د.احمد
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يمكننا القول بالتأكيد أن العلم الحديث وجهود الأطباء الأكثر مهارة يمكن أن تحول الحلم إلى حقيقة ملموسة. هذا واضح في فكرة الكبسولة الذكية أو الكبسولة المبرمجة لفقدان الوزن ، والتي تحقق الصيغة الصعبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.
تحقق كبسولة بالون المعدة القابلة للبلع نتائج متميزة في إنقاص الوزن ، وتضاعف من فائدتك من اتباع نظام غذائي صحي ؛ دون الحاجة إلى أي إجراء جراحي أو تخدير. أنت فقط تبتلع حبة ويبدأ التأثير الرائع لفقدان وزن الجسم الزائد!
نحن على وشك معرفة أهم الجوانب المتعلقة بالكبسولة المبرمجة.
ما هي الكبسولة المبرمجة لفقدان الوزن? وكيف يعمل?
تشبه الكبسولة المبرمجة في الحجم كبسولة الفيتامينات العادية أو أكبر قليلا. يحتوي على بالون صغير جدا متصل بأنبوب صغير يستخدم لتضخيم البالون مرة واحدة في المعدة.
أثناء زيارتك للدكتور احمد عبد السلام ، تبتلع الكبسولة المبرمجة بكوب من الماء.
مرة واحدة في المعدة ، تتحلل الكبسولة بسرعة. ثم يقوم الطبيب بنفخ البالون داخل الكبسولة بمحلول طبي محدد من خلال الأنبوب الدقيق المتصل بالكبسولة ؛ ثم يقوم بسحب الأنبوب بسرعة وسلاسة.
22 الكبسولة الذكية لها نفس مبدأ البالون داخل المعدة ، حيث يتم وضع البالون داخل المعدة ، ويحتل مساحة كبيرة منه ؛ تقليل الحجم الحر للمعدة التي يمكنها تلقي الطعام. هذا يؤدي إلى امتلاء أسرع ، وتناول كميات أقل من الطعام ، وبالتالي فقدان الوزن.
22 يضمن الطبيب وضع الكبسولة المبرمجة بشكل صحيح في المعدة قبل نفخ البالون بالداخل ؛ إما باستخدام جهاز الأشعة السينية أو من خلال مراقبة العلامات المحددة بدقة الموجودة على الأنبوب الصغير المتصل بكبسولة بالون المعدة القابلة للبلع.
22 يحتوي البالون داخل كبسولة المعدة في مصر على 'صمام' يمنع التسرب من البالون لمدة 4 أشهر ؛ ثم يتحلل هذا الصمام تلقائيا ليطلق محتويات الكبسولة من المعدة عبر المسار المعتاد ليتم إفرازها مع البراز بشكل طبيعي وآمن.
بمجرد أن يتأكد الطبيب من اكتمال الإجراء بشكل صحيح ، يمكنك العودة إلى المنزل على الفور وممارسة أنشطتك اليومية.
هل الكبسولة المبرمجة تناسبني?
يمكنك استشارة الدكتور أحمد عبد السلام افضل جراح للسمنة في مصر ما إذا كانت الكبسولة المبرمجة مناسبة لك.
بشكل عام ، تصبح مرشحا لاستخدام الكبسولة المبرمجة في هذه الحالات:
إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك أكبر من 27 كجم/م 2 أو كان وزنك أكثر من 15 إلى 20 كجم من الوزن المثالي. ومحاولات تقليل الوزن بالطرق التقليدية وحدها لم تنجح معك ؛ خاصة مع وجود أمراض مرضية مشتركة ، مثل مرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم ، إلخ.
إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك يتراوح بين 30 و 40 كجم/م 2 وتجد صعوبة في إجراء جراحة لعلاج البدانة ، خاصة عندما تكون مستعدا للالتزام ببرنامج التغذية والتمارين الرياضية بعد استخدام الكبسولة الذكية.
يمكن استخدام الكبسولة المبرمجة لفقدان كمية كافية من الوزن قبل الخضوع لعملية جراحية حيوية لتقليل احتمال حدوث مضاعفات مرتبطة بوزن الجسم الزائد الكبير.
يمكن استخدامه لكبار السن والأطفال والمراهقين الذين لا يستطيعون إجراء جراحة لعلاج البدانة.
للاستفادة من الكبسولة المبرمجة في مصر ، يجب أن يكون لديك:
لا جراحة السمنة السابقة.
لا التهابات المعدة أو القرحة.
لا السكر أو المشروبات الغازية الإدمان.
فوائد كبسولة بالون المعدة المبرمجة (كبسولة ذكية)
الكبسولة المبرمجة لها فوائد البالون داخل المعدة مثل:
وبالتالي ، فقدان ما يقرب من نصف وزن الجسم الزائد خلال بضعة أشهر ؛ مما أدى إلى تأثير إيجابي على الصحة العقلية والجسدية.
تشير الدراسات إلى أن 89 ٪ من المرضى يواصلون الحفاظ على فقدان الوزن على مدار العام بعد وضع الكبسولة المبرمجة.
تحسن ملحوظ في علاج الأمراض المرتبطة بالسمنة. في بعض الحالات ، يصبح المريض قادرا على التوقف عن تناول الأدوية.
وهو إجراء غير جراحي ، يمكن أن يلغي الحاجة إلى جراحة لعلاج البدانة في وقت لاحق.
تشمل مزايا الكبسولة المبرمجة على البالون داخل المعدة ما يلي:
لا حاجة للتنظير الداخلي لوضعه أو إزالته ؛ هذا يجعلها أكثر أمانا.
لا حاجة للتخدير أو مخدر موضعي.
الكبسولة المبرمجة مصنوعة من مادة متوافقة حيويا ، مما يجعلها أكثر أمانا وغير مزعجة وغير مسببة للحساسية للمعدة.
يستغرق وضعه وقتا أقل ، حوالي 10 دقائق.
يتحلل تلقائيا بعد 4 أشهر ويخرج مع البراز بشكل طبيعي.
هل هناك مضاعفات لكبسولة مبرمجة?
هذا الإجراء آمن تماما ، ولكن في بعض الأحيان قد يعاني عدد قليل من الأشخاص من عدم الراحة في البطن أو الغثيان أو القيء بعد وضع الكبسولة المبرمج. في معظم الحالات ، يتم التحكم في هذه الأعراض بشكل جيد مع الدواء الموصوف من قبل الطبيب.
يمكن التعرف على سعر كبسولة تكميم المعدة في مصر كما يمكنكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد حول الخدمات الطبية التي توفرها عيادات الدكتور أحمد عبد السلام الفيس بوك / انستجرام / اليوتيوب .
بعد وضع كبسولة مبرمجة What ما هي الخطوة التالية?
الكبسولة المبرمجة هي خطوة مهمة جدا نحو الوزن المثالي والحياة الصحية ؛ تليها خطوة تطبيق تعليمات الفريق الطبي فيما يتعلق بنظامك الغذائي المرن وتمارين اللياقة البدنية.
هدفنا في المركز يتجاوز مجرد فقدان الوزن لاستهداف تحسين الصحة وتنفيذ نظام متكامل يساعدك على التمتع بحياة أفضل.
تحقق كبسولة بالون المعدة القابلة للبلع نتائج متميزة في إنقاص الوزن ، وتضاعف من فائدتك من اتباع نظام غذائي صحي ؛ دون الحاجة إلى أي إجراء جراحي أو تخدير. أنت فقط تبتلع حبة ويبدأ التأثير الرائع لفقدان وزن الجسم الزائد!
نحن على وشك معرفة أهم الجوانب المتعلقة بالكبسولة المبرمجة.
ما هي الكبسولة المبرمجة لفقدان الوزن? وكيف يعمل?
تشبه الكبسولة المبرمجة في الحجم كبسولة الفيتامينات العادية أو أكبر قليلا. يحتوي على بالون صغير جدا متصل بأنبوب صغير يستخدم لتضخيم البالون مرة واحدة في المعدة.
أثناء زيارتك للدكتور احمد عبد السلام ، تبتلع الكبسولة المبرمجة بكوب من الماء.
مرة واحدة في المعدة ، تتحلل الكبسولة بسرعة. ثم يقوم الطبيب بنفخ البالون داخل الكبسولة بمحلول طبي محدد من خلال الأنبوب الدقيق المتصل بالكبسولة ؛ ثم يقوم بسحب الأنبوب بسرعة وسلاسة.
22 الكبسولة الذكية لها نفس مبدأ البالون داخل المعدة ، حيث يتم وضع البالون داخل المعدة ، ويحتل مساحة كبيرة منه ؛ تقليل الحجم الحر للمعدة التي يمكنها تلقي الطعام. هذا يؤدي إلى امتلاء أسرع ، وتناول كميات أقل من الطعام ، وبالتالي فقدان الوزن.
22 يضمن الطبيب وضع الكبسولة المبرمجة بشكل صحيح في المعدة قبل نفخ البالون بالداخل ؛ إما باستخدام جهاز الأشعة السينية أو من خلال مراقبة العلامات المحددة بدقة الموجودة على الأنبوب الصغير المتصل بكبسولة بالون المعدة القابلة للبلع.
22 يحتوي البالون داخل كبسولة المعدة في مصر على 'صمام' يمنع التسرب من البالون لمدة 4 أشهر ؛ ثم يتحلل هذا الصمام تلقائيا ليطلق محتويات الكبسولة من المعدة عبر المسار المعتاد ليتم إفرازها مع البراز بشكل طبيعي وآمن.
بمجرد أن يتأكد الطبيب من اكتمال الإجراء بشكل صحيح ، يمكنك العودة إلى المنزل على الفور وممارسة أنشطتك اليومية.
هل الكبسولة المبرمجة تناسبني?
يمكنك استشارة الدكتور أحمد عبد السلام افضل جراح للسمنة في مصر ما إذا كانت الكبسولة المبرمجة مناسبة لك.
بشكل عام ، تصبح مرشحا لاستخدام الكبسولة المبرمجة في هذه الحالات:
إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك أكبر من 27 كجم/م 2 أو كان وزنك أكثر من 15 إلى 20 كجم من الوزن المثالي. ومحاولات تقليل الوزن بالطرق التقليدية وحدها لم تنجح معك ؛ خاصة مع وجود أمراض مرضية مشتركة ، مثل مرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم ، إلخ.
إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديك يتراوح بين 30 و 40 كجم/م 2 وتجد صعوبة في إجراء جراحة لعلاج البدانة ، خاصة عندما تكون مستعدا للالتزام ببرنامج التغذية والتمارين الرياضية بعد استخدام الكبسولة الذكية.
يمكن استخدام الكبسولة المبرمجة لفقدان كمية كافية من الوزن قبل الخضوع لعملية جراحية حيوية لتقليل احتمال حدوث مضاعفات مرتبطة بوزن الجسم الزائد الكبير.
يمكن استخدامه لكبار السن والأطفال والمراهقين الذين لا يستطيعون إجراء جراحة لعلاج البدانة.
للاستفادة من الكبسولة المبرمجة في مصر ، يجب أن يكون لديك:
لا جراحة السمنة السابقة.
لا التهابات المعدة أو القرحة.
لا السكر أو المشروبات الغازية الإدمان.
فوائد كبسولة بالون المعدة المبرمجة (كبسولة ذكية)
الكبسولة المبرمجة لها فوائد البالون داخل المعدة مثل:
وبالتالي ، فقدان ما يقرب من نصف وزن الجسم الزائد خلال بضعة أشهر ؛ مما أدى إلى تأثير إيجابي على الصحة العقلية والجسدية.
تشير الدراسات إلى أن 89 ٪ من المرضى يواصلون الحفاظ على فقدان الوزن على مدار العام بعد وضع الكبسولة المبرمجة.
تحسن ملحوظ في علاج الأمراض المرتبطة بالسمنة. في بعض الحالات ، يصبح المريض قادرا على التوقف عن تناول الأدوية.
وهو إجراء غير جراحي ، يمكن أن يلغي الحاجة إلى جراحة لعلاج البدانة في وقت لاحق.
تشمل مزايا الكبسولة المبرمجة على البالون داخل المعدة ما يلي:
لا حاجة للتنظير الداخلي لوضعه أو إزالته ؛ هذا يجعلها أكثر أمانا.
لا حاجة للتخدير أو مخدر موضعي.
الكبسولة المبرمجة مصنوعة من مادة متوافقة حيويا ، مما يجعلها أكثر أمانا وغير مزعجة وغير مسببة للحساسية للمعدة.
يستغرق وضعه وقتا أقل ، حوالي 10 دقائق.
يتحلل تلقائيا بعد 4 أشهر ويخرج مع البراز بشكل طبيعي.
هل هناك مضاعفات لكبسولة مبرمجة?
هذا الإجراء آمن تماما ، ولكن في بعض الأحيان قد يعاني عدد قليل من الأشخاص من عدم الراحة في البطن أو الغثيان أو القيء بعد وضع الكبسولة المبرمج. في معظم الحالات ، يتم التحكم في هذه الأعراض بشكل جيد مع الدواء الموصوف من قبل الطبيب.
يمكن التعرف على سعر كبسولة تكميم المعدة في مصر كما يمكنكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد حول الخدمات الطبية التي توفرها عيادات الدكتور أحمد عبد السلام الفيس بوك / انستجرام / اليوتيوب .
الكبسولة المبرمجة هي خطوة مهمة جدا نحو الوزن المثالي والحياة الصحية ؛ تليها خطوة تطبيق تعليمات الفريق الطبي فيما يتعلق بنظامك الغذائي المرن وتمارين اللياقة البدنية.
هدفنا في المركز يتجاوز مجرد فقدان الوزن لاستهداف تحسين الصحة وتنفيذ نظام متكامل يساعدك على التمتع بحياة أفضل.