الكهل- وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ‎﴿آل عمران: ٤٦﴾‏- إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ... ‎﴿المائدة: ١١٠﴾‏كواهِلُ الليلِ: أوائلُه إلى أوساطه ، أي النصف الأول من الليلولو فرضنا أن اليوم يتكون من ( 24 ساعة )والشمس تشرق الساعة ( 6 ) وتغرب الساعة ( 6 )والنهار ( 12 ) ساعة والليل ( 12 ) ساعةأي أن الكواهل تقع في الربع الثالث من اليوم ويبدأ من الساعة ( 6 ) عند الغروب وحتى الساعة ( 12 ) عند منتصف الليلو الكهل يحسب بناءً على متوسط أعمار الأمةالجامع الصغير وزيادته (ص: 196)" أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين و أقلهم من يجوز ذلك " ( صحيح )وعيسى نبي الله عليه السلام من أمة محمد صلى الله عليه و سلم ([1])- فإذا كان عمر الإنسان ( 60 ) ففترة الكهولة تكون (أكبر من 30([2]) – وأصغر من 45([3]) ) مدتها ( 15 ) سنة- وإذا كان عمر الإنسان ( 70 ) ففترة الكهولة تكون ( أكبر من ([4])35 – وأصغر من 52.5 ([5])) تكون مدتها (17.5)سنة- أكبر فترة كهولة ( أكبر من 30 – وأصغر من 52.5 ) ومدتها على أبعد تقدير ( 22.5 ) سنة- المتوسط الحسابي للكهولة ( أكبر من 32.5 – واصغر من 48.75 ) ومدتها على أبعد تقدير ( 16.25 ) سنةعيسى عليه السلام سينزل على الأرض بنفس العمر الذي رفع به- تكلمت في بحث (خواطر في النسبية الزمانية) على أن مقدار الزيادة في عمر عيسى عليه السلام عندما ينزل إلى الأرض آخر الزمان لن يتجاوز يومين وبضع يوم عن عمره وقت رفعه للسماء- فعندما رفع عيسى عليه السلام إلى السماء فإن الزمن بالنسبة له بدأ يجري عليه بمقدار ( الألف سنة أرضية بيوم واحد وهو في السماء)وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ‎﴿الحج: ٤٧﴾‏- ولغاية اللحظة من رفع عيسى عليه السلام فإنه قد مضى من عمره أقل من يومين فميلاده كان منذ 2022 سنة تقريبا([6]) وبطرح (33) سنة (عمره الذي رفع به) فيكون قد زاد من عمره أقل من يومين من وقت رفعه لأنه لم يكمل ( 2000) سنة سماوية من وقت رفع للآن فسيعود بنفس الهيئة التي صعد بها .- فعيسى عليه السلام رفع وكان عمره ( 33 ) سنة ([7])المستدرك على الصحيحين للحاكم (3/ 302)"عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «رُفِعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً"- فسينزل عيسى عليه السلام وعمره لم يتجاوز 33 سنة أي سينزل كهلا ( ورفع كهلا )- وسيمكث عيسى عليه السلام ( 40 ) سنة على الأرض أي سيكون عمر عيسى عليه السلام عندما يتوفى ( 73 ) سنة تقريباالجامع الصغير وزيادته (ص: 952)"ليس بيني و بين عيسى نبي و إنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة و البياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر و إن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية و يهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام و يهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون " ( صحيح )أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة يبعثوا أبناء ثلاث وثلاثين([8])- الجامع الصغير وزيادته (ص: 6)"أبو بكر و عمر : سيدا كهول أهل الجنة من الأولين و الآخرين إلا النبيين و المرسلين "( صحيح )- الجامع الصغير وزيادته (ص: 1297)"هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين و الآخرين إلا النبيين و المرسلين لا تخبرهما يا علي ، يعني أبا بكر و عمر " ( صحيح )- صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 1341)"يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء ثلاث وثلاثين" .(صحيح)- صحيح الترغيب والترهيب (3/ 492)"ما مِنْ أحدٍ يموتُ سِقْطاً ولا هَرِماً -وإنَّما الناسُ فيما بينَ ذلك- إلا بُعِثَ ابْنَ ثلاثٍ وثلاثينَ سنةً، فإنْ كان مِنْ أهْلِ الجنَّة كان على مِسْحَةِ آدَم، وصورَةِ يوسُفَ، وقلبِ أيُّوبَ، ومَنْ كانَ مِنْ أهْلِ النار عُظِّموا وفُخِّموا كالَجِبَالِ".حسنجميع الأنبياء والرسل يبعثوا في فترة كهولتهم ومنهم ([9])- محمد صلى الله عليه وسلم 40([10])- عيسى عليه السلام 33([11])المهدي يبعث ويموت كهلا- العرف الوردي في أخبار المهدي (ص: 108)"المهدي مولده بالمدينة ... يبعث وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين "([12])ومنه ...يبعث "بين الثلاثين والأربعين" أي أن 30 < عمر المهدي ( 31- 39 ) < 40 ( أكبر من 30 وأصغر من 40 )- صحيح وضعيف سنن الترمذي (5/ 232، بترقيم الشاملة آليا)"إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا "حسن والمدة التي يمكث المهدي فيها خمس أو سبع أو تسعومنه ...يكون عمر المهدي عندما يموت- أقله ( 31 + 5 ) 36 سنة- وأكثره ( 39 + 9 ) 48 سنة- أي بين (48,36) سنة هجرية يكون عمره عند وفاته ( أي كهلا )فترة كهولة الأمة الإسلامية([13]) في القرن الأول([14]) ( بدأت في عهد عمر رضي الله عنه وانتهت في نهاية عهد علي رضي الله عنه )- فترة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة- فترة خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه 2 سنة- فترة خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه 11 سنة ... المجموع 36 سنة- مرحلة خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 11 سنة- مرحلة خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 6 سنة ... المجموع 53 سنة([15])والله أعلم--------------------------------------------------------------------------------([1]) وقد أثبتنا ذلك في بحث ( عيسى عليه السلام أحد الخلفاء على منهج محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان )([2]) ضرب (الحد الأدنى من أعمار الأمة60) ب (بداية الربع الثالث 0.5)([3]) ضرب (الحد الأدنى من أعمار الأمة 60) ب (نهاية الربع الثالث 0.75)([4]) ضرب (الحد الأعلى من أعمار الأمة70) ب (بداية الربع الثالث 0.5)([5]) ضرب (الحد الأعلى من أعمار الأمة70) ب (نهاية الربع الثالث 0.75)([6]) بغض النظر عن دقة الحساب ولكنها الأقرب إلى الصحة([7]) وهو متوافق مع عمر الكهولة([8]) وهو متوافق مع عمر الكهولة([9]) هذا ما أعرف من الأنبياء([10]) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (9/ 158)" بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين سنة ودعا الناس إلى الإسلام ولم يؤذن له في القتال ثلاث عشرة سنة فكانت الهجرة عشر سنين فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين سنة"صحيح([11]) وقد أثبتناه سابقا([12]) العرف الوردي في أخبار المهدي (ص: 108)"وفي سنده مجهول, وأخرجه الكنجي في البيان (ص99رقم43) من طريق الطبراني وقال: رواه الطبراني في معجمه, وأخرجه أبو نعيم عنه في (مناقب المهدي)"([13]) فترة الكهولة هي فترة الإستحكام والإستقرار والإنطلاق والإبداع التي تأتي دائما بعد فترة البناء والتربية([14]) بدأت فترة الكهولة الثانية ( من القرن الثاني ) بعد انتهاء الحكم الأموي مباشرة وبداية فترة الحكم العباسي وانتهت خلال عهد أبو جعفر المنصور([15]) دائما بعد فترة الكهولة يحدث تحول مفاجئ