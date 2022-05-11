من درر السلف.....الحلقة رقم 600

إلياس
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الحَمْدُ لله …
️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …
️️منها …
روى الحافظ أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عيسى ابن محمد المريّ الإلبيريّ المعروف : بابن أبي زَمَنِين المالكيّ المتوفى / 399هـ عليهِ رَحَمَات الله بسنده قال /
وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنْ اِبْنِ وَضَّاحٍ عَنْ الصُّمَادِحِيِّ ..
عَنْ اِبْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ / لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ : إِلَّا اَلَّذِي بَعْدَهُ شرٌّ مِنْهُ ..
لَا أَعْنِي : عَامًا أَخْصَبَ مِنْ عَامٍ ؛ وَلَا أَمْطَرَ مِنْ عَامٍ ..
وَلَكِنْ : ذَهَابَ عُلَمَائِكُمْ وَخِيَارِكُمْ ..
ثُمَّ يُحْدِثُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ اَلْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ : فَيُهْدَمُ اَلْإِسْلَامُ وَيُثْلَمُ .. .
️أنظره كتابهُ / أصول السنة ؛ ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة وَرَقَة / 55 …
( قال أبو حسّانة / وهذا مشاهد اليوم ؛ ولا مناصَ منه ؛ والناس نراهم قد ترأسوا المنابر وأصبحوا خطباء القوم ) ..
الله المستعان ..
️️ومنها …
وبسنده أيضًا قال /
و حَدّثني اِبْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ :
وَحَدَّثَنَا عبد المؤمن بْنُ عبيد الله قَالَ :
حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي أَبِي اَلْمَهْدِيِّ ؛ عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَا يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ عَامٌ إِلَّا أَحْدَثُوا فِيهِ :،بِدْعَةً ؛ وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً ؛ حَتَّى تَحْيَى اَلْبِدَعُ ؛ وَتَمُوتُ اَلسُّنَنُ . ..
️أنظره كتابهُ / أصول السنة ؛ ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة وَرَقَة / 58 …
️️ومنها …
وبسنده قال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ العالمين /
و حَدّثني ابْنُ وَهْبٍ قَالَ :
وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ عَنْ اِبْن عَجْلَانَ ..
عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ..
أَنَّ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ :
إِنَّ أَصْحَابَ اَلرَّأْيِ أَعْدَاءَ اَلسُّنَنِ ؛ أَعْيَتْهُمْ أَنْ يَحْفَظُوهَا ؛ وَتَفَلَّتَ مِنْهُمْ أَنْ يَعُوهَا ؛ وَاسْتَحْيَوْا حِينَ سُئِلُوا أَنْ يَقُولُوا : لَا نَعْلَمُ ؛ فَعَارَضُوا اَلسُّنَنَ بِرَأْيِهِمْ . ..
️أنظره كتابهُ / أصول السنة ؛ ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة وَرَقَة / 52 …
( قال أبو حسّانة / في سنده رجلٌ مبهم ) ..
️️ومنها …
وقال أيضًا في أصولِ السُنّة /
وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنْ اِبْنِ وَضَّاحٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبَّادٍ قَالَ :
كَانَ كُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُهُ مِنْ اَلْمَشَايِخِ / مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ؛ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ؛ وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ؛ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ؛ وعَبْدُ اللهِ بْنُ اَلْمُبَارَكِ ؛ وَوَكِيعُ بْنُ اَلْجَرَّاحِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَاءِ اَلْأَمْصَارِ /
مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَغَيْرِهَا يَقُولُونَ :
اَلْقُرْآنُ كَلَامُ اَللَّهِ : لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ ..
وَلَا يَنْفَعُهُ عِلْمٌ حَتَّى يَعْلَمَ وَيُؤْمِنَ : أَنَّ اَلْقُرْآنَ كَلَامُ اَللَّهِ لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ ..
قَالَ اِبْنُ وَضَّاحٍ :
وَلَا يَسَعُ أَحَدًا أَنْ يَقُولَ : كَلَامُ اَللَّهِ قَطُّ حَتَّى يَقُولَ / لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوق ..
وَلَا يَنْفَعُهُ عِلْمٌ حَتَّى يَعْلَمَ وَيُوقِنَ : أَنَّ اَلْقُرْآنَ كَلَامُ اَللَّهِ لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ ؛ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ ..
وَمَنْ قَالَ بِغَيْرِ هَذَا : فَقَدْ كَفَرَ بِاَللَّهِ اَلْعَظِيمِ .. .
️أنظره كتابهُ / أصول السنة ؛ ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة وَرَقَة / 86 …
️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …
️️منها …
روى الحافظ أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عيسى ابن محمد المريّ الإلبيريّ المعروف : بابن أبي زَمَنِين المالكيّ المتوفى / 399هـ عليهِ رَحَمَات الله بسنده قال /
وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنْ اِبْنِ وَضَّاحٍ عَنْ الصُّمَادِحِيِّ ..
عَنْ اِبْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ / لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ : إِلَّا اَلَّذِي بَعْدَهُ شرٌّ مِنْهُ ..
لَا أَعْنِي : عَامًا أَخْصَبَ مِنْ عَامٍ ؛ وَلَا أَمْطَرَ مِنْ عَامٍ ..
وَلَكِنْ : ذَهَابَ عُلَمَائِكُمْ وَخِيَارِكُمْ ..
ثُمَّ يُحْدِثُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ اَلْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ : فَيُهْدَمُ اَلْإِسْلَامُ وَيُثْلَمُ .. .
️أنظره كتابهُ / أصول السنة ؛ ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة وَرَقَة / 55 …
( قال أبو حسّانة / وهذا مشاهد اليوم ؛ ولا مناصَ منه ؛ والناس نراهم قد ترأسوا المنابر وأصبحوا خطباء القوم ) ..
الله المستعان ..
️️ومنها …
وبسنده أيضًا قال /
و حَدّثني اِبْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ :
وَحَدَّثَنَا عبد المؤمن بْنُ عبيد الله قَالَ :
حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي أَبِي اَلْمَهْدِيِّ ؛ عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَا يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ عَامٌ إِلَّا أَحْدَثُوا فِيهِ :،بِدْعَةً ؛ وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً ؛ حَتَّى تَحْيَى اَلْبِدَعُ ؛ وَتَمُوتُ اَلسُّنَنُ . ..
️أنظره كتابهُ / أصول السنة ؛ ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة وَرَقَة / 58 …
️️ومنها …
وبسنده قال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ العالمين /
و حَدّثني ابْنُ وَهْبٍ قَالَ :
وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ عَنْ اِبْن عَجْلَانَ ..
عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ..
أَنَّ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ :
إِنَّ أَصْحَابَ اَلرَّأْيِ أَعْدَاءَ اَلسُّنَنِ ؛ أَعْيَتْهُمْ أَنْ يَحْفَظُوهَا ؛ وَتَفَلَّتَ مِنْهُمْ أَنْ يَعُوهَا ؛ وَاسْتَحْيَوْا حِينَ سُئِلُوا أَنْ يَقُولُوا : لَا نَعْلَمُ ؛ فَعَارَضُوا اَلسُّنَنَ بِرَأْيِهِمْ . ..
️أنظره كتابهُ / أصول السنة ؛ ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة وَرَقَة / 52 …
( قال أبو حسّانة / في سنده رجلٌ مبهم ) ..
️️ومنها …
وقال أيضًا في أصولِ السُنّة /
وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنْ اِبْنِ وَضَّاحٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبَّادٍ قَالَ :
كَانَ كُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُهُ مِنْ اَلْمَشَايِخِ / مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ؛ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ؛ وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ؛ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ؛ وعَبْدُ اللهِ بْنُ اَلْمُبَارَكِ ؛ وَوَكِيعُ بْنُ اَلْجَرَّاحِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَاءِ اَلْأَمْصَارِ /
مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَغَيْرِهَا يَقُولُونَ :
اَلْقُرْآنُ كَلَامُ اَللَّهِ : لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ ..
وَلَا يَنْفَعُهُ عِلْمٌ حَتَّى يَعْلَمَ وَيُؤْمِنَ : أَنَّ اَلْقُرْآنَ كَلَامُ اَللَّهِ لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ ..
قَالَ اِبْنُ وَضَّاحٍ :
وَلَا يَسَعُ أَحَدًا أَنْ يَقُولَ : كَلَامُ اَللَّهِ قَطُّ حَتَّى يَقُولَ / لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوق ..
وَلَا يَنْفَعُهُ عِلْمٌ حَتَّى يَعْلَمَ وَيُوقِنَ : أَنَّ اَلْقُرْآنَ كَلَامُ اَللَّهِ لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ ؛ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ ..
وَمَنْ قَالَ بِغَيْرِ هَذَا : فَقَدْ كَفَرَ بِاَللَّهِ اَلْعَظِيمِ .. .
️أنظره كتابهُ / أصول السنة ؛ ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة وَرَقَة / 86 …