من درر السلف.....الحلقة رقم 600

الحَمْدُ لله …️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …️منها …روى الحافظ أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عيسى ابن محمد المريّ الإلبيريّ المعروف : بابن أبي زَمَنِين المالكيّ المتوفى / 399هـ عليهِ رَحَمَات الله بسنده قال /وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنْ اِبْنِ وَضَّاحٍ عَنْ الصُّمَادِحِيِّ ..عَنْ اِبْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَلشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ / لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ : إِلَّا اَلَّذِي بَعْدَهُ شرٌّ مِنْهُ ..لَا أَعْنِي : عَامًا أَخْصَبَ مِنْ عَامٍ ؛ وَلَا أَمْطَرَ مِنْ عَامٍ ..وَلَكِنْ : ذَهَابَ عُلَمَائِكُمْ وَخِيَارِكُمْ ..ثُمَّ يُحْدِثُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ اَلْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ : فَيُهْدَمُ اَلْإِسْلَامُ وَيُثْلَمُ .. .️أنظره كتابهُ / أصول السنة ؛ ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة وَرَقَة / 55 …( قال أبو حسّانة / وهذا مشاهد اليوم ؛ ولا مناصَ منه ؛ والناس نراهم قد ترأسوا المنابر وأصبحوا خطباء القوم ) ..الله المستعان ..️ومنها …وبسنده أيضًا قال /و حَدّثني اِبْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ :وَحَدَّثَنَا عبد المؤمن بْنُ عبيد الله قَالَ :حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي أَبِي اَلْمَهْدِيِّ ؛ عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :لَا يَأْتِي عَلَى اَلنَّاسِ عَامٌ إِلَّا أَحْدَثُوا فِيهِ :،بِدْعَةً ؛ وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً ؛ حَتَّى تَحْيَى اَلْبِدَعُ ؛ وَتَمُوتُ اَلسُّنَنُ . ..️أنظره كتابهُ / أصول السنة ؛ ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة وَرَقَة / 58 …️ومنها …وبسنده قال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ العالمين /و حَدّثني ابْنُ وَهْبٍ قَالَ :وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ عَنْ اِبْن عَجْلَانَ ..عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ..أَنَّ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ :إِنَّ أَصْحَابَ اَلرَّأْيِ أَعْدَاءَ اَلسُّنَنِ ؛ أَعْيَتْهُمْ أَنْ يَحْفَظُوهَا ؛ وَتَفَلَّتَ مِنْهُمْ أَنْ يَعُوهَا ؛ وَاسْتَحْيَوْا حِينَ سُئِلُوا أَنْ يَقُولُوا : لَا نَعْلَمُ ؛ فَعَارَضُوا اَلسُّنَنَ بِرَأْيِهِمْ . ..️أنظره كتابهُ / أصول السنة ؛ ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة وَرَقَة / 52 …( قال أبو حسّانة / في سنده رجلٌ مبهم ) ..️ومنها …وقال أيضًا في أصولِ السُنّة /وَحَدَّثَنِي وَهْبٌ عَنْ اِبْنِ وَضَّاحٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبَّادٍ قَالَ :كَانَ كُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُهُ مِنْ اَلْمَشَايِخِ / مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ؛ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ؛ وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ؛ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ ؛ وعَبْدُ اللهِ بْنُ اَلْمُبَارَكِ ؛ وَوَكِيعُ بْنُ اَلْجَرَّاحِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَاءِ اَلْأَمْصَارِ /مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَغَيْرِهَا يَقُولُونَ :اَلْقُرْآنُ كَلَامُ اَللَّهِ : لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ ..وَلَا يَنْفَعُهُ عِلْمٌ حَتَّى يَعْلَمَ وَيُؤْمِنَ : أَنَّ اَلْقُرْآنَ كَلَامُ اَللَّهِ لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ ..قَالَ اِبْنُ وَضَّاحٍ :وَلَا يَسَعُ أَحَدًا أَنْ يَقُولَ : كَلَامُ اَللَّهِ قَطُّ حَتَّى يَقُولَ / لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوق ..وَلَا يَنْفَعُهُ عِلْمٌ حَتَّى يَعْلَمَ وَيُوقِنَ : أَنَّ اَلْقُرْآنَ كَلَامُ اَللَّهِ لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ ؛ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ ..وَمَنْ قَالَ بِغَيْرِ هَذَا : فَقَدْ كَفَرَ بِاَللَّهِ اَلْعَظِيمِ .. .️أنظره كتابهُ / أصول السنة ؛ ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة وَرَقَة / 86 …