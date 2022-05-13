جديد علاج CAR-T CELL يستخدم في علاج سرطان الدم و سرطان الغدد الليمفاوية
جديد علاج CAR-T CELL يستخدم في علاج سرطان الدم و سرطان الغدد الليمفاوية
الاسم بالعربية : العلاج بالخلايا التائية
CAR T Cell Therapy الاسم الانجليزي
يُعد علاج CAR-T CELL رائدًا لمرضى سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم، حيث يتنقل وينشط خلايا الجهاز المناعي حتى تهاجم الخلايا السرطانية وتدمرها.
يُعتبر علاج CAR-T CELL أحد الأشكال الثورية من علاجات سرطان الدم القائمة على برمجة خلايا الدم البيضاء المعدلة الخاصة بالمريض لتهاجم الخلايا السرطانية وتقضي عليها.
تُستخدم التكنولوجيا المتطورة في فصل خلايا الدم البيضاء (أحد الأجزاء الأساسية لجهازك المناعي) عن بقية خلايا الدم.
يتم إرسال الخلايا البيضاء بعد ذلك إلى مختبر متخصص، حيث تجري هندستها بهدف إنتاج مستقبلات المستضد الخيمرية (CARs) على سطحها.
قبل إعادة إدخال هذه الخلايا إلى جسم المريض، يتم تحريض تضاعفها في المختبر من أجل الحصول على ملايين الخلايا المعدلة.
تتمثل الخطوة التالية في حقن الخلايا التائية CAR إلى مجرى الدم مرة أخرى.
تساعد خلايا CARs الجديدة الخلايا المعدلة على الالتصاق بالمستضد الملائم على الخلايا الورمية – ما يساهم بفعالية في تقفي الخلايا السرطانية والقضاء عليها.
عند فشل علاجات سرطان الدم الأخرى، تبرز أهمية العلاج بالخلايا التائية CAR الناجحة في منع عودة المرض لدى بعض مرضى السرطان.
تتمثل إحدى الميزات الهامة للعلاج بالخلايا التائية CAR في قدرته على تحريض نمو الخلايا التائية وانقسامها، فضلًا عن دوره الأساسي في توجيه الخلايا التائية للقضاء على السرطان.
لذلك، بعد تلقي الجرعة الأولى من العلاج بالخلايا التائية CAR، تبقى هذه الخلايا في جسمك وتستمر في مهاجمة الورم لأشهر أو حتى سنوات عديدة.
يُعتبر العلاج بالخلايا التائية CAR من العلاجات المخصصة والمصممة بشكل شخصي لتتناسب مع كل مريض، ويتوفر عدد محدود فقط من المستشفيات والمراكز المتخصصة بالسرطان حول العالم التي توفر هذا العلاج.
يتوفر العلاج خصيصًا لمرضى اللوكيميا والليمفوما , من أمراض السرطان التي يمكن علاجها باستخدام العلاج بالخلايا التائية أي علاج CAR-T CELL
1. ابيضاض الدم النقوي الحاد AML), Acute Myeloid Leukemia)
2. ابيضاض الدم اللمفي الحاد (ALL)، للبالغين Acute lymphocytic leukemia
3. ابيضاض الدَّم أو اللوكيميا (ALL)، للأطفال Leukemia
4. اللمفومة اللاهودجكينية (NHL)، للبالغين والأطفال Non-Hodgkin lymphoma
5. الورم النقوي المتعدد أو السرطان النخاعي المتعدد Multiple Myeloma
يستخدم CAR في مكافحة الأورام اللمفاوية وسرطان الدم والأورام النخاعية المتعددة.
تم إحراز أكبر تقدم في هذا المجال من الطب تحديدا, مع هذا يتم فحص استخدام هذا النوع من العلاج لأمراض سرطانية أخرى, من خلال توجهك إلى وكيل سياحة علاجية بامكانك الاستفسار عن مستشفيات ومراكز طبية توفر هذا العلاج وملائمته لك.
يعمل الطاقم الطبي في المستشفيات الموفرة للعلاج على تصميم علاج CAR-T CELL بشكل مخصص لاستهداف نوع السرطان المحدد لدى المريض.
يلتزم المستشفى بالتواصل المباشر والصريح مع كل مريض، لضمان عدم حدوث أي التباس لدى المريض وإحاطته الكاملة بكل ما ينبغي عليه توقعه من تكاليف ومدة العلاج قبل البدء بأي إجراء.
يضم الملخص التالي شرح مراحل كيفية إعطاء علاج CAR-T CELL : دراسة حالة المريض المرضية والخضوع الى فحوصات شاملة لفحص ملائمة المريض للخضوع للعلاج, جمع الخلايا التائية T-CELL من المريض, مرحلة هندسة الخلايا التائية, تكاثر الخلايا التائية في المختبرات المتخصصة لهذا, حقن الخلايا التائية بعد عملية الهندسة, تأتي بعدها مرحلة الاستشفاء والمتابعة الطبية من قبل الطبيب المرافق للعلاج.
يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط، وليست دليلًا لاتخاذ خطوات طبية معينة ولا يجب تفسيرها على أنها استشارة طبية أو توصيات للعلاج.
المصدر :
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جديد علاج CAR-T CELL يستخدم في علاج سرطان الدم و سرطان الغدد الليمفاوية
الاسم بالعربية : العلاج بالخلايا التائية
CAR T Cell Therapy الاسم الانجليزي
يُعد علاج CAR-T CELL رائدًا لمرضى سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم، حيث يتنقل وينشط خلايا الجهاز المناعي حتى تهاجم الخلايا السرطانية وتدمرها.
يُعتبر علاج CAR-T CELL أحد الأشكال الثورية من علاجات سرطان الدم القائمة على برمجة خلايا الدم البيضاء المعدلة الخاصة بالمريض لتهاجم الخلايا السرطانية وتقضي عليها.
تُستخدم التكنولوجيا المتطورة في فصل خلايا الدم البيضاء (أحد الأجزاء الأساسية لجهازك المناعي) عن بقية خلايا الدم.
يتم إرسال الخلايا البيضاء بعد ذلك إلى مختبر متخصص، حيث تجري هندستها بهدف إنتاج مستقبلات المستضد الخيمرية (CARs) على سطحها.
قبل إعادة إدخال هذه الخلايا إلى جسم المريض، يتم تحريض تضاعفها في المختبر من أجل الحصول على ملايين الخلايا المعدلة.
تتمثل الخطوة التالية في حقن الخلايا التائية CAR إلى مجرى الدم مرة أخرى.
تساعد خلايا CARs الجديدة الخلايا المعدلة على الالتصاق بالمستضد الملائم على الخلايا الورمية – ما يساهم بفعالية في تقفي الخلايا السرطانية والقضاء عليها.
عند فشل علاجات سرطان الدم الأخرى، تبرز أهمية العلاج بالخلايا التائية CAR الناجحة في منع عودة المرض لدى بعض مرضى السرطان.
تتمثل إحدى الميزات الهامة للعلاج بالخلايا التائية CAR في قدرته على تحريض نمو الخلايا التائية وانقسامها، فضلًا عن دوره الأساسي في توجيه الخلايا التائية للقضاء على السرطان.
لذلك، بعد تلقي الجرعة الأولى من العلاج بالخلايا التائية CAR، تبقى هذه الخلايا في جسمك وتستمر في مهاجمة الورم لأشهر أو حتى سنوات عديدة.
يُعتبر العلاج بالخلايا التائية CAR من العلاجات المخصصة والمصممة بشكل شخصي لتتناسب مع كل مريض، ويتوفر عدد محدود فقط من المستشفيات والمراكز المتخصصة بالسرطان حول العالم التي توفر هذا العلاج.
يتوفر العلاج خصيصًا لمرضى اللوكيميا والليمفوما , من أمراض السرطان التي يمكن علاجها باستخدام العلاج بالخلايا التائية أي علاج CAR-T CELL
1. ابيضاض الدم النقوي الحاد AML), Acute Myeloid Leukemia)
2. ابيضاض الدم اللمفي الحاد (ALL)، للبالغين Acute lymphocytic leukemia
3. ابيضاض الدَّم أو اللوكيميا (ALL)، للأطفال Leukemia
4. اللمفومة اللاهودجكينية (NHL)، للبالغين والأطفال Non-Hodgkin lymphoma
5. الورم النقوي المتعدد أو السرطان النخاعي المتعدد Multiple Myeloma
يستخدم CAR في مكافحة الأورام اللمفاوية وسرطان الدم والأورام النخاعية المتعددة.
تم إحراز أكبر تقدم في هذا المجال من الطب تحديدا, مع هذا يتم فحص استخدام هذا النوع من العلاج لأمراض سرطانية أخرى, من خلال توجهك إلى وكيل سياحة علاجية بامكانك الاستفسار عن مستشفيات ومراكز طبية توفر هذا العلاج وملائمته لك.
يعمل الطاقم الطبي في المستشفيات الموفرة للعلاج على تصميم علاج CAR-T CELL بشكل مخصص لاستهداف نوع السرطان المحدد لدى المريض.
يلتزم المستشفى بالتواصل المباشر والصريح مع كل مريض، لضمان عدم حدوث أي التباس لدى المريض وإحاطته الكاملة بكل ما ينبغي عليه توقعه من تكاليف ومدة العلاج قبل البدء بأي إجراء.
يضم الملخص التالي شرح مراحل كيفية إعطاء علاج CAR-T CELL : دراسة حالة المريض المرضية والخضوع الى فحوصات شاملة لفحص ملائمة المريض للخضوع للعلاج, جمع الخلايا التائية T-CELL من المريض, مرحلة هندسة الخلايا التائية, تكاثر الخلايا التائية في المختبرات المتخصصة لهذا, حقن الخلايا التائية بعد عملية الهندسة, تأتي بعدها مرحلة الاستشفاء والمتابعة الطبية من قبل الطبيب المرافق للعلاج.
يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط، وليست دليلًا لاتخاذ خطوات طبية معينة ولا يجب تفسيرها على أنها استشارة طبية أو توصيات للعلاج.
المصدر :
موقع Getteb من الشركات الرائدة في مجال السياحة العلاجية في الخارج, هدف خدمات الموقع تسهيل السفر الطبي والعلاج في المستشفيات الرائدة عالميا,هدفنا هو إرضاء وسعادة السياح الطبيين.
يتم تحقيق ذلك عن طريق إزالة الارتباك والقلق والمفاجأة من عملية التخطيط والقيام برحلة رعاية صحية تشمل المبيت والسفريات للمريض والعائلة المرافقة ورحلة تشمل الخدمات الطبية الكاملة والملائمة للحالة الطبية.
نحن نبذل قصارى جهدنا لتلبية توقعات عملائنا لإيجاد أفضل حل للرعاية الصحية لهم.
توفر Getteb أيضاً خدمات حجز السكن والمبيت وتذاكر طيران وترتيب النقل من المطار وتوفير مترجم ومنسق طبي شخصي.