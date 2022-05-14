من درر السلف...الحلقة رقم 605

إلياس
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الحَمْدُ لله …
️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …
️️منها …
و قال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
وَقع فِي فَتَاوَى شَيخنَا شيخ الْإِسْلَام علم الدّين البُلْقِينِيّ : أَن الْمَيِّت يُجيب السُّؤَال فِي الْقَبْر بالسُّرْيَانيَّة .. .
( ثم قَال ) / وَلم أَقف لذَلِك على مُسْتَند .. .
وَسُئِلَ الْحَافِظ إِبْنِ حجر عَن ذَلِك فَقَالَ / ظَاهر الحَدِيث أَنه بالعربي ؛ قَالَ وَيحْتَمل مَعَ ذَلِك أَن يكون خطاب كل أحد بِلِسَانِهِ . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 147 …
( قال أبو حسّانة / وهذا القول لا يُعَوّل عليه ؛ وهذا مثله مثل من قال أنّ أهل الجنة بأي لغة يتكلمون ..
وقد نص شيخ الإسلام وغيره وقالوا : الخوض في هذه المسائل من البدع ؛ وتركها أولى وأسلم )
️️ومنها …
وقال الحافظ جلال الدين أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /
قَالَ إِبْن الْقيم :
ثمَّ عَذَاب الْقَبْر قِسْمَان ..
دَائِم : وَهُوَ عَذَاب الْكفَّار وَبَعض العصاة ..
ومنقطع : وَهُوَ عَذَاب من خفت جرائمهم من العصاة ؛ فَإِنَّهُ يعذب بِحَسب جريمته ثمَّ يرفع عَنهُ ..
وَقد يرفع عَنهُ : بِدُعَاء ؛ أَو صَدَقَة ؛ أَو نَحْو ذَلِك . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 181 …
️️ومنها …
وقال قبْلهَا أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ الْعلمَاء :
عَذَاب الْقَبْر : هُوَ عَذَاب البرزخ ؛ أضيف إِلَى الْقَبْر لِأَنَّهُ الْغَالِب ؛ وَإِلَّا فَكلٌّ ميتٌ ..
وَإِذا أَرَادَ الله تَعَالَى تعذيبه : ناله مَا أَرَادَ بِهِ قُبر أَو لم يُقبر ؛ وَلَو صلب ؛ أَو غرق فِي الْبَحْر ؛ أَو أَكلته الدَّوَابّ ؛ أَو حرق حَتَّى صَار رَمَاداً ؛ أَو ذري فِي الرّيح ؛ وَمحله الرّوح وَالْبدن جَمِيعاً بِاتِّفَاق أهل السّنة ؛ وَكَذَا القَوْل فِي النَّعيم . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 181 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
قَالَ إِبْنِ الْقيم : فِي الْبَدَائِع ..
نقلت من خطّ القَاضِي أبي يعلى فِي تعاليقه لَا : بُد من إنقطاع عَذَاب الْقَبْر ؛ لِأَنَّهُ من عَذَاب الدُّنْيَا ..
وَالدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : مُنْقَطع ؛ فَلَا بُد أَن يلحقهم الفناء وَالْبَلَاء ؛ وَلَا يعرف مِقْدَار مده ذَلِك .. . إنتهى ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 181 ..
وكذالك / بدائع الفوائد ج 03 وَرَقَة / 105 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
فِي الْبَدَائِع لإبن الْقيم : قَالَ جمَاعَة من النَّاس / إِذا مَاتَت نَصْرَانِيَّة فِي بَطنهَا جَنِين مُسلم : نزل ذَلِك الْقَبْر نعيم وَعَذَاب ..
فالنعيم : للإبن ..
وَالْعَذَاب : للْأُم ..
قَالَ : وَلَا بعد فِي ذَلِك ؛ كَمَا لَو دفن فِي قبر وَاحِد مُؤمن وَفَاجِر فَإِنَّهُ يجْتَمع فِي الْقَبْر النَّعيم وَالْعَذَاب . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 182 …
️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …
️️منها …
و قال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
وَقع فِي فَتَاوَى شَيخنَا شيخ الْإِسْلَام علم الدّين البُلْقِينِيّ : أَن الْمَيِّت يُجيب السُّؤَال فِي الْقَبْر بالسُّرْيَانيَّة .. .
( ثم قَال ) / وَلم أَقف لذَلِك على مُسْتَند .. .
وَسُئِلَ الْحَافِظ إِبْنِ حجر عَن ذَلِك فَقَالَ / ظَاهر الحَدِيث أَنه بالعربي ؛ قَالَ وَيحْتَمل مَعَ ذَلِك أَن يكون خطاب كل أحد بِلِسَانِهِ . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 147 …
( قال أبو حسّانة / وهذا القول لا يُعَوّل عليه ؛ وهذا مثله مثل من قال أنّ أهل الجنة بأي لغة يتكلمون ..
وقد نص شيخ الإسلام وغيره وقالوا : الخوض في هذه المسائل من البدع ؛ وتركها أولى وأسلم )
️️ومنها …
وقال الحافظ جلال الدين أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /
قَالَ إِبْن الْقيم :
ثمَّ عَذَاب الْقَبْر قِسْمَان ..
دَائِم : وَهُوَ عَذَاب الْكفَّار وَبَعض العصاة ..
ومنقطع : وَهُوَ عَذَاب من خفت جرائمهم من العصاة ؛ فَإِنَّهُ يعذب بِحَسب جريمته ثمَّ يرفع عَنهُ ..
وَقد يرفع عَنهُ : بِدُعَاء ؛ أَو صَدَقَة ؛ أَو نَحْو ذَلِك . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 181 …
️️ومنها …
وقال قبْلهَا أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ الْعلمَاء :
عَذَاب الْقَبْر : هُوَ عَذَاب البرزخ ؛ أضيف إِلَى الْقَبْر لِأَنَّهُ الْغَالِب ؛ وَإِلَّا فَكلٌّ ميتٌ ..
وَإِذا أَرَادَ الله تَعَالَى تعذيبه : ناله مَا أَرَادَ بِهِ قُبر أَو لم يُقبر ؛ وَلَو صلب ؛ أَو غرق فِي الْبَحْر ؛ أَو أَكلته الدَّوَابّ ؛ أَو حرق حَتَّى صَار رَمَاداً ؛ أَو ذري فِي الرّيح ؛ وَمحله الرّوح وَالْبدن جَمِيعاً بِاتِّفَاق أهل السّنة ؛ وَكَذَا القَوْل فِي النَّعيم . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 181 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
قَالَ إِبْنِ الْقيم : فِي الْبَدَائِع ..
نقلت من خطّ القَاضِي أبي يعلى فِي تعاليقه لَا : بُد من إنقطاع عَذَاب الْقَبْر ؛ لِأَنَّهُ من عَذَاب الدُّنْيَا ..
وَالدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : مُنْقَطع ؛ فَلَا بُد أَن يلحقهم الفناء وَالْبَلَاء ؛ وَلَا يعرف مِقْدَار مده ذَلِك .. . إنتهى ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 181 ..
وكذالك / بدائع الفوائد ج 03 وَرَقَة / 105 …
️️ومنها …
وقال أيضًا /
فِي الْبَدَائِع لإبن الْقيم : قَالَ جمَاعَة من النَّاس / إِذا مَاتَت نَصْرَانِيَّة فِي بَطنهَا جَنِين مُسلم : نزل ذَلِك الْقَبْر نعيم وَعَذَاب ..
فالنعيم : للإبن ..
وَالْعَذَاب : للْأُم ..
قَالَ : وَلَا بعد فِي ذَلِك ؛ كَمَا لَو دفن فِي قبر وَاحِد مُؤمن وَفَاجِر فَإِنَّهُ يجْتَمع فِي الْقَبْر النَّعيم وَالْعَذَاب . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 182 …