. وَجْهٌ وَإِمَّا مَنْ لَهُ وَجْهَانِ .. .
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 280 …
️️ومنها …
وقال أيضًا في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ﴾ /
فِي الْمُرَادِ بِهَذَا الذِّكْرِ : ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ ..
أَحَدُهَا / أَنَّهُ الذِّكْرُ : فِي الصَّلاةِ ..
يُصَلِّي الإِنْسَانُ : قَائِمًا ..
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ : فَقَاعِدًا ..
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ : فَعَلَى جَنْبٍ ..
هَذَا قَوْلُ : عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ ..
وَالثَّانِي / أَنَّهُ ذِكْرٌ فِي الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا ..
وَالثَّالِثُ / إِنَّهُ الْخَوْفُ ..
فَالْمَعْنَى : يَخَافُونَ اللَّهَ فِي جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِمْ . ..
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 281 …
️️ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله ؛ وهذا من غرائبِ ما يذكره /
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / صَحِبْتُ فِي طَرِيقِي رَجُلاً أَسْوَدَ فَكَانَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى / ابْيَضَّ .. .
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 284 …
️️ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليهِ /
الْعُزْلَةَ لا يَنْبَغِي أَنْ تَقْطَعَ : عَنِ الْعِلْمِ وَالْجَمَاعَاتِ وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالإحْتِرَافِ لِلْعَائِلَةِ ..
وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَزِلَ الإِنْسَانُ / مَا يُؤْذِي ..
وَقَدْ يُخَافُ مِنَ الْمُخَالَطَةِ الْمُبَاحَةِ أَذًى : فَيَجْتَهِدُ الإِنْسَانُ فِي تَرْكِ مَا يَخَافُ عَوَاقِبَهُ ..
وَيُبْعِدُ حُضُورَ الْقَلْبِ مَعَ الْمُخَالَطَةِ لِلنَّاسِ : إِلاّ أَنْ يَكُونَ لِمَعْنًى ..
وَقَدْ قَالَ شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ / النَّاسُ ثَلاثَةٌ : رَجُلٌ تُعَلِّمُهُ فَيَقْبَلُ مِنْكَ ..
وَرَجُلٌ تَتَعَلَّمُ مِنْهُ ..
وَاهْرُبْ مِنَ الثَّالِثِ .. .
وَقَدْ كَانَ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ / أَقِلَّ مِنْ مَعْرِفَةِ النَّاسِ .. .
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ / لا تَتَعَرَّفْ إِلَى مَنْ لا تَعْرِفُ ؛ وَأَنْكِرْ مَنْ تَعْرِف . ..
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 299 …
🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …
️️منها …
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ﺍﺑﻦ الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
نُسِخَ فِي هَذَا الزَّمَانِ رَسْمُ الأُخُوَّةِ وَحُكْمُهُ ؛ فَلَمْ يَبْقَ : إِلاّ الْحَدِيثُ عَنِ الْقُدَمَاءِ ..
فَإِنْ سَمِعْتَ بِإِخْوَانٍ صِدْقٍ : فلاَ تُصَدِّقْ ..
مَا هَذِهِ الأَلِفُ الَّتِي قَدْ زِدْتُمْ .. فَدَعَوْتُمُ الْخُوَّانَ بِالإِخْوَانِ ..
مَا صَحَّ لِي أَحَدٌ أُصَيِّرُهُ أَخًا .. فِي اللَّهِ حَقًّا لا ؛ وَلا الشَّيْطَانِ ..
إِمَّا مُوَلٍّ عَنْ وِدَادِي مَا لَهُ .. وَجْهٌ وَإِمَّا مَنْ لَهُ وَجْهَانِ .. .
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 280 …
️️ومنها …
وقال أيضًا في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ﴾ /
فِي الْمُرَادِ بِهَذَا الذِّكْرِ : ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ ..
أَحَدُهَا / أَنَّهُ الذِّكْرُ : فِي الصَّلاةِ ..
يُصَلِّي الإِنْسَانُ : قَائِمًا ..
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ : فَقَاعِدًا ..
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ : فَعَلَى جَنْبٍ ..
هَذَا قَوْلُ : عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ ..
وَالثَّانِي / أَنَّهُ ذِكْرٌ فِي الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا ..
وَالثَّالِثُ / إِنَّهُ الْخَوْفُ ..
فَالْمَعْنَى : يَخَافُونَ اللَّهَ فِي جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِمْ . ..
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 281 …
️️ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله ؛ وهذا من غرائبِ ما يذكره /
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / صَحِبْتُ فِي طَرِيقِي رَجُلاً أَسْوَدَ فَكَانَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى / ابْيَضَّ .. .
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 284 …
️️ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليهِ /
الْعُزْلَةَ لا يَنْبَغِي أَنْ تَقْطَعَ : عَنِ الْعِلْمِ وَالْجَمَاعَاتِ وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالإحْتِرَافِ لِلْعَائِلَةِ ..
وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَزِلَ الإِنْسَانُ / مَا يُؤْذِي ..
وَقَدْ يُخَافُ مِنَ الْمُخَالَطَةِ الْمُبَاحَةِ أَذًى : فَيَجْتَهِدُ الإِنْسَانُ فِي تَرْكِ مَا يَخَافُ عَوَاقِبَهُ ..
وَيُبْعِدُ حُضُورَ الْقَلْبِ مَعَ الْمُخَالَطَةِ لِلنَّاسِ : إِلاّ أَنْ يَكُونَ لِمَعْنًى ..
وَقَدْ قَالَ شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ / النَّاسُ ثَلاثَةٌ : رَجُلٌ تُعَلِّمُهُ فَيَقْبَلُ مِنْكَ ..
وَرَجُلٌ تَتَعَلَّمُ مِنْهُ ..
وَاهْرُبْ مِنَ الثَّالِثِ .. .
وَقَدْ كَانَ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ / أَقِلَّ مِنْ مَعْرِفَةِ النَّاسِ .. .
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ / لا تَتَعَرَّفْ إِلَى مَنْ لا تَعْرِفُ ؛ وَأَنْكِرْ مَنْ تَعْرِف . ..
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 299 …