من درر السلف...الحلقة رقم 598

إلياس
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الحَمْدُ لله …
🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …
️️منها …
قال الإمام القاضي أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ المالكيّ الإشبيليّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ لِي شِيحُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ / مَتَى اجْتَمَعَ لَك أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا لِلدُّنْيَا ؛ وَالْآخَرُ لِلَّهِ ؛ فَقَدِّمْ مَا لِلَّهِ ؛ فَإِنَّهُمَا يَحْصُلَانِ لَك جَمِيعًا ..
وَإِنْ قَدَّمْت : الدُّنْيَا ؛ رُبَّمَا فَاتَا مَعًا ؛ وَرُبَّمَا حَصَلَ حَظُّ الدُّنْيَا ؛ وَلَمْ يُبَارَكْ لَك فِيهِ . ..
️أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 329 …
️️ومنها …
وقال الإمام أبو الحسن علي ابن محمد البصريّ البغداديّ الماورديّ عليهِ رَحَمَات الله /
فَإِذا بَدَأَ الْإِنْسَان بسياسة نَفسه : كَانَ على سياسة غَيره أقدر ..
وَإِذا أهمل مُرَاعَاة نَفسه : كَانَ بإهمال غَيره أَجْدَر ..
وَقد قَالَ بعض الْحُكَمَاء الْمُتَقَدِّمين / من بَدَأَ بسياسة نَفسه : أدْرك سياسة النَّاس ..
وَقد قيل فِي منثور الحكم / لَا يَنْبَغِي للعاقل أَن يطْلب طَاعَة غَيره ؛ وَطَاعَة نَفسه : ممتنعة عَلَيْهِ . ..
️أنظره / درر السلوك في سياسة الملوك وَرَقَة / 58 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
الإمتنان فِي الْإِحْسَان ؛ والبذخ بالجميل : فَإِنَّهُ من ضيق النَّفس ؛ وتابع لفساد الْأَخْلَاق ؛ إِلَّا أَن يرى قوماً كفرُوا إحسانه وقاربوا عصيانه فَيخرج ذَلِك مخرج التهديد جَزَاءً لقلَّة شكرهم ؛ وَكفر إحسانه إِلَيْهِم ؛ وَيكون ذَلِك مِنْهُ إحساناً آنِفاً يسْتَوْجب بِهِ الشُّكْر . ..
️أنظره / درر السلوك في سياسة الملوك وَرَقَة / 81 …
️️ومنها …
وقال الحافظ عبد الحق ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الحسين ابن سعيد إبراهيم الأزديّ الأندلسيّ الأشبيليّ المعروف : بابن الخراط عليهِ رَحَمَات الله /
وَاعْلَم أَن عَذَاب الْقَبْر لَيْسَ مُخْتَصًّا : بالكافرين ..
وَلَا مَوْقُوفاً : على الْمُنَافِقين ..
بل يشاركهم فِيهِ : طَائِفَة من الْمُؤمنِينَ ؛ وكل على حَالهِ من عمله ؛ وَمَا استوجبه بخطيئته وزلله ..
وَإِن كَانَت تِلْكَ النُّصُوص .. .. فِي عَذَاب الْقَبْر إِنَّمَا جَاءَت : فِي الْكَافِر وَالْمُنَافِق ..
وَمن أَيْن لَك بالأمان من تِلْكَ الصّفة المذمومة والأعمال المشئومة وَإِنَّمَا الْأَعْمَال بالخواتيم ؛ وَمَا ختم لَك بِهِ : فَهُوَ الْوَاجِب عَلَيْك ؛ وَاللَّازِم ؛ والطوق فِي عُنُقك الْمُقِيم الدَّائِم ..
وَعَذَاب الْمُؤمن : لَا يكون كعذاب الْكَافِر وَالْحَمْد لله . ..
️أنظره / العاقبة في ذكر الموت وَرَقَة / 246 …
️️ومنها …
قال الإمام الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ الْعلمَاء :
الْمَوْت : لَيْسَ بِعَدَمِ مَحْض وَلَا فنَاء صرف ..
وَإِنَّمَا هُوَ : إنقطاع تعلق الرّوح بِالْبدن و مفارقة ؛ وحيلولة بَينهمَا ؛ وتبدل حَال ؛ وإنتقال من دَار إِلَى دَار . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 19 …
️️ومنها …
روى الحافظ عبدُ الله ابن المبارك الحنظليّ التركيّ ثم المروزيّ عليهِ رَحَمَات الله قال /
أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ..
عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ؛ عَنْ أَبِيهِ ..
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا جَنَّةُ الْكَافِرِ وَسِجْنُ الْمُؤْمِنِ ..
وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ حِينَ تَخْرُجُ نَفْسُهُ : كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَ فِي سِجْنٍ ؛ فَخَرَجَ مِنْهُ فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ فِي الْأَرْضِ ؛ وَيَتَفَسَّحُ فِيهَا . ..
( سنده صحيح ) ..
️أنظره / الزهدِ والرقائق ج 01 وَرَقَة / 211 رقم الفقرة / 597 …
🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …
️️منها …
قال الإمام القاضي أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ المالكيّ الإشبيليّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ لِي شِيحُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ / مَتَى اجْتَمَعَ لَك أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا لِلدُّنْيَا ؛ وَالْآخَرُ لِلَّهِ ؛ فَقَدِّمْ مَا لِلَّهِ ؛ فَإِنَّهُمَا يَحْصُلَانِ لَك جَمِيعًا ..
وَإِنْ قَدَّمْت : الدُّنْيَا ؛ رُبَّمَا فَاتَا مَعًا ؛ وَرُبَّمَا حَصَلَ حَظُّ الدُّنْيَا ؛ وَلَمْ يُبَارَكْ لَك فِيهِ . ..
️أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 329 …
️️ومنها …
وقال الإمام أبو الحسن علي ابن محمد البصريّ البغداديّ الماورديّ عليهِ رَحَمَات الله /
فَإِذا بَدَأَ الْإِنْسَان بسياسة نَفسه : كَانَ على سياسة غَيره أقدر ..
وَإِذا أهمل مُرَاعَاة نَفسه : كَانَ بإهمال غَيره أَجْدَر ..
وَقد قَالَ بعض الْحُكَمَاء الْمُتَقَدِّمين / من بَدَأَ بسياسة نَفسه : أدْرك سياسة النَّاس ..
وَقد قيل فِي منثور الحكم / لَا يَنْبَغِي للعاقل أَن يطْلب طَاعَة غَيره ؛ وَطَاعَة نَفسه : ممتنعة عَلَيْهِ . ..
️أنظره / درر السلوك في سياسة الملوك وَرَقَة / 58 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
الإمتنان فِي الْإِحْسَان ؛ والبذخ بالجميل : فَإِنَّهُ من ضيق النَّفس ؛ وتابع لفساد الْأَخْلَاق ؛ إِلَّا أَن يرى قوماً كفرُوا إحسانه وقاربوا عصيانه فَيخرج ذَلِك مخرج التهديد جَزَاءً لقلَّة شكرهم ؛ وَكفر إحسانه إِلَيْهِم ؛ وَيكون ذَلِك مِنْهُ إحساناً آنِفاً يسْتَوْجب بِهِ الشُّكْر . ..
️أنظره / درر السلوك في سياسة الملوك وَرَقَة / 81 …
️️ومنها …
وقال الحافظ عبد الحق ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الحسين ابن سعيد إبراهيم الأزديّ الأندلسيّ الأشبيليّ المعروف : بابن الخراط عليهِ رَحَمَات الله /
وَاعْلَم أَن عَذَاب الْقَبْر لَيْسَ مُخْتَصًّا : بالكافرين ..
وَلَا مَوْقُوفاً : على الْمُنَافِقين ..
بل يشاركهم فِيهِ : طَائِفَة من الْمُؤمنِينَ ؛ وكل على حَالهِ من عمله ؛ وَمَا استوجبه بخطيئته وزلله ..
وَإِن كَانَت تِلْكَ النُّصُوص .. .. فِي عَذَاب الْقَبْر إِنَّمَا جَاءَت : فِي الْكَافِر وَالْمُنَافِق ..
وَمن أَيْن لَك بالأمان من تِلْكَ الصّفة المذمومة والأعمال المشئومة وَإِنَّمَا الْأَعْمَال بالخواتيم ؛ وَمَا ختم لَك بِهِ : فَهُوَ الْوَاجِب عَلَيْك ؛ وَاللَّازِم ؛ والطوق فِي عُنُقك الْمُقِيم الدَّائِم ..
وَعَذَاب الْمُؤمن : لَا يكون كعذاب الْكَافِر وَالْحَمْد لله . ..
️أنظره / العاقبة في ذكر الموت وَرَقَة / 246 …
️️ومنها …
قال الإمام الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ الْعلمَاء :
الْمَوْت : لَيْسَ بِعَدَمِ مَحْض وَلَا فنَاء صرف ..
وَإِنَّمَا هُوَ : إنقطاع تعلق الرّوح بِالْبدن و مفارقة ؛ وحيلولة بَينهمَا ؛ وتبدل حَال ؛ وإنتقال من دَار إِلَى دَار . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 19 …
️️ومنها …
روى الحافظ عبدُ الله ابن المبارك الحنظليّ التركيّ ثم المروزيّ عليهِ رَحَمَات الله قال /
أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ..
عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ؛ عَنْ أَبِيهِ ..
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا جَنَّةُ الْكَافِرِ وَسِجْنُ الْمُؤْمِنِ ..
وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ حِينَ تَخْرُجُ نَفْسُهُ : كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَ فِي سِجْنٍ ؛ فَخَرَجَ مِنْهُ فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ فِي الْأَرْضِ ؛ وَيَتَفَسَّحُ فِيهَا . ..
( سنده صحيح ) ..
️أنظره / الزهدِ والرقائق ج 01 وَرَقَة / 211 رقم الفقرة / 597 …