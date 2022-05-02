خدمات فويس اوفر وتعليق صوتى احترافية



ما هو الفويس اوفر أو التعليق الصوتى :



الفويس اوفر أو التعليق الصوتي هو فنّ تسجيل الأصوات؛ فعندما تشاهد فيلمًا وثائقيًا، أو إعلاناً على التلفزيون او الانترنت أو الراديو دون أن ترى الشخص المتحدّثِ فهذا هو فن التعليق الصوتي