من درر السلف الحلقة 604

الحَمْدُ لله …🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …️منها …وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ﺍﺑﻦ الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /نُسِخَ فِي هَذَا الزَّمَانِ رَسْمُ الأُخُوَّةِ وَحُكْمُهُ ؛ فَلَمْ يَبْقَ : إِلاّ الْحَدِيثُ عَنِ الْقُدَمَاءِ ..فَإِنْ سَمِعْتَ بِإِخْوَانٍ صِدْقٍ : فلاَ تُصَدِّقْ ..مَا هَذِهِ الأَلِفُ الَّتِي قَدْ زِدْتُمْ .. فَدَعَوْتُمُ الْخُوَّانَ بِالإِخْوَانِ ..مَا صَحَّ لِي أَحَدٌ أُصَيِّرُهُ أَخًا .. فِي اللَّهِ حَقًّا لا ؛ وَلا الشَّيْطَانِ ..إِمَّا مُوَلٍّ عَنْ وِدَادِي مَا لَهُ .. وَجْهٌ وَإِمَّا مَنْ لَهُ وَجْهَانِ .. .️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 280 …️ومنها …وقال أيضًا في قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ﴾ /فِي الْمُرَادِ بِهَذَا الذِّكْرِ : ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ ..أَحَدُهَا / أَنَّهُ الذِّكْرُ : فِي الصَّلاةِ ..يُصَلِّي الإِنْسَانُ : قَائِمًا ..فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ : فَقَاعِدًا ..فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ : فَعَلَى جَنْبٍ ..هَذَا قَوْلُ : عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ ..وَالثَّانِي / أَنَّهُ ذِكْرٌ فِي الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا ..وَالثَّالِثُ / إِنَّهُ الْخَوْفُ ..فَالْمَعْنَى : يَخَافُونَ اللَّهَ فِي جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِمْ . ..️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 281 …️ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله ؛ وهذا من غرائبِ ما يذكره /وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / صَحِبْتُ فِي طَرِيقِي رَجُلاً أَسْوَدَ فَكَانَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى / ابْيَضَّ .. .️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 284 …️ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليهِ /الْعُزْلَةَ لا يَنْبَغِي أَنْ تَقْطَعَ : عَنِ الْعِلْمِ وَالْجَمَاعَاتِ وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالإحْتِرَافِ لِلْعَائِلَةِ ..وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَزِلَ الإِنْسَانُ / مَا يُؤْذِي ..وَقَدْ يُخَافُ مِنَ الْمُخَالَطَةِ الْمُبَاحَةِ أَذًى : فَيَجْتَهِدُ الإِنْسَانُ فِي تَرْكِ مَا يَخَافُ عَوَاقِبَهُ ..وَيُبْعِدُ حُضُورَ الْقَلْبِ مَعَ الْمُخَالَطَةِ لِلنَّاسِ : إِلاّ أَنْ يَكُونَ لِمَعْنًى ..وَقَدْ قَالَ شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ / النَّاسُ ثَلاثَةٌ : رَجُلٌ تُعَلِّمُهُ فَيَقْبَلُ مِنْكَ ..وَرَجُلٌ تَتَعَلَّمُ مِنْهُ ..وَاهْرُبْ مِنَ الثَّالِثِ .. .وَقَدْ كَانَ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ / أَقِلَّ مِنْ مَعْرِفَةِ النَّاسِ .. .وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ / لا تَتَعَرَّفْ إِلَى مَنْ لا تَعْرِفُ ؛ وَأَنْكِرْ مَنْ تَعْرِف . ..️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 299 …