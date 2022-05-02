جسام الليثى
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 أفريل 2022
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- النقاط
- 2
- العمر
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
خدمات فويس اوفر وتعليق صوتى احترافية
ما هو الفويس اوفر أو التعليق الصوتى :
الفويس اوفر أو التعليق الصوتي هو فنّ تسجيل الأصوات؛ فعندما تشاهد فيلمًا وثائقيًا، أو إعلاناً على التلفزيون او الانترنت أو الراديو دون أن ترى الشخص المتحدّثِ فهذا هو فن التعليق الصوتي
كيف تحصل على خدمات فويس اوفر و تعليق صوتى إحترافية وبسعر مناسب :
هناك العديد من منصات العمل الحر التي تقدم هذا النوع من الخدمات فهي تسمح الى الأشخاص الموهوبين في عرض خدماتهم عليها وكل شخص يحدد سعره ولذالك يمكن الحصول على افضل سعر مناسب لك مع إختيار الخامة الصوتية المناسبة لك ايضاً.
ومن هذه المناصات يوجد منصة دولينكس للعمل الحر يوجد بها كثير من خدمات التعليق الصوتية والعديد من المجالات المختلفة
هل تحتاج الى خامة صوتية تلبي احتيجاتك فى توصيل اعلانك او تسجل لك كتاب صوتي سواء باللغة العربية او اللغة الانجليزية او اي لغة اخري , يوجد العديد من خدمات فويس اوفر و التعليق الصوتي بأسعار مختلفة وتناسبك.
اختر من بين خدمات التعليق الصوتى , مكان واحد و العديد من المواهب الصوتية المتميزة فى الفويس اوفر
ما هو الفويس اوفر أو التعليق الصوتى :
الفويس اوفر أو التعليق الصوتي هو فنّ تسجيل الأصوات؛ فعندما تشاهد فيلمًا وثائقيًا، أو إعلاناً على التلفزيون او الانترنت أو الراديو دون أن ترى الشخص المتحدّثِ فهذا هو فن التعليق الصوتي
كيف تحصل على خدمات فويس اوفر و تعليق صوتى إحترافية وبسعر مناسب :
هناك العديد من منصات العمل الحر التي تقدم هذا النوع من الخدمات فهي تسمح الى الأشخاص الموهوبين في عرض خدماتهم عليها وكل شخص يحدد سعره ولذالك يمكن الحصول على افضل سعر مناسب لك مع إختيار الخامة الصوتية المناسبة لك ايضاً.
ومن هذه المناصات يوجد منصة دولينكس للعمل الحر يوجد بها كثير من خدمات التعليق الصوتية والعديد من المجالات المختلفة
هل تحتاج الى خامة صوتية تلبي احتيجاتك فى توصيل اعلانك او تسجل لك كتاب صوتي سواء باللغة العربية او اللغة الانجليزية او اي لغة اخري , يوجد العديد من خدمات فويس اوفر و التعليق الصوتي بأسعار مختلفة وتناسبك.
اختر من بين خدمات التعليق الصوتى , مكان واحد و العديد من المواهب الصوتية المتميزة فى الفويس اوفر