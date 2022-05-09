من درر السلف...الحلقة رقم 598

الحَمْدُ لله …🖊 ومنَ فرائدِ الدُرر والعلمِ والأثر …️منها …قال الإمام القاضي أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ المالكيّ الإشبيليّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /قَالَ لِي شِيحُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ / مَتَى اجْتَمَعَ لَك أَمْرَانِ : أَحَدُهُمَا لِلدُّنْيَا ؛ وَالْآخَرُ لِلَّهِ ؛ فَقَدِّمْ مَا لِلَّهِ ؛ فَإِنَّهُمَا يَحْصُلَانِ لَك جَمِيعًا ..وَإِنْ قَدَّمْت : الدُّنْيَا ؛ رُبَّمَا فَاتَا مَعًا ؛ وَرُبَّمَا حَصَلَ حَظُّ الدُّنْيَا ؛ وَلَمْ يُبَارَكْ لَك فِيهِ . ..️أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 329 …️ومنها …وقال الإمام أبو الحسن علي ابن محمد البصريّ البغداديّ الماورديّ عليهِ رَحَمَات الله /فَإِذا بَدَأَ الْإِنْسَان بسياسة نَفسه : كَانَ على سياسة غَيره أقدر ..وَإِذا أهمل مُرَاعَاة نَفسه : كَانَ بإهمال غَيره أَجْدَر ..وَقد قَالَ بعض الْحُكَمَاء الْمُتَقَدِّمين / من بَدَأَ بسياسة نَفسه : أدْرك سياسة النَّاس ..وَقد قيل فِي منثور الحكم / لَا يَنْبَغِي للعاقل أَن يطْلب طَاعَة غَيره ؛ وَطَاعَة نَفسه : ممتنعة عَلَيْهِ . ..️أنظره / درر السلوك في سياسة الملوك وَرَقَة / 58 …️ومنها …وقال أيضًا /الإمتنان فِي الْإِحْسَان ؛ والبذخ بالجميل : فَإِنَّهُ من ضيق النَّفس ؛ وتابع لفساد الْأَخْلَاق ؛ إِلَّا أَن يرى قوماً كفرُوا إحسانه وقاربوا عصيانه فَيخرج ذَلِك مخرج التهديد جَزَاءً لقلَّة شكرهم ؛ وَكفر إحسانه إِلَيْهِم ؛ وَيكون ذَلِك مِنْهُ إحساناً آنِفاً يسْتَوْجب بِهِ الشُّكْر . ..️أنظره / درر السلوك في سياسة الملوك وَرَقَة / 81 …️ومنها …وقال الحافظ عبد الحق ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الحسين ابن سعيد إبراهيم الأزديّ الأندلسيّ الأشبيليّ المعروف : بابن الخراط عليهِ رَحَمَات الله /وَاعْلَم أَن عَذَاب الْقَبْر لَيْسَ مُخْتَصًّا : بالكافرين ..وَلَا مَوْقُوفاً : على الْمُنَافِقين ..بل يشاركهم فِيهِ : طَائِفَة من الْمُؤمنِينَ ؛ وكل على حَالهِ من عمله ؛ وَمَا استوجبه بخطيئته وزلله ..وَإِن كَانَت تِلْكَ النُّصُوص .. .. فِي عَذَاب الْقَبْر إِنَّمَا جَاءَت : فِي الْكَافِر وَالْمُنَافِق ..وَمن أَيْن لَك بالأمان من تِلْكَ الصّفة المذمومة والأعمال المشئومة وَإِنَّمَا الْأَعْمَال بالخواتيم ؛ وَمَا ختم لَك بِهِ : فَهُوَ الْوَاجِب عَلَيْك ؛ وَاللَّازِم ؛ والطوق فِي عُنُقك الْمُقِيم الدَّائِم ..وَعَذَاب الْمُؤمن : لَا يكون كعذاب الْكَافِر وَالْحَمْد لله . ..️أنظره / العاقبة في ذكر الموت وَرَقَة / 246 …️ومنها …قال الإمام الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله /قَالَ الْعلمَاء :الْمَوْت : لَيْسَ بِعَدَمِ مَحْض وَلَا فنَاء صرف ..وَإِنَّمَا هُوَ : إنقطاع تعلق الرّوح بِالْبدن و مفارقة ؛ وحيلولة بَينهمَا ؛ وتبدل حَال ؛ وإنتقال من دَار إِلَى دَار . ..️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 19 …️ومنها …روى الحافظ عبدُ الله ابن المبارك الحنظليّ التركيّ ثم المروزيّ عليهِ رَحَمَات الله قال /أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ..عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ؛ عَنْ أَبِيهِ ..عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا جَنَّةُ الْكَافِرِ وَسِجْنُ الْمُؤْمِنِ ..وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ حِينَ تَخْرُجُ نَفْسُهُ : كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَ فِي سِجْنٍ ؛ فَخَرَجَ مِنْهُ فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ فِي الْأَرْضِ ؛ وَيَتَفَسَّحُ فِيهَا . ..( سنده صحيح ) ..️أنظره / الزهدِ والرقائق ج 01 وَرَقَة / 211 رقم الفقرة / 597 …