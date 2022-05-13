كن درر السلف...الحلقة رقم 602

*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته*رســـــــــائـل الفجــرعن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه قال :أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي له به شَاةً، فَاشْتَرَى له به شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحْدَاهُما بدِينَارٍ، وجَاءَهُ بدِينَارٍ وشَاةٍ، فَدَعَا له بالبَرَكَةِ في بَيْعِهِ، وكانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.صحيح البخاري ٣٦٤٢قـ✑ــال الإمــام ابـن القـيــمرحمـہ اللـہ تعالـﮯ :وليست سعةُ الرزق والعمل بكثرته، ولا طولُ العمر بكثرة الشهور والأعوم، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه .الداء والدواء (صـ٢٠١)┈┅•●●•┉┈قال فضيلة الشيخ محمد خليل هرَّاس رَحمه الله:... فاصبر يا أخا الحق قليلًا، ولا تجزع من قلَّة الأعوان وكثرة الأعداء، فإنَّما هي أيَّام قليلة وينقضي العمر، واعلم أنَّ ما تلقاه في هذه الدُّنيا من بلاء، وما تقاسيه من أذى الجهلاء، إنَّما هو في مرضاة ربِّك، فلا يكن أهل الباطل أصبر على باطلهم منك على حقِّك، فإنَّ القوم مثلك يألمون كما تألم ويصبرون، لكن في طاعة الشَّيطان، فاجعل صبرك أنت في طاعة الرَّحمن ...| شرح القصيدة النَّونيَّة: (605) |┈┅•●●•┉┈‏[ تعبُّدُ الإمامِ وكيع بن الجرّاحِ]جاء في ترجمة الإمامِ وكيعٍ عليه رحمة الله:" أنّه كان لا يَنامُ حتّى يَقرأَ جُزءَهُ مِن كُلِّ ليلةٍ ثُلُثَ القرآن، ثُمَّ يقومُ في آخر الليل، فيقرأُ المُفَصَّل، ثمّ يَجلسُ فيأخُذُ في الاستغفارِ حتّى يَطلُعَ الفَجْر ".[ سير أعلام النُّبَلاء (٩/ ١٤٨)]┈┅•●●•┉┈قال الشيخ/ أحمد النجمي رحمه الله:" والسنة الآن قد خُدمت خدمة عظيمة لم تكن مخدومة هكذا فيما مضى، وقد ميزت الأحاديث الصحيحة عن الضعيفة، والحمد لله، كما فعل ذلك الألباني جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وغالبا أن اجتهاداته في محلها، ولا نقول: إنه معصوم من الخطأ ".فتح رب العبيد صـ (٨٤) ]┈┅•●●•┉┈۞هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ۞حطم قيود الصعب على أعتابِ الدعاء، أنت تقف عند باب القادر الكريم،اللهم إن إلحاح أمانينا إليك بَيِّن وتحقيقها عليك هين ..⚘ تأملات قرآنية ⚘┈┅•●●•┉┈️ من فوائد اليومقال الإمام ابن القيم رحمه الله:علامة رضا الله عنك: إعراضك عن نفسك، وعلامة قبول عملك: احتقاره واستقلاله وصغره في قلبك،حتى إنّ العارف ليستغفر الله عقيب طاعته. وقد كان رسول الله ﷺ إذا سلّم من الصلاة استغفر الله ثلاثا،وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج، ومدحهم على الاستغفار عقيب قيام الليل، وشرع النبي ﷺ عقيب الطهور التوبة والاستغفار،فمن شهد واجب ربه، ومقدار عمله، وعيب نفسه: لم يجد بدّا من استغفار ربه منه، واحتقاره إياه واستصغاره .|•┈┈┈••✦✿✦••┈┈┈•|‏قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله:" إن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا ".لطائف المعارف || (1/222).┈┅•●●•┉┈عن أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:«إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي،الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي».[رواه مسلم]┈┅•●●•┉┈عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :« الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا؛ وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا؛ قَطَعَهُ اللَّهُ ».[رواه الترمذي]┈┅•●●•┉┈*قال ابن القيم رحمه الله* :وكم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وقبحت ذكرا وأورثت ذما وأعقبت ذلا وألزمت عارا لا يغسله الماء غير أن عين صاحب الهوى عمياء.{روضة المحبين ١/‏٤٧٣ }‏ــــــــــــ ❁ ❁ ❁ ❁ ــــــــــــ*في قوله تعالى* ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً﴾ :قال سعيد بن جبير : «لا نحوجه إلى أحد» .‏ــــــــــــ ❁ ❁ ❁ ❁ ــــــــــــ*‏لقد كان نبي الله إبراهيم يحمل همَّ هداية الأجيال القادمة* ، ولم يقصر نظرُه على جيله، أو بيته، أو أهله، فقال: {رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ} ، فيا له من هَمٍّ ما أكمله! ويا لها من نفس ما أزكاها!د . محمد الخضيري }ــــــــــــ ❁ ❁ ❁ ❁ ــــــــــــوصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينرب اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات