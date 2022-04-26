علاج فتق الحجاب الحاجز بالمنظار

د.احمد
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جراحة فتق الحجاب الحاجز
عملية فتق الحجاب الحاجز تحدث عندما هو عندما يمتد جزء من المعدة لأعلى عبر الحجاب الحاجز إلى الصدر. يمكن أن يسبب ارتجاع حمض شديد أو أعراض ارتجاع المريء. في كثير من الأحيان ، يمكن علاج هذه الأعراض بالأدوية. إذا لم ينجح ذلك ، فقد يقدم طبيبك الجراحة كخيار.
تختلف تكلفة جراحة فتق الحجاب الحاجز اعتمادا على الجراح وموقعك والتغطية التأمينية التي لديك. تبلغ تكلفة الإجراء غير المؤمن عليه عادة حوالي 5000 دولار في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، قد تنشأ تكاليف إضافية أثناء عملية الاسترداد إذا كان لديك مضاعفات.
ما هو الغرض من جراحة فتق الحجاب الحاجز?
يمكن للجراحة إصلاح فتق الحجاب الحاجز عن طريق سحب معدتك مرة أخرى إلى البطن وجعل فتحة الحجاب الحاجز أصغر. قد يتضمن الإجراء أيضا إعادة بناء العضلة العاصرة للمريء جراحيا أو إزالة أكياس الفتق.
ومع ذلك ، ليس كل من لديه فتق الحجاب الحاجز يحتاج لعملية جراحية. عادة ما تكون الجراحة مخصصة للأشخاص الذين يعانون من حالات شديدة لم تستجب بشكل جيد للعلاجات الأخرى.
إذا كنت تعاني من أعراض خطيرة نتيجة الفتق ، فقد تكون الجراحة هي خيارك الوحيد. قد تشمل هذه الأعراض:
نزيف
تندب
القرحة
تضييق المريء
هذه الجراحة لديها معدل نجاح يقدر بنسبة 90 في المئة. ومع ذلك ، فإن حوالي 30 في المئة من الناس لديهم أعراض ارتجاع العودة.
كيف يمكنك الاستعداد لجراحة فتق الحجاب الحاجز?
سيعطيك طبيبك جميع المعلومات التي تحتاجها حول كيفية الاستعداد للجراحة. و تكلفة عملية الفتق بالمنظار يشمل التحضير بشكل عام:
المشي من 2 إلى 3 أميال في اليوم
القيام بالعديد من تمارين التنفس عدة مرات في اليوم
عدم التدخين لمدة 4 أسابيع قبل الجراحة
عدم تناول عقار كلوبيدوجريل (بلافيكس) لمدة أسبوع على الأقل قبل الجراحة
عدم تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) قبل أسبوع واحد من الجراحة
عادة ، ليست هناك حاجة إلى نظام غذائي سائل واضح لهذه الجراحة. ومع ذلك ، لا يمكنك تناول الطعام أو الشراب لمدة 12 ساعة على الأقل قبل الجراحة.
كيف يتم إجراء جراحة فتق الحجاب الحاجز?
يمكن إجراء جراحات الحجاب الحاجز بإصلاحات مفتوحة وإصلاحات بالمنظار وثني قاع اللمعة. تتم جميعها تحت التخدير العام وتستغرق من 2 إلى 3 ساعات حتى تكتمل.
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إصلاح مفتوح
هذه الجراحة هي أكثر الغازية من إصلاح بالمنظار. خلال هذا الإجراء ، سيقوم الجراح بعمل شق جراحي كبير واحد في البطن. بعد ذلك ، سوف يسحبون المعدة إلى مكانها ويلفونها يدويا حول الجزء السفلي من المريء لإنشاء مصرة أكثر إحكاما. قد يحتاج طبيبك إلى إدخال أنبوب في معدتك لإبقائه في مكانه. إذا كان الأمر كذلك ، فستحتاج إلى إزالة الأنبوب خلال 2 إلى 4 أسابيع.
إصلاح بالمنظار
في الإصلاح بالمنظار ، يكون التعافي أسرع وهناك خطر أقل للإصابة بالعدوى لأن الإجراء أقل توغلا. سيقوم الجراح بعمل 3 إلى 5 شقوق صغيرة في البطن. سيقومون بإدخال الأدوات الجراحية من خلال هذه الشقوق. بتوجيه من منظار البطن ، الذي ينقل صور الأعضاء الداخلية إلى الشاشة ، سيقوم طبيبك بسحب المعدة مرة أخرى إلى تجويف البطن حيث تنتمي. ثم يلفون الجزء العلوي من المعدة حول الجزء السفلي من المريء، مما يخلق مصرة أكثر إحكاما لمنع حدوث الارتجاع.
تثنية قاع اللمعة
تثنية قاع اللمعة هو إجراء أحدث ، وهو الخيار الأقل توغلا. لن يتم إجراء أي شقوق. بدلا من ذلك ، سيقوم الجراح بإدخال منظار داخلي ، يحتوي على كاميرا مضاءة ، من خلال فمك ونزولا إلى المريء. ثم يضعون مشابك صغيرة عند النقطة التي تلتقي فيها المعدة بالمريء. يمكن أن تساعد هذه المقاطع في منع حمض المعدة والطعام من النسخ الاحتياطي إلى المريء.
ما هي عملية الانتعاش مثل?
خلال فترة الشفاء ، يتم إعطاؤك دواء يجب أن تتناوله فقط مع الطعام. كثير من الناس يعانون من وخز أو ألم حارق بالقرب من موقع الشق ، ولكن هذا الشعور مؤقت. يمكن علاجه بمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، بما في ذلك الخيارات المتاحة دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين (موترين).
بعد الجراحة ، تحتاج إلى غسل منطقة الشق بلطف بالماء والصابون يوميا. تجنب الحمامات, حمامات, أو أحواض المياه الساخنة, والتمسك الاستحمام فقط. سيكون لديك أيضا نظام غذائي مقيد يهدف إلى منع المعدة من التمدد. يتضمن تناول 4 إلى 6 وجبات صغيرة يوميا بدلا من 3 وجبات كبيرة. عادة ما تبدأ في اتباع نظام غذائي سائل ، ثم تنتقل تدريجيا إلى الأطعمة اللينة مثل البطاطس المهروسة والبيض المخفوق.
سوف تحتاج إلى تجنب:
الشرب من خلال القش
الأطعمة التي يمكن أن تسبب الغازات ، مثل الذرة والفاصوليا والملفوف والقرنبيط
المشروبات الغازية
الكحول
الحمضيات
منتجات الطماطم
أنت طبيب من المحتمل أن يعطيك تمارين التنفس والسعال للمساعدة في تقوية الحجاب الحاجز. يجب عليك القيام بها يوميا ، أو وفقا لتعليمات طبيبك.
بمجرد أن تتمكن من ذلك ، يجب عليك المشي بانتظام لمنع تكون جلطات الدم في ساقيك.
التوقيت
نظرا لأن هذه عملية جراحية كبرى ، فقد يستغرق الشفاء التام من 10 إلى 12 أسبوعا. ومع ذلك ، يمكنك استئناف الأنشطة العادية في وقت أقرب من 10 إلى 12 أسبوعا.
على سبيل المثال ، يمكنك البدء في القيادة مرة أخرى بمجرد إيقاف مسكنات الألم المخدرة. طالما أن وظيفتك ليست شاقة جسديا ، يمكنك استئناف العمل في حوالي 6 إلى 8 أسابيع. لمزيد من الوظائف التي تتطلب جهدا بدنيا والتي تتطلب الكثير من الأشغال الشاقة ، قد يكون أقرب إلى ثلاثة أشهر قبل أن تتمكن من العودة.
ما هي التوقعات لجراحة فتق الحجاب الحاجز?
بمجرد انتهاء فترة الشفاء ، يجب أن تهدأ أعراض حرقة المعدة والغثيان. قد لا يزال طبيبك يوصي بتجنب الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء ، مثل الأطعمة الحمضية أو المشروبات الغازية أو الكحول.
عملية فتق الحجاب الحاجز تحدث عندما هو عندما يمتد جزء من المعدة لأعلى عبر الحجاب الحاجز إلى الصدر. يمكن أن يسبب ارتجاع حمض شديد أو أعراض ارتجاع المريء. في كثير من الأحيان ، يمكن علاج هذه الأعراض بالأدوية. إذا لم ينجح ذلك ، فقد يقدم طبيبك الجراحة كخيار.
تختلف تكلفة جراحة فتق الحجاب الحاجز اعتمادا على الجراح وموقعك والتغطية التأمينية التي لديك. تبلغ تكلفة الإجراء غير المؤمن عليه عادة حوالي 5000 دولار في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، قد تنشأ تكاليف إضافية أثناء عملية الاسترداد إذا كان لديك مضاعفات.
ما هو الغرض من جراحة فتق الحجاب الحاجز?
يمكن للجراحة إصلاح فتق الحجاب الحاجز عن طريق سحب معدتك مرة أخرى إلى البطن وجعل فتحة الحجاب الحاجز أصغر. قد يتضمن الإجراء أيضا إعادة بناء العضلة العاصرة للمريء جراحيا أو إزالة أكياس الفتق.
ومع ذلك ، ليس كل من لديه فتق الحجاب الحاجز يحتاج لعملية جراحية. عادة ما تكون الجراحة مخصصة للأشخاص الذين يعانون من حالات شديدة لم تستجب بشكل جيد للعلاجات الأخرى.
إذا كنت تعاني من أعراض خطيرة نتيجة الفتق ، فقد تكون الجراحة هي خيارك الوحيد. قد تشمل هذه الأعراض:
نزيف
تندب
القرحة
تضييق المريء
هذه الجراحة لديها معدل نجاح يقدر بنسبة 90 في المئة. ومع ذلك ، فإن حوالي 30 في المئة من الناس لديهم أعراض ارتجاع العودة.
كيف يمكنك الاستعداد لجراحة فتق الحجاب الحاجز?
سيعطيك طبيبك جميع المعلومات التي تحتاجها حول كيفية الاستعداد للجراحة. و تكلفة عملية الفتق بالمنظار يشمل التحضير بشكل عام:
المشي من 2 إلى 3 أميال في اليوم
القيام بالعديد من تمارين التنفس عدة مرات في اليوم
عدم التدخين لمدة 4 أسابيع قبل الجراحة
عدم تناول عقار كلوبيدوجريل (بلافيكس) لمدة أسبوع على الأقل قبل الجراحة
عدم تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) قبل أسبوع واحد من الجراحة
عادة ، ليست هناك حاجة إلى نظام غذائي سائل واضح لهذه الجراحة. ومع ذلك ، لا يمكنك تناول الطعام أو الشراب لمدة 12 ساعة على الأقل قبل الجراحة.
يمكن إجراء جراحات الحجاب الحاجز بإصلاحات مفتوحة وإصلاحات بالمنظار وثني قاع اللمعة. تتم جميعها تحت التخدير العام وتستغرق من 2 إلى 3 ساعات حتى تكتمل.
كما يمكنكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد حول الخدمات الطبية التي توفرها عيادات الدكتور أحمد عبد السلام الفيس بوك / انستجرام / اليوتيوب .
إصلاح مفتوح
هذه الجراحة هي أكثر الغازية من إصلاح بالمنظار. خلال هذا الإجراء ، سيقوم الجراح بعمل شق جراحي كبير واحد في البطن. بعد ذلك ، سوف يسحبون المعدة إلى مكانها ويلفونها يدويا حول الجزء السفلي من المريء لإنشاء مصرة أكثر إحكاما. قد يحتاج طبيبك إلى إدخال أنبوب في معدتك لإبقائه في مكانه. إذا كان الأمر كذلك ، فستحتاج إلى إزالة الأنبوب خلال 2 إلى 4 أسابيع.
إصلاح بالمنظار
في الإصلاح بالمنظار ، يكون التعافي أسرع وهناك خطر أقل للإصابة بالعدوى لأن الإجراء أقل توغلا. سيقوم الجراح بعمل 3 إلى 5 شقوق صغيرة في البطن. سيقومون بإدخال الأدوات الجراحية من خلال هذه الشقوق. بتوجيه من منظار البطن ، الذي ينقل صور الأعضاء الداخلية إلى الشاشة ، سيقوم طبيبك بسحب المعدة مرة أخرى إلى تجويف البطن حيث تنتمي. ثم يلفون الجزء العلوي من المعدة حول الجزء السفلي من المريء، مما يخلق مصرة أكثر إحكاما لمنع حدوث الارتجاع.
تثنية قاع اللمعة
تثنية قاع اللمعة هو إجراء أحدث ، وهو الخيار الأقل توغلا. لن يتم إجراء أي شقوق. بدلا من ذلك ، سيقوم الجراح بإدخال منظار داخلي ، يحتوي على كاميرا مضاءة ، من خلال فمك ونزولا إلى المريء. ثم يضعون مشابك صغيرة عند النقطة التي تلتقي فيها المعدة بالمريء. يمكن أن تساعد هذه المقاطع في منع حمض المعدة والطعام من النسخ الاحتياطي إلى المريء.
ما هي عملية الانتعاش مثل?
خلال فترة الشفاء ، يتم إعطاؤك دواء يجب أن تتناوله فقط مع الطعام. كثير من الناس يعانون من وخز أو ألم حارق بالقرب من موقع الشق ، ولكن هذا الشعور مؤقت. يمكن علاجه بمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، بما في ذلك الخيارات المتاحة دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين (موترين).
بعد الجراحة ، تحتاج إلى غسل منطقة الشق بلطف بالماء والصابون يوميا. تجنب الحمامات, حمامات, أو أحواض المياه الساخنة, والتمسك الاستحمام فقط. سيكون لديك أيضا نظام غذائي مقيد يهدف إلى منع المعدة من التمدد. يتضمن تناول 4 إلى 6 وجبات صغيرة يوميا بدلا من 3 وجبات كبيرة. عادة ما تبدأ في اتباع نظام غذائي سائل ، ثم تنتقل تدريجيا إلى الأطعمة اللينة مثل البطاطس المهروسة والبيض المخفوق.
سوف تحتاج إلى تجنب:
الشرب من خلال القش
الأطعمة التي يمكن أن تسبب الغازات ، مثل الذرة والفاصوليا والملفوف والقرنبيط
المشروبات الغازية
الكحول
الحمضيات
منتجات الطماطم
أنت طبيب من المحتمل أن يعطيك تمارين التنفس والسعال للمساعدة في تقوية الحجاب الحاجز. يجب عليك القيام بها يوميا ، أو وفقا لتعليمات طبيبك.
بمجرد أن تتمكن من ذلك ، يجب عليك المشي بانتظام لمنع تكون جلطات الدم في ساقيك.
التوقيت
نظرا لأن هذه عملية جراحية كبرى ، فقد يستغرق الشفاء التام من 10 إلى 12 أسبوعا. ومع ذلك ، يمكنك استئناف الأنشطة العادية في وقت أقرب من 10 إلى 12 أسبوعا.
على سبيل المثال ، يمكنك البدء في القيادة مرة أخرى بمجرد إيقاف مسكنات الألم المخدرة. طالما أن وظيفتك ليست شاقة جسديا ، يمكنك استئناف العمل في حوالي 6 إلى 8 أسابيع. لمزيد من الوظائف التي تتطلب جهدا بدنيا والتي تتطلب الكثير من الأشغال الشاقة ، قد يكون أقرب إلى ثلاثة أشهر قبل أن تتمكن من العودة.
ما هي التوقعات لجراحة فتق الحجاب الحاجز?
بمجرد انتهاء فترة الشفاء ، يجب أن تهدأ أعراض حرقة المعدة والغثيان. قد لا يزال طبيبك يوصي بتجنب الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء ، مثل الأطعمة الحمضية أو المشروبات الغازية أو الكحول.