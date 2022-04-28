خط انتاج مواسير PVC

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يمكننا القول ان أنابيب البولي فينيل كلوريد او مواسير ال*PVCهي الان الأكثر تنوعا وانتشاراً وقد تم استخداها منذ أكثر من 80عاماً *، حيث تخدم العديد من التطبيقات في مختلف قطاعات السوق حول العالم وبالمقارنة مع الأنابيب او المواسير المعدنية* فإن





مراحل انتاج المواسير البلاستيكية :

هناك خطوط لإنتاج وتصنيع المواسير البلاستيك يمربها مادة البولي فينيل كلورايد الى أكثر يمكننا القول ان أنابيب البولي فينيل كلوريد او مواسير ال*PVCهي الان الأكثر تنوعا وانتشاراً وقد تم استخداها منذ أكثر من 80عاماً *، حيث تخدم العديد من التطبيقات في مختلف قطاعات السوق حول العالم وبالمقارنة مع الأنابيب او المواسير المعدنية* فإن مواسير ال PVC تتمتع بخصائص طويلة الأمد ، فهي سهلة التركيب وخفيفة الوزن وقوية ومتينة وقابلة لإعادة التدوير بسهولة ، مما يجعلها فعالة من حيث التكلفة ومستدامة وتقليل الخطر الناتج عن عوامل التمديد والانكماش الحرارى* *لذلك هي التي أصبحت الكثر استخداماً وانتشارا ، تستخدم الأنابيب البلاستيكية لتصنيع أنابيب الصرف الصحي وأنابيب المياه والري وكثير من الصناعات الاخري.*هناك خطوط لإنتاج وتصنيع المواسير البلاستيك يمربها مادة البولي فينيل كلورايد الى أكثر

– مرحلة التسخين :



وفيها يتم تسخين وصهر مسحوق مادة البولي فينيل كلورايد ويتم تشكيله عن طريق تحويله الى عجينة في اسطمبات بأحجام مختلفة في خط انتاج المواسير البلاستيك.

-مرحلة التبريد :



وفيها يتم تبريد المواسير البلاستيك عن طريق الغمر الكامل بالمياه.



-مرحلة السحب :

وفيها يتم تقطيع المواسير بعد سحبها بواسطة ماكينة جرار بعد التبريد ويتم التقطيع للمواسير في خط انتاج المواسير البلاستيك بأحجام مختلفة حسب الطلب في السوق.



مميزات أنابيب و مواسير ال PVC :



سهولة التركيب.

عدم تأثرها بالصدمات.

تتكيف المواسير البلاستيك مع تحركات التربة نتيجة لمرونتها مما يجعلها غير قابلة للكسر.

مقاومة للصدأ.

التدفق السريع للسوائل داخلها ويرجع ذلك الى تميز سطحها الداخلي بالنعومة الهيدروليكية مما يساعد على عدم ترسيب الفطريات والاملاح.

تتميز شبكة المواسير البلاستيك بأنها منخفضة التكاليف.

يرتفع العمر الافتراضي لها لأكثر من خمسون عامًا.

مواصفات وأنواع خط انتاج مواسير البلاستيك PVC :



مواصفات خط إنتاج مواسير 63mm :

دابل اكسترودر : SJZ65/132 Conical

قالب اخراج الأنابيب البلاستيكية المزدوج

خزان معايرة

خزان الفاكيوم

قاطع / مقص

خلاط أفقي ساخن وبارد

مواصفات خط إنتاج مواسير 250mm :



مواصفات خط إنتاج مواسير 800mm :



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نظام التحكم PLC

قالب R

خزان معايرة

خزان معايرة الفاكيوم : -800/1.5

خزان معايرة الفاكيوم : FG-800/ 9

قاطع / مقص : -800

ماكينة السوكيت أوتوماتيكية بالكامل : SGK800

خلاط عالي السرعة مع محمل لولبي مع الانفرتر ABB : SRL-W 800/2500

احصل على خط انتاج وتصنيع المواسير ال PVC بجودة وضمان كامل :

تقدم

دراسة جدوى لتصنيع أنابيب ال PVC دابل اكسترودر : SJZ110/220 Conicalنظام التحكم PLCقالب Rخزان معايرةخزان معايرة الفاكيوم : -800/1.5خزان معايرة الفاكيوم : FG-800/ 9قاطع / مقص : -800ماكينة السوكيت أوتوماتيكية بالكامل : SGK800خلاط عالي السرعة مع محمل لولبي مع الانفرتر ABB : SRL-W 800/2500تقدم شركة الجبر للصناعة والاعمال وتوريد ماكينات البلاستيك ، خطوط انتاج كاملة وجاهزة لتصنيع الأنابيب البلاستيكية PCV كما تقدم لك الضمان والجودة وعمل دراسات جدوى لمشروعك او مصنعك.

من مرحلة لإنتاج المواسير *خفة الوزن مما يساعد على سهولة في النقل.دابل اكسترودر : SJZ80/156Conicalقالب اخراج الأنابيب البلاستيكية المزدوجخزان معايرةخزان الفاكيوم : ZDX250قاطع / مقص : XQG250خلاط أفقي ساخن وبارد : SRL-Z 300/600