طالبة سعودية تصمم ازياء من نقود

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مبتكرة لجأت اليها مصممة أزياء سعودية للإحتفال باليوم الوطنى بصنع فستان من الريالات السعودية فئة ال500 خصصتة للعرض فقط بتكلفة بلغت مليون ريال الفستان المكون من العملة السعودية يعد زياً تراثياً يعبر عن هوية المملكة بصورة جديدة بدلاً من الملابس التقليدية من الأثواب الخضراء والأشمغة، مبينة أن فكرة هذا الفستان جاءتها حين طُلِبَ منها ضمن مشروع التخرج تصميم فساتين سهرة من مواد يستحيل ارتداؤها. ولفتت إلى أنها عملت على قطعتين متناقضتين، إحداهما ذات قيمة منخفضة تمثلت في فستان سهرة مُصَمَّم من أكياس القمامة السوداء، والأخرى ذات قيمة باهظة تجسدت في فستان مرصع بالكريستال وأوراق العملة السعودية فئة 500 ريال، منوهة إلى أن القيمة التقريبية للفستان تبلغ مليون ريال سعودي، من خلال المال الذي رُصع فوق الفستان، والذي يقدر بأكثر من 600 ألف ريال، إضافة إلى قطع الكريستال على الصدر وأساس البطانة والتل وأقمشة الفستان الذي رُصع بجميع هذه المواد عليه. وأوضحت أن تصفيف النقود على قاعدة الفستان استغرق نحو ثلاثة أسابيع، بدأت بلف أوراق النقود بطريقة مُعَيَّنة كل ورقة على حدة، وترتيبها بدءاً من الأسفل إلى الأعلى بشكل راقٍ يناسب المرأة السعودية الأنيقة، لافتة إلى أنه رغم المجهود الشاق في صنع الفستان فإن ردود فعل المحيطين أنستها التعب والجهد الذي بذلته في التصميم، والتي جاءت مزيجاً بين الذهول والإعجاب والحرص على التقاط الصور بجانب الفستان، إضافة إلى إعجاب أساتذة المعهد به، معتبرين إياه قطعة تراثية قيِّمةتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك لمن يريد رؤية مشاريع طلبة العلم وابتكاراتهمالمزيد من الفيديوهات على اليوتيوب