من درر السلف...الحلقة رقم 605

الحَمْدُ لله …️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …️منها …و قال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /وَقع فِي فَتَاوَى شَيخنَا شيخ الْإِسْلَام علم الدّين البُلْقِينِيّ : أَن الْمَيِّت يُجيب السُّؤَال فِي الْقَبْر بالسُّرْيَانيَّة .. .( ثم قَال ) / وَلم أَقف لذَلِك على مُسْتَند .. .وَسُئِلَ الْحَافِظ إِبْنِ حجر عَن ذَلِك فَقَالَ / ظَاهر الحَدِيث أَنه بالعربي ؛ قَالَ وَيحْتَمل مَعَ ذَلِك أَن يكون خطاب كل أحد بِلِسَانِهِ . ..️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 147 …( قال أبو حسّانة / وهذا القول لا يُعَوّل عليه ؛ وهذا مثله مثل من قال أنّ أهل الجنة بأي لغة يتكلمون ..وقد نص شيخ الإسلام وغيره وقالوا : الخوض في هذه المسائل من البدع ؛ وتركها أولى وأسلم )️ومنها …وقال الحافظ جلال الدين أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /قَالَ إِبْن الْقيم :ثمَّ عَذَاب الْقَبْر قِسْمَان ..دَائِم : وَهُوَ عَذَاب الْكفَّار وَبَعض العصاة ..ومنقطع : وَهُوَ عَذَاب من خفت جرائمهم من العصاة ؛ فَإِنَّهُ يعذب بِحَسب جريمته ثمَّ يرفع عَنهُ ..وَقد يرفع عَنهُ : بِدُعَاء ؛ أَو صَدَقَة ؛ أَو نَحْو ذَلِك . ..️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 181 …️ومنها …وقال قبْلهَا أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /قَالَ الْعلمَاء :عَذَاب الْقَبْر : هُوَ عَذَاب البرزخ ؛ أضيف إِلَى الْقَبْر لِأَنَّهُ الْغَالِب ؛ وَإِلَّا فَكلٌّ ميتٌ ..وَإِذا أَرَادَ الله تَعَالَى تعذيبه : ناله مَا أَرَادَ بِهِ قُبر أَو لم يُقبر ؛ وَلَو صلب ؛ أَو غرق فِي الْبَحْر ؛ أَو أَكلته الدَّوَابّ ؛ أَو حرق حَتَّى صَار رَمَاداً ؛ أَو ذري فِي الرّيح ؛ وَمحله الرّوح وَالْبدن جَمِيعاً بِاتِّفَاق أهل السّنة ؛ وَكَذَا القَوْل فِي النَّعيم . ..️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 181 …️ومنها …وقال أيضًا /قَالَ إِبْنِ الْقيم : فِي الْبَدَائِع ..نقلت من خطّ القَاضِي أبي يعلى فِي تعاليقه لَا : بُد من إنقطاع عَذَاب الْقَبْر ؛ لِأَنَّهُ من عَذَاب الدُّنْيَا ..وَالدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : مُنْقَطع ؛ فَلَا بُد أَن يلحقهم الفناء وَالْبَلَاء ؛ وَلَا يعرف مِقْدَار مده ذَلِك .. . إنتهى ..️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 181 ..وكذالك / بدائع الفوائد ج 03 وَرَقَة / 105 …️ومنها …وقال أيضًا /فِي الْبَدَائِع لإبن الْقيم : قَالَ جمَاعَة من النَّاس / إِذا مَاتَت نَصْرَانِيَّة فِي بَطنهَا جَنِين مُسلم : نزل ذَلِك الْقَبْر نعيم وَعَذَاب ..فالنعيم : للإبن ..وَالْعَذَاب : للْأُم ..قَالَ : وَلَا بعد فِي ذَلِك ؛ كَمَا لَو دفن فِي قبر وَاحِد مُؤمن وَفَاجِر فَإِنَّهُ يجْتَمع فِي الْقَبْر النَّعيم وَالْعَذَاب . ..️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 182 …