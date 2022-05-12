من درر السلف...الحلقة رقم 601

إلياس
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الحَمْدُ لله …
️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …
️️منها …
( فَائِدَة )
قال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ بعض الْعلمَاء :
الْأَسْبَاب الْمُقْتَضِيَة لسوء الخاتمة وَالْعِيَاذ بِاللَّه : أَرْبَعَة ..
التهاون : بِالصَّلَاةِ ..
وَشرب : الْخمر ..
وعقوق : الْوَالِدين ..
وأذى : الْمُسلمين . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 34 …
️️ومنها …
وقال جلال الدين أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
وَأخرج إِبْنِ أبي شيبَة والمروزي عَن سُفْيَان قَالَ :
كَانُوا يستحبون الْعرق للْمَيت .. .
قَالَ بعض الْعلمَاء /
إِنَّمَا يعرق جَبينه : حَيَاء من ربه لما اقْتَرَف من مُخَالفَته ؛ لِأَن مَا سفل مِنْهُ قد مَاتَ ؛ وَإِنَّمَا بقيت قوى الْحَيَاة وحركاتها فِيمَا علا ..
وَالْحيَاء : فِي الْعَينَيْن ..
وَالْكَافِر : فِي عمى عَن هَذَا كُله ..
والموحد المعذب : فِي شغل عَن هَذَا بِالْعَذَابِ الَّذِي قد حل بِهِ . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 37 …
( قال أبو حسّانة / وهذا الكلام يحتاج إلى دليلٍ من الكتاب والسنة ) ..
️️ومنها …
وقال أيضًا ناقلاً عن الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهم رَحَمَات الله تعالى قال /
لتشديد الْمَوْت على الْأَنْبِيَاء : فَائِدَتَانِ ..
إِحْدَاهمَا / تَكْمِيل فضائلهم ؛ وَرفع درجاتهم ..
وَلَيْسَ ذَلِك نقصاً وَلَا عذَاباً ؛ بل هُوَ كَمَا جَاءَ : أَن أَشد النَّاس بلَاء الْأَنْبِيَاء ثمَّ الأمثل فالأمثل ..
وَالثَّانيَِة / أَن يعرف الْخلق مِقْدَار ألم الْمَوْت ؛ وَأَنه بَاطِن ..
وَقد يطلع الْإِنْسَان على بعض الْمَوْتَى فَلَا يرى عَلَيْهِ حَرَكَة وَلَا قلقاً ؛ وَيرى سهولة خُرُوج روحه فيظن سهولة أَمر الْمَوْت ؛ وَلَا يعرف مَا الْمَيِّت فِيهِ ..
فَلَمَّا ذكر الْأَنْبِيَاء الصادقون فِي خبرهم شدَّة ألمه مَعَ كرامتهم على الله تَعَالَى : قطع الْخلق بِشدَّة الْمَوْت الَّذِي يقاسيه الْمَيِّت مُطلقًا لإخبار الصَّادِقين عَنهُ مَا خلا الشَّهِيد قَتِيل الْكفَّار على مَا ثَبت فِي الحَدِيث .. . إنتهى .
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 42 - 43 …
️️ومنها …
وقال أيضًا جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَقَالَ ابْن الْقيم / إِن الْأَحَادِيث مصرحة بِإِعَادَة الرّوح إِلَى الْبدن عِنْد السُّؤَال ؛ لَكِن هَذِه الْإِعَادَة لَا تحصل بهَا الْحَيَاة الْمَعْهُودَة الَّتِي تقوم بهَا الرّوح بِالْبدنِ وتدبيره ؛ وَيحْتَاج مَعهَا إِلَى الطَّعَام وَنَحْوه ؛ وَإِنَّمَا يحصل بهَا للبدن حَيَاة أُخْرَى يحصل بهَا الإمتحان بالسؤال ؛،وكما أَن حَيَاة النَّائِم وَهُوَ حَيّ غير حَيَاة المستيقظ ؛،فَإِن النّوم أَخُو الْمَوْت ؛ وَلَا يَنْفِي عَن النَّائِم إِطْلَاق الْحَيَاة ..
فَكَذَلِك حَيَاة الْمَيِّت عِنْد الْإِعَادَة ؛ غير حَيَاة الْحَيّ ؛ وَهِي حَيَاة لَا تَنْفِي عَنهُ إِطْلَاق إسم الْمَوْت ؛ بل أَمر متوسط بَين الْمَوْت والحياة ؛ كَمَا أَن الْمَوْت متوسط بَينهمَا ..
وَلَا دلَالَة فِي الحَدِيث على أَنَّهَا مُسْتَقِرَّة ؛ وَإِنَّمَا يدل على تعلق مَا بِالْبدنِ وَهِي لَا تزَال مُتَعَلقَة بِهِ ؛ وَإِن بلي وتمزق وتقسم وتفرق . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 146 - 147 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
وَقَالَ إِبْنِ تَيْمِية / الْأَحَادِيث متواترة على عود الرّوح إِلَى الْبدن وَقت السُّؤَال ..
وسؤال الْبدن بِلَا روح : قَول طَائِفَة ..
مِنْهُم : إِبْنِ الزَّاغُونِيّ ..
وَحكي : عَن إِبْنِ جرير ..
وَأنْكرهُ : الْجُمْهُور ..
وقابلهم آخَرُونَ فَقَالُوا : السُّؤَال للروح بِلَا بدن ..
قَالَه إِبْنِ حزم وَآخَرُونَ مِنْهُم : إِبْنِ عقيل ؛،وإبن الْجَوْزِيّ ..
وَهُوَ غلط ؛ وَإِلَّا لم يكن للقبر بذلك إختصاص . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 147 …
️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …
️️منها …
( فَائِدَة )
قال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ بعض الْعلمَاء :
الْأَسْبَاب الْمُقْتَضِيَة لسوء الخاتمة وَالْعِيَاذ بِاللَّه : أَرْبَعَة ..
التهاون : بِالصَّلَاةِ ..
وَشرب : الْخمر ..
وعقوق : الْوَالِدين ..
وأذى : الْمُسلمين . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 34 …
️️ومنها …
وقال جلال الدين أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
وَأخرج إِبْنِ أبي شيبَة والمروزي عَن سُفْيَان قَالَ :
كَانُوا يستحبون الْعرق للْمَيت .. .
قَالَ بعض الْعلمَاء /
إِنَّمَا يعرق جَبينه : حَيَاء من ربه لما اقْتَرَف من مُخَالفَته ؛ لِأَن مَا سفل مِنْهُ قد مَاتَ ؛ وَإِنَّمَا بقيت قوى الْحَيَاة وحركاتها فِيمَا علا ..
وَالْحيَاء : فِي الْعَينَيْن ..
وَالْكَافِر : فِي عمى عَن هَذَا كُله ..
والموحد المعذب : فِي شغل عَن هَذَا بِالْعَذَابِ الَّذِي قد حل بِهِ . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 37 …
( قال أبو حسّانة / وهذا الكلام يحتاج إلى دليلٍ من الكتاب والسنة ) ..
️️ومنها …
وقال أيضًا ناقلاً عن الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهم رَحَمَات الله تعالى قال /
لتشديد الْمَوْت على الْأَنْبِيَاء : فَائِدَتَانِ ..
إِحْدَاهمَا / تَكْمِيل فضائلهم ؛ وَرفع درجاتهم ..
وَلَيْسَ ذَلِك نقصاً وَلَا عذَاباً ؛ بل هُوَ كَمَا جَاءَ : أَن أَشد النَّاس بلَاء الْأَنْبِيَاء ثمَّ الأمثل فالأمثل ..
وَالثَّانيَِة / أَن يعرف الْخلق مِقْدَار ألم الْمَوْت ؛ وَأَنه بَاطِن ..
وَقد يطلع الْإِنْسَان على بعض الْمَوْتَى فَلَا يرى عَلَيْهِ حَرَكَة وَلَا قلقاً ؛ وَيرى سهولة خُرُوج روحه فيظن سهولة أَمر الْمَوْت ؛ وَلَا يعرف مَا الْمَيِّت فِيهِ ..
فَلَمَّا ذكر الْأَنْبِيَاء الصادقون فِي خبرهم شدَّة ألمه مَعَ كرامتهم على الله تَعَالَى : قطع الْخلق بِشدَّة الْمَوْت الَّذِي يقاسيه الْمَيِّت مُطلقًا لإخبار الصَّادِقين عَنهُ مَا خلا الشَّهِيد قَتِيل الْكفَّار على مَا ثَبت فِي الحَدِيث .. . إنتهى .
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 42 - 43 …
️️ومنها …
وقال أيضًا جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَقَالَ ابْن الْقيم / إِن الْأَحَادِيث مصرحة بِإِعَادَة الرّوح إِلَى الْبدن عِنْد السُّؤَال ؛ لَكِن هَذِه الْإِعَادَة لَا تحصل بهَا الْحَيَاة الْمَعْهُودَة الَّتِي تقوم بهَا الرّوح بِالْبدنِ وتدبيره ؛ وَيحْتَاج مَعهَا إِلَى الطَّعَام وَنَحْوه ؛ وَإِنَّمَا يحصل بهَا للبدن حَيَاة أُخْرَى يحصل بهَا الإمتحان بالسؤال ؛،وكما أَن حَيَاة النَّائِم وَهُوَ حَيّ غير حَيَاة المستيقظ ؛،فَإِن النّوم أَخُو الْمَوْت ؛ وَلَا يَنْفِي عَن النَّائِم إِطْلَاق الْحَيَاة ..
فَكَذَلِك حَيَاة الْمَيِّت عِنْد الْإِعَادَة ؛ غير حَيَاة الْحَيّ ؛ وَهِي حَيَاة لَا تَنْفِي عَنهُ إِطْلَاق إسم الْمَوْت ؛ بل أَمر متوسط بَين الْمَوْت والحياة ؛ كَمَا أَن الْمَوْت متوسط بَينهمَا ..
وَلَا دلَالَة فِي الحَدِيث على أَنَّهَا مُسْتَقِرَّة ؛ وَإِنَّمَا يدل على تعلق مَا بِالْبدنِ وَهِي لَا تزَال مُتَعَلقَة بِهِ ؛ وَإِن بلي وتمزق وتقسم وتفرق . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 146 - 147 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
وَقَالَ إِبْنِ تَيْمِية / الْأَحَادِيث متواترة على عود الرّوح إِلَى الْبدن وَقت السُّؤَال ..
وسؤال الْبدن بِلَا روح : قَول طَائِفَة ..
مِنْهُم : إِبْنِ الزَّاغُونِيّ ..
وَحكي : عَن إِبْنِ جرير ..
وَأنْكرهُ : الْجُمْهُور ..
وقابلهم آخَرُونَ فَقَالُوا : السُّؤَال للروح بِلَا بدن ..
قَالَه إِبْنِ حزم وَآخَرُونَ مِنْهُم : إِبْنِ عقيل ؛،وإبن الْجَوْزِيّ ..
وَهُوَ غلط ؛ وَإِلَّا لم يكن للقبر بذلك إختصاص . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 147 …