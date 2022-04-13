الثيابالثوب : كل ما يخفي ويحجب([1]) إما عيوبا أو حسنا ومفاتن([2]) ([3]) ويرجع إليه الشخص أكثر من مرة([4]) ( يتردد عليه أو لأن هناك كثير من نوعه وجنسه )([5]) والثوب الواحد فيه تخصصية وظيفية لجزء محدد من المخفي ( يخفي جزء محدد ).الحج وأركان الإسلام ( مثل الثوب ) ... فهي خير الأعمالالحج لبيت الله الحرام يخفي السيئات والذنوب ويتكرر زيارته ( يكثر الترداد عليه ) ... وكذلك كل أركان الإسلام فهي ثياب المسلم التي تخفي السيئات والذنوب ومتكررة ويؤاب إليها.· وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ‎﴿البقرة: ١٢٥﴾· الجامع الصغير وزيادته (ص: 1115) "من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" ( صحيح )· صحيح وضعيف سنن النسائي (1/ 57، بترقيم الشاملة آليا) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.( صحيح )· السلسلة الصحيحة - مختصرة (9/ 102)"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان : مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" (صحيح)الثواب : جزاء متكرر([6]) ( أكثر من مرة ) يخفي السيئات بإيتائهم حسن الثواب ويخفي الحسنات بإيتائهم سيء الثواب ، وقد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة([7]).والله أعلم--------------------------------------------------------------------------------([1])أثواب الدنيا : وهو معنى خاص وتصنع من مواد عدة كالقماش والحرير والصوف والقطن والجلد ونحوهما ،- أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ‎﴿هود: ٥﴾‏- وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ‎﴿نوح: ٧﴾‏- وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‎﴿النور: ٦٠﴾‏([2]) إن كان يخفي عيوبا فمظهره أحسن وإن كان يخفي حسنا فمظهرة أقل حسنا([3]) ولذلك تستر لكي لا تجلب فتنة([4])- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ‎﴿النور: ٥٨﴾‏- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ‎﴿المدثر: ٤﴾‏([5]) خاصة في الجنة لأنها خير الأنواع وافضلها- أُولَـٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ‎﴿الكهف: ٣١﴾‏ ... الثياب لتغطية الجسم لوحده لستره- عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ‎﴿الانسان: ٢١﴾‏الثياب هنا كأنها ظلة تظللهم أهل الجنة وليست لتغطية الجسم([6])- فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ‎﴿المائدة: ٨٥﴾‏ .. فهي ليست جنة واحدة وليست نهر واحد- هَـٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ‎﴿الحج: ١٩﴾‏وثياب النار تتجدد- الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ‎﴿الكهف: ٤٦﴾‏ ، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ‎﴿مريم: ٧٦﴾‏ فالباقيات الصالحات عبادة متكررة وثوابها متكرر- لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ‎﴿الفتح: ١٨﴾‏هي فتوحات متكررة ومتتابعة([7])- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ‎﴿آل عمران: ١٤٥﴾‏- فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ‎﴿آل عمران: ١٤٨﴾‏ ثواب الدنيا فيه خير و شر وثواب الآخرة للمحسنين حسن كله​