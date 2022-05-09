حالة لي معندوش رجال فلعايلة

رجال تاع اللمة عاونوني ربي يحفضكم ديماا لي يبغي معاونة هنا راني نعاونوو بلي قدرت .واحد الرقم راه مهبلني دينا يعيط لي دينا نبلوكيه ومانعرف كيفاه يزيد يعاود يعيط لي راه يقولي بلي تصويرتك ورقمك لقيتو فڨروب تاع خماج انا اصلا معنديش مواقع تواصل من غير تلجرام نقراا بيه ماما كون تسمعني راه يقول هما تقتلني .ربي يستركم لولاد تاع لڨروب نمد لكم رقم تاعو قوله متزيدش تعيط لطفلة هادي ولانشكوو بيك تمنيت كون عندي اخ يقوله هاد لكلام انا جيت قاصدتكم ان شاء الله متخيبونيش .كي تتكلمو معاه ديرو رواحكم شرطة باه يفهم روحو ومايزيدش يعيط لي