من درر السلف....الحلقة رقم 599

الحَمْدُ لله …️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …️منها …روى الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان ابن خواستي العبسيّ عليهِ رَحَمَات الله بسَنَده قال /أَبُو مُعَاوِيَةَ ؛ عَنِ الْأَعْمَشِ ؛ عَنْ خَيْثَمَةَ ؛ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ / قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :مَا مِنْ نَفْسٍ بَرَّةٍ وَلَا فَاجِرَةٍ : إِلَّا وَإِنَّ الْمَوْتَ خَيْرٌ لَهَا مِنَ الْحَيَاةِ ..لَئِنْ كَانَ بَرًّا لَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ ..وَلَئِنْ كَانَ فَاجِرًا لَقَدْ قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَمَّا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ . ..( سنده : صحيح )️أنظره / المصنف ج 07 وَرَقَة / 106 فقرة / 34572 …️ومنها …وبسنده أيضًا /شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؛ عَنِ الْأَعْمَشِ ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ؛ عَنْ أَبِي كَنَفٍ :أَنَّ رَجُلًا رَأَى رُؤْيَا فَجَعَلَ يَقُصُّهَا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ سَمِينٌ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْقَارِئُ سَمِينًا .. .قَالَ الْأَعْمَشُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ /سَمِينٌ : نَسِيٌّ لِلْقُرْآنِ . ..( سنده : صحيح )️أنظره / المصنف ج 07 وَرَقَة / 107 فقرة /34573 …️ومنها …وبسندهِ أيضًا قال /حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ؛ عَنْ زَائِدَةَ ( هو ابن قدامة الثقفي ) ؛ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ :جَمَعَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَهْلَ دِمَشْقَ فَقَالَ / اسْمَعُوا مِنْ أَخٍ لَكُمْ نَاصِحٌ :أَتَجْمَعُونَ : مَا لَا تَأْكُلُونَ ..وَتُؤَمِّلُونَ : مَا لَا تُدْرِكُونَ ..وَتَبْنُونَ : مَا لَا تَسْكُنُونَ ..أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِكُمْ : فَجَمَعُوا كَثِيرًا ..وَأَمَّلُوا : بَعِيدًا ..وَبَنَوْا : شَدِيدًا ..فَأَصْبَحَ جَمْعُهُمْ : بُورًا ..وَأَصْبَحَ أَمَلُهُمْ : غُرُورًا ..وَأَصْبَحَتْ دِيَارُهُمْ : قُبُورًا . ..( في سنده : عبد الملك بن عمير ؛ ربما دلس ) ..️أنظره / المصنف ج 07 وَرَقَة / 110 فقرة /34581 …