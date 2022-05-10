من درر السلف....الحلقة رقم 599

إلياس
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الحَمْدُ لله …
️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …
️️منها …
روى الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان ابن خواستي العبسيّ عليهِ رَحَمَات الله بسَنَده قال /
أَبُو مُعَاوِيَةَ ؛ عَنِ الْأَعْمَشِ ؛ عَنْ خَيْثَمَةَ ؛ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ / قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :
مَا مِنْ نَفْسٍ بَرَّةٍ وَلَا فَاجِرَةٍ : إِلَّا وَإِنَّ الْمَوْتَ خَيْرٌ لَهَا مِنَ الْحَيَاةِ ..
لَئِنْ كَانَ بَرًّا لَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ ..
وَلَئِنْ كَانَ فَاجِرًا لَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَمَّا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ . ..
( سنده : صحيح )
️أنظره / المصنف ج 07 وَرَقَة / 106 فقرة / 34572 …
️️ومنها …
وبسنده أيضًا /
شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؛ عَنِ الْأَعْمَشِ ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ؛ عَنْ أَبِي كَنَفٍ :
أَنَّ رَجُلًا رَأَى رُؤْيَا فَجَعَلَ يَقُصُّهَا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ سَمِينٌ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْقَارِئُ سَمِينًا .. .
قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ /سَمِينٌ : نَسِيٌّ لِلْقُرْآنِ . ..
( سنده : صحيح )
️أنظره / المصنف ج 07 وَرَقَة / 107 فقرة /34573 …
️️ومنها …
وبسندهِ أيضًا قال /
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ؛ عَنْ زَائِدَةَ ( هو ابن قدامة الثقفي ) ؛ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ :
جَمَعَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَهْلَ دِمَشْقَ فَقَالَ / اسْمَعُوا مِنْ أَخٍ لَكُمْ نَاصِحٌ :
أَتَجْمَعُونَ : مَا لَا تَأْكُلُونَ ..
وَتُؤَمِّلُونَ : مَا لَا تُدْرِكُونَ ..
وَتَبْنُونَ : مَا لَا تَسْكُنُونَ ..
أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِكُمْ : فَجَمَعُوا كَثِيرًا ..
وَأَمَّلُوا : بَعِيدًا ..
وَبَنَوْا : شَدِيدًا ..
فَأَصْبَحَ جَمْعُهُمْ : بُورًا ..
وَأَصْبَحَ أَمَلُهُمْ : غُرُورًا ..
وَأَصْبَحَتْ دِيَارُهُمْ : قُبُورًا . ..
( في سنده : عبد الملك بن عمير ؛ ربما دلس ) ..
️أنظره / المصنف ج 07 وَرَقَة / 110 فقرة /34581 …
️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …
️️منها …
روى الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان ابن خواستي العبسيّ عليهِ رَحَمَات الله بسَنَده قال /
أَبُو مُعَاوِيَةَ ؛ عَنِ الْأَعْمَشِ ؛ عَنْ خَيْثَمَةَ ؛ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ / قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :
مَا مِنْ نَفْسٍ بَرَّةٍ وَلَا فَاجِرَةٍ : إِلَّا وَإِنَّ الْمَوْتَ خَيْرٌ لَهَا مِنَ الْحَيَاةِ ..
لَئِنْ كَانَ بَرًّا لَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ ..
وَلَئِنْ كَانَ فَاجِرًا لَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَمَّا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ . ..
( سنده : صحيح )
️أنظره / المصنف ج 07 وَرَقَة / 106 فقرة / 34572 …
️️ومنها …
وبسنده أيضًا /
شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؛ عَنِ الْأَعْمَشِ ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ؛ عَنْ أَبِي كَنَفٍ :
أَنَّ رَجُلًا رَأَى رُؤْيَا فَجَعَلَ يَقُصُّهَا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ سَمِينٌ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْقَارِئُ سَمِينًا .. .
قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ /سَمِينٌ : نَسِيٌّ لِلْقُرْآنِ . ..
( سنده : صحيح )
️أنظره / المصنف ج 07 وَرَقَة / 107 فقرة /34573 …
️️ومنها …
وبسندهِ أيضًا قال /
حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ؛ عَنْ زَائِدَةَ ( هو ابن قدامة الثقفي ) ؛ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ :
جَمَعَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَهْلَ دِمَشْقَ فَقَالَ / اسْمَعُوا مِنْ أَخٍ لَكُمْ نَاصِحٌ :
أَتَجْمَعُونَ : مَا لَا تَأْكُلُونَ ..
وَتُؤَمِّلُونَ : مَا لَا تُدْرِكُونَ ..
وَتَبْنُونَ : مَا لَا تَسْكُنُونَ ..
أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِكُمْ : فَجَمَعُوا كَثِيرًا ..
وَأَمَّلُوا : بَعِيدًا ..
وَبَنَوْا : شَدِيدًا ..
فَأَصْبَحَ جَمْعُهُمْ : بُورًا ..
وَأَصْبَحَ أَمَلُهُمْ : غُرُورًا ..
وَأَصْبَحَتْ دِيَارُهُمْ : قُبُورًا . ..
( في سنده : عبد الملك بن عمير ؛ ربما دلس ) ..
️أنظره / المصنف ج 07 وَرَقَة / 110 فقرة /34581 …