من درر السلف....الحلقة رقم 597

إلياس
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الحَمْدُ لله …
🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …
️️منها …
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ﺍﺑﻦ الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
وَمَنْ أَرَادَ قِيَامَ اللَّيْلِ : فَلا يُكْثِرْ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ ..
وَلا يُتْعِبْ أَعْضَاءَهُ فِي النَّهَارِ : بِالْكَدِّ ..
وَلا يَعْمَلْ : مَعْصِيَةً ..
وَلْيَسْتَعِنْ : بِالْقَيْلُولَةِ ..
وَأَمَّا آدَابُ الْبَاطِنِ / فَأَنْ يَكُونَ الْقَلْبُ سَلِيمًا : لِلْمُسْلِمِينَ ..
وَلا بُدَّ لَهُ مِنْ خَوْفٍ : مُقْلِقٍ ..
أَوْ شَوْقٍ : مُزْعِجٍ ..
كَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كَأَنَّهُ حَبَّةٌ عَلَى مِقْلَى ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّ جَهَنَّمَ لا تَدَعُنِي أَنَامُ ؛ فَيَقُومُ إِلَى مُصَلاهُ . ..
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 297 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ / أَشَدُّ الأَعْمَالِ ثَلاثَةٌ : الْجُودُ : مِنْ قِلَّةٍ ..
وَالْوَرَعُ : فِي خَلْوَةٍ ..
وَكَلِمَةُ حَقٍّ : عِنْدَ مَنْ يُرْجَى وَيُخَافُ . ..
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 304 …
️️ومنها …
وقال الحافظ أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /
السَّلَفَ كَانُوا فِي قِيَامِ اللَّيل : على سَبْعِ طَبَقَاتٍ ..
الطَّبَقَةُ الأُولَى / كَانُوا يُحْيُونَ كُلَّ اللَّيْلِ ..
وَفِيهِمْ مَنْ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ : بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ .. .. ..
الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ / كَانُوا يَقُومُونَ : شَطْرَ اللَّيْلِ .. .. ..
الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ / كَانُوا يَقُومُونَ : ثُلُثَ اللَّيْلِ .. .. ..
الطَّبَقَةُ الرَّابِعَةُ / كَانُوا يَقُومُونَ : سُدُسَ اللَّيْلِ أَوْ خُمُسَهُ ..
الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةُ / كَانُوا لا يُرَاعُونَ التَّقْدِيرَ ؛ وَإِنَّمَا كَانَ أَحَدُهُمْ يَقُومُ إِلَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ فَيَنَامُ ؛ فَإِذَا انْتَبَهَ قَامَ .. .. ..
الطَّبَقَةُ السَّادِسَةُ / قَوْمٌ كَانُوا يُصَلُّونَ مِنَ اللَّيْلِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ؛ أَوْ رَكْعَتَيْنِ .. .. ..
الطَّبَقَةُ السَّابِعَةُ / قَوْمٌ يُحْيُونَ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ ؛وَيُصَلُّونَ فِي السَّحَرِ فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ .. .
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 295 - 296 - 297 …
️️ومنها …
وقال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهِ رَحَمَات ربّ في قَوْلهِ سبحانهُ : ( فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ) /
وَالْمَعْنَى الْمُرَادُ / أَنَّهُ أَخْبَرَ تَعَالَى بِمَا لَهُمْ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي لَمْ تَعْلَمْهُ نَفْسٌ ؛ وَلَا بَشَرٌ ؛ وَلَا مَلَكٌ ..
وَفِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةُ :
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / قَالَ اللَّهُ عز وجل :
أعدت لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ : مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ؛ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ؛ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ؛ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ - ( تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ ) - إِلَى قَوْلِهِ - ( بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ) ..
خَرَّجَهُ الصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ . ..
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ / فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ :
عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ : مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ؛ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ؛ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ .. .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ / الْأَمْرُ فِي هَذَا : أَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ تَفْسِيرُهُ . ..
️أنظره / الجامع لأحْكَام القُرآن ج 14 وَرَقَة / 104 …
🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …
️️منها …
وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ﺍﺑﻦ الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
وَمَنْ أَرَادَ قِيَامَ اللَّيْلِ : فَلا يُكْثِرْ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ ..
وَلا يُتْعِبْ أَعْضَاءَهُ فِي النَّهَارِ : بِالْكَدِّ ..
وَلا يَعْمَلْ : مَعْصِيَةً ..
وَلْيَسْتَعِنْ : بِالْقَيْلُولَةِ ..
وَأَمَّا آدَابُ الْبَاطِنِ / فَأَنْ يَكُونَ الْقَلْبُ سَلِيمًا : لِلْمُسْلِمِينَ ..
وَلا بُدَّ لَهُ مِنْ خَوْفٍ : مُقْلِقٍ ..
أَوْ شَوْقٍ : مُزْعِجٍ ..
كَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كَأَنَّهُ حَبَّةٌ عَلَى مِقْلَى ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّ جَهَنَّمَ لا تَدَعُنِي أَنَامُ ؛ فَيَقُومُ إِلَى مُصَلاهُ . ..
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 297 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ / أَشَدُّ الأَعْمَالِ ثَلاثَةٌ : الْجُودُ : مِنْ قِلَّةٍ ..
وَالْوَرَعُ : فِي خَلْوَةٍ ..
وَكَلِمَةُ حَقٍّ : عِنْدَ مَنْ يُرْجَى وَيُخَافُ . ..
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 304 …
️️ومنها …
وقال الحافظ أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /
السَّلَفَ كَانُوا فِي قِيَامِ اللَّيل : على سَبْعِ طَبَقَاتٍ ..
الطَّبَقَةُ الأُولَى / كَانُوا يُحْيُونَ كُلَّ اللَّيْلِ ..
وَفِيهِمْ مَنْ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ : بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ .. .. ..
الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ / كَانُوا يَقُومُونَ : شَطْرَ اللَّيْلِ .. .. ..
الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ / كَانُوا يَقُومُونَ : ثُلُثَ اللَّيْلِ .. .. ..
الطَّبَقَةُ الرَّابِعَةُ / كَانُوا يَقُومُونَ : سُدُسَ اللَّيْلِ أَوْ خُمُسَهُ ..
الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةُ / كَانُوا لا يُرَاعُونَ التَّقْدِيرَ ؛ وَإِنَّمَا كَانَ أَحَدُهُمْ يَقُومُ إِلَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ فَيَنَامُ ؛ فَإِذَا انْتَبَهَ قَامَ .. .. ..
الطَّبَقَةُ السَّادِسَةُ / قَوْمٌ كَانُوا يُصَلُّونَ مِنَ اللَّيْلِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ؛ أَوْ رَكْعَتَيْنِ .. .. ..
الطَّبَقَةُ السَّابِعَةُ / قَوْمٌ يُحْيُونَ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ ؛وَيُصَلُّونَ فِي السَّحَرِ فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ .. .
️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 295 - 296 - 297 …
️️ومنها …
وقال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهِ رَحَمَات ربّ في قَوْلهِ سبحانهُ : ( فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ) /
وَالْمَعْنَى الْمُرَادُ / أَنَّهُ أَخْبَرَ تَعَالَى بِمَا لَهُمْ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي لَمْ تَعْلَمْهُ نَفْسٌ ؛ وَلَا بَشَرٌ ؛ وَلَا مَلَكٌ ..
وَفِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةُ :
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / قَالَ اللَّهُ عز وجل :
أعدت لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ : مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ؛ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ؛ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ؛ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ - ( تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ ) - إِلَى قَوْلِهِ - ( بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ) ..
خَرَّجَهُ الصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ . ..
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ / فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ :
عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ : مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ؛ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ؛ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ .. .
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ / الْأَمْرُ فِي هَذَا : أَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ تَفْسِيرُهُ . ..
️أنظره / الجامع لأحْكَام القُرآن ج 14 وَرَقَة / 104 …