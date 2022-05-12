من درر السلف...الحلقة رقم 601

الحَمْدُ لله …️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …️منها …( فَائِدَة )قال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله /قَالَ بعض الْعلمَاء :الْأَسْبَاب الْمُقْتَضِيَة لسوء الخاتمة وَالْعِيَاذ بِاللَّه : أَرْبَعَة ..التهاون : بِالصَّلَاةِ ..وَشرب : الْخمر ..وعقوق : الْوَالِدين ..وأذى : الْمُسلمين . ..️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 34 …️ومنها …وقال جلال الدين أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /وَأخرج إِبْنِ أبي شيبَة والمروزي عَن سُفْيَان قَالَ :كَانُوا يستحبون الْعرق للْمَيت .. .قَالَ بعض الْعلمَاء /إِنَّمَا يعرق جَبينه : حَيَاء من ربه لما اقْتَرَف من مُخَالفَته ؛ لِأَن مَا سفل مِنْهُ قد مَاتَ ؛ وَإِنَّمَا بقيت قوى الْحَيَاة وحركاتها فِيمَا علا ..وَالْحيَاء : فِي الْعَينَيْن ..وَالْكَافِر : فِي عمى عَن هَذَا كُله ..والموحد المعذب : فِي شغل عَن هَذَا بِالْعَذَابِ الَّذِي قد حل بِهِ . ..️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 37 …( قال أبو حسّانة / وهذا الكلام يحتاج إلى دليلٍ من الكتاب والسنة ) ..️ومنها …وقال أيضًا ناقلاً عن الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهم رَحَمَات الله تعالى قال /لتشديد الْمَوْت على الْأَنْبِيَاء : فَائِدَتَانِ ..إِحْدَاهمَا / تَكْمِيل فضائلهم ؛ وَرفع درجاتهم ..وَلَيْسَ ذَلِك نقصاً وَلَا عذَاباً ؛ بل هُوَ كَمَا جَاءَ : أَن أَشد النَّاس بلَاء الْأَنْبِيَاء ثمَّ الأمثل فالأمثل ..وَالثَّانيَِة / أَن يعرف الْخلق مِقْدَار ألم الْمَوْت ؛ وَأَنه بَاطِن ..وَقد يطلع الْإِنْسَان على بعض الْمَوْتَى فَلَا يرى عَلَيْهِ حَرَكَة وَلَا قلقاً ؛ وَيرى سهولة خُرُوج روحه فيظن سهولة أَمر الْمَوْت ؛ وَلَا يعرف مَا الْمَيِّت فِيهِ ..فَلَمَّا ذكر الْأَنْبِيَاء الصادقون فِي خبرهم شدَّة ألمه مَعَ كرامتهم على الله تَعَالَى : قطع الْخلق بِشدَّة الْمَوْت الَّذِي يقاسيه الْمَيِّت مُطلقًا لإخبار الصَّادِقين عَنهُ مَا خلا الشَّهِيد قَتِيل الْكفَّار على مَا ثَبت فِي الحَدِيث .. . إنتهى .️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 42 - 43 …️ومنها …وقال أيضًا جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله /وَقَالَ ابْن الْقيم / إِن الْأَحَادِيث مصرحة بِإِعَادَة الرّوح إِلَى الْبدن عِنْد السُّؤَال ؛ لَكِن هَذِه الْإِعَادَة لَا تحصل بهَا الْحَيَاة الْمَعْهُودَة الَّتِي تقوم بهَا الرّوح بِالْبدنِ وتدبيره ؛ وَيحْتَاج مَعهَا إِلَى الطَّعَام وَنَحْوه ؛ وَإِنَّمَا يحصل بهَا للبدن حَيَاة أُخْرَى يحصل بهَا الإمتحان بالسؤال ؛،وكما أَن حَيَاة النَّائِم وَهُوَ حَيّ غير حَيَاة المستيقظ ؛،فَإِن النّوم أَخُو الْمَوْت ؛ وَلَا يَنْفِي عَن النَّائِم إِطْلَاق الْحَيَاة ..فَكَذَلِك حَيَاة الْمَيِّت عِنْد الْإِعَادَة ؛ غير حَيَاة الْحَيّ ؛ وَهِي حَيَاة لَا تَنْفِي عَنهُ إِطْلَاق إسم الْمَوْت ؛ بل أَمر متوسط بَين الْمَوْت والحياة ؛ كَمَا أَن الْمَوْت متوسط بَينهمَا ..وَلَا دلَالَة فِي الحَدِيث على أَنَّهَا مُسْتَقِرَّة ؛ وَإِنَّمَا يدل على تعلق مَا بِالْبدنِ وَهِي لَا تزَال مُتَعَلقَة بِهِ ؛ وَإِن بلي وتمزق وتقسم وتفرق . ..️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 146 - 147 …️ومنها …وقال أيضًا /وَقَالَ إِبْنِ تَيْمِية / الْأَحَادِيث متواترة على عود الرّوح إِلَى الْبدن وَقت السُّؤَال ..وسؤال الْبدن بِلَا روح : قَول طَائِفَة ..مِنْهُم : إِبْنِ الزَّاغُونِيّ ..وَحكي : عَن إِبْنِ جرير ..وَأنْكرهُ : الْجُمْهُور ..وقابلهم آخَرُونَ فَقَالُوا : السُّؤَال للروح بِلَا بدن ..قَالَه إِبْنِ حزم وَآخَرُونَ مِنْهُم : إِبْنِ عقيل ؛،وإبن الْجَوْزِيّ ..وَهُوَ غلط ؛ وَإِلَّا لم يكن للقبر بذلك إختصاص . ..️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 147 …