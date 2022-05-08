من درر السلف....الحلقة رقم 597

الحَمْدُ لله …🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …️منها …وقال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ﺍﺑﻦ الجوزيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /وَمَنْ أَرَادَ قِيَامَ اللَّيْلِ : فَلا يُكْثِرْ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ ..وَلا يُتْعِبْ أَعْضَاءَهُ فِي النَّهَارِ : بِالْكَدِّ ..وَلا يَعْمَلْ : مَعْصِيَةً ..وَلْيَسْتَعِنْ : بِالْقَيْلُولَةِ ..وَأَمَّا آدَابُ الْبَاطِنِ / فَأَنْ يَكُونَ الْقَلْبُ سَلِيمًا : لِلْمُسْلِمِينَ ..وَلا بُدَّ لَهُ مِنْ خَوْفٍ : مُقْلِقٍ ..أَوْ شَوْقٍ : مُزْعِجٍ ..كَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كَأَنَّهُ حَبَّةٌ عَلَى مِقْلَى ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّ جَهَنَّمَ لا تَدَعُنِي أَنَامُ ؛ فَيَقُومُ إِلَى مُصَلاهُ . ..️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 297 …️ومنها …وقال أيضًا /وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ / أَشَدُّ الأَعْمَالِ ثَلاثَةٌ : الْجُودُ : مِنْ قِلَّةٍ ..وَالْوَرَعُ : فِي خَلْوَةٍ ..وَكَلِمَةُ حَقٍّ : عِنْدَ مَنْ يُرْجَى وَيُخَافُ . ..️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 304 …️ومنها …وقال الحافظ أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /السَّلَفَ كَانُوا فِي قِيَامِ اللَّيل : على سَبْعِ طَبَقَاتٍ ..الطَّبَقَةُ الأُولَى / كَانُوا يُحْيُونَ كُلَّ اللَّيْلِ ..وَفِيهِمْ مَنْ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ : بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ .. .. ..الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ / كَانُوا يَقُومُونَ : شَطْرَ اللَّيْلِ .. .. ..الطَّبَقَةُ الثَّالِثَةُ / كَانُوا يَقُومُونَ : ثُلُثَ اللَّيْلِ .. .. ..الطَّبَقَةُ الرَّابِعَةُ / كَانُوا يَقُومُونَ : سُدُسَ اللَّيْلِ أَوْ خُمُسَهُ ..الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةُ / كَانُوا لا يُرَاعُونَ التَّقْدِيرَ ؛ وَإِنَّمَا كَانَ أَحَدُهُمْ يَقُومُ إِلَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ فَيَنَامُ ؛ فَإِذَا انْتَبَهَ قَامَ .. .. ..الطَّبَقَةُ السَّادِسَةُ / قَوْمٌ كَانُوا يُصَلُّونَ مِنَ اللَّيْلِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ؛ أَوْ رَكْعَتَيْنِ .. .. ..الطَّبَقَةُ السَّابِعَةُ / قَوْمٌ يُحْيُونَ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ ؛وَيُصَلُّونَ فِي السَّحَرِ فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ .. .️أنظره / التبصرة ج 02 وَرَقَة / 295 - 296 - 297 …️ومنها …وقال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهِ رَحَمَات ربّ في قَوْلهِ سبحانهُ : ( فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ) /وَالْمَعْنَى الْمُرَادُ / أَنَّهُ أَخْبَرَ تَعَالَى بِمَا لَهُمْ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي لَمْ تَعْلَمْهُ نَفْسٌ ؛ وَلَا بَشَرٌ ؛ وَلَا مَلَكٌ ..وَفِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةُ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / قَالَ اللَّهُ عز وجل :أعدت لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ : مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ؛ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ؛ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ؛ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ - ( تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ ) - إِلَى قَوْلِهِ - ( بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ) ..خَرَّجَهُ الصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ . ..وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ / فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ :عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ : مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ؛ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ؛ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ .. .وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ / الْأَمْرُ فِي هَذَا : أَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ تَفْسِيرُهُ . ..️أنظره / الجامع لأحْكَام القُرآن ج 14 وَرَقَة / 104 …