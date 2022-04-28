amerahamada95
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 مارس 2022
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- السعودية
- الجنس
- أنثى
احصل علي تصميم متاجر الكترونية من خلال شركة سيرف فايف
تتميز المتاجر الالكترونية بالاتي
تصميم مميز وبسيط
الوان جذابة
إمكانية إضافة أي عدد من المنتجات
إضافة أي عدد من الأقسام
وجود صفحة منتج تحتوي علي مواصفات المنتج
توافر عامل الأمان بالمتجر وخاصة المتاجر التي يتوافر بها الدفع
التواصل مع شركات الشحن من خلال api
متجر الكتروني متكامل بهويتك المتجر يعمل على الويب تطبيقات جوال Native ( اندرويد و iOS ) لمتجرك عدد المنتجات لا محدود عدد الطلبات لامحدود عمولة على المبيعات إمكانيه إضافة أي طريقة توصيل
الربط مع سمسا شركة شحن الربط مع أرامكس الربط مع سبل المتجر باللغتين (العربية - الإنجليزية ) ربط الخدمات الإحصائية و الإعلانية و المحادثات i الربط بالدفع الإلكتروني (مدى , فيزا , ماستر) تفعيل Apple Pay الدفع عن طريق تابي خاصية SMS رابط دومين خاص بالمتجر + شهادة SSL عدد الكوبونات لامحدود خاصية العروض و الخصومات خاصية استقبال الإشعارات بالطلبات خاصية ضريبة القيمة المضافة خدمة عملاء خلال أوقات العمل تقارير و احصائيات الدفع عند الاستلام الدفع بحوالة بنكية استضافة البيانات لامحدود لوحة تحكم لإدارة المتجر انشاء حسابات لفريق العمل فاتورة طلب للعميل سياسة الإستبدال و الإسترجاع تدريب على الاستخدام الحصول على التحديثات و التطويرات للمتجر بشكل مجاني طوال فترة الاشتراك تجهيز المتجر الالكتروني قبل الاطلاق
تتميز المتاجر الالكترونية بالاتي
تصميم مميز وبسيط
الوان جذابة
إمكانية إضافة أي عدد من المنتجات
إضافة أي عدد من الأقسام
وجود صفحة منتج تحتوي علي مواصفات المنتج
توافر عامل الأمان بالمتجر وخاصة المتاجر التي يتوافر بها الدفع
التواصل مع شركات الشحن من خلال api
متجر الكتروني متكامل بهويتك المتجر يعمل على الويب تطبيقات جوال Native ( اندرويد و iOS ) لمتجرك عدد المنتجات لا محدود عدد الطلبات لامحدود عمولة على المبيعات إمكانيه إضافة أي طريقة توصيل
الربط مع سمسا شركة شحن الربط مع أرامكس الربط مع سبل المتجر باللغتين (العربية - الإنجليزية ) ربط الخدمات الإحصائية و الإعلانية و المحادثات i الربط بالدفع الإلكتروني (مدى , فيزا , ماستر) تفعيل Apple Pay الدفع عن طريق تابي خاصية SMS رابط دومين خاص بالمتجر + شهادة SSL عدد الكوبونات لامحدود خاصية العروض و الخصومات خاصية استقبال الإشعارات بالطلبات خاصية ضريبة القيمة المضافة خدمة عملاء خلال أوقات العمل تقارير و احصائيات الدفع عند الاستلام الدفع بحوالة بنكية استضافة البيانات لامحدود لوحة تحكم لإدارة المتجر انشاء حسابات لفريق العمل فاتورة طلب للعميل سياسة الإستبدال و الإسترجاع تدريب على الاستخدام الحصول على التحديثات و التطويرات للمتجر بشكل مجاني طوال فترة الاشتراك تجهيز المتجر الالكتروني قبل الاطلاق