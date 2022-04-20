ابراهيم محسن
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ما هي عملية تكميم المعدة؟عملية تكميم المعدة هي عملية تسعى لتقليل الحجم الطبيعي للمعدة وتقليله بحيث تكون كمية الطعام التي يمكن أن تمتصها حوالي 200 مل بعد أن كانت 1.5 لتر وذلك لتقليل كمية الطعام التي تدخلها وبالتالي تقليل الوزن في فترة وجيزة بعد هذه العملية.
يساعد تكميم المعدة بالمنظار الجسم على امتصاص جميع العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والكربوهيدرات والمعادن والبروتينات، بحيث تكون عملية التحكم في كمية الامتصاص مثالية من أجل الحفاظ على السعرات الحرارية اليومية وبالتالي تقليل الوزن.
شروط عملية تكميم المعدة
جب ان يكون عمر الشخص الذي سوف يثوم بإجراء العملية يتراوح من بين 18 سنة وحتى 65 سنة.
يجب ان تكون كتلة الجس السليم تفوق ال 35.
يجب ان لا يكون المصاب معاني من امراض مزمنة مثل ضيق التنفس او الانيميا الحادة.