ناصر dz
:: عضو بارز ::
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح يوم الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" برصاصة في الرأس، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.
واستشهدت أبو عاقلة بعد وقت قصير من إصابتها برصاصة في الرأس وتحديدا خلف الأذن رغم ارتدائها زي الصحافة والخوذة الواقية.
وكانت الصحفية الراحلة تغطي حادث اقتحام مخيم جنين برفقة مراسل صحفية القدس على سمودي الشي تعرض لإطلاق النار هو الآخر ووصفت حالته بالمستقرة
يعود أصل شرين أبو عاقلة إلى مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرت في القدس يوم 3 يناير عام 1971.
-ديانة شيرين فهي تنتمي لعائلة مسيحية.
-وأنهت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا.
درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن.
-انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.
عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو.
-انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية.
-شيرين أبو عاقلة كانت من الرعيل الأول للمراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، عندما بدأت مع القناة سنة 1997.
-استشهدت في 11 مايو 2022 في مخيم جنين عن عمر يناهز 51 عاما.
واستشهدت أبو عاقلة بعد وقت قصير من إصابتها برصاصة في الرأس وتحديدا خلف الأذن رغم ارتدائها زي الصحافة والخوذة الواقية.
وكانت الصحفية الراحلة تغطي حادث اقتحام مخيم جنين برفقة مراسل صحفية القدس على سمودي الشي تعرض لإطلاق النار هو الآخر ووصفت حالته بالمستقرة
يعود أصل شرين أبو عاقلة إلى مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرت في القدس يوم 3 يناير عام 1971.
-ديانة شيرين فهي تنتمي لعائلة مسيحية.
-وأنهت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا.
درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن.
-انتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.
عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو.
-انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية.
-شيرين أبو عاقلة كانت من الرعيل الأول للمراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، عندما بدأت مع القناة سنة 1997.
-استشهدت في 11 مايو 2022 في مخيم جنين عن عمر يناهز 51 عاما.