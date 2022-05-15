من درر السلف...الحلقة رقم 606

الحمد لله ...



( أقْــسَـامُ الــعِــلْــمِ )



ﻗــﺎﻝ شيخ الإسلام ابن تيمية النميريّ عليهِ رَحَمَات الله /

ﺍﻟﻌُﻠـُﻮﻡ ﺧﻤﺴﺔ :

01 / ﻓﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ : ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘّـﻮﺣﻴﺪ ..

02 / ﻭﻋﻠﻢ ﻫﻮ ﻏﺬﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ : ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ..

‏03 / ﻭﻋﻠﻢ ﻫﻮ ﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ :

ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﻧﺰﻝ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ ﻧﺎﺯﻟﺔ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﻔﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ..

04 / ﻭﻋﻠﻢ ﻫﻮ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ : ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ..

‏05 / ﻭﻋﻠﻢ ﻫﻮ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ : ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻭﻧﺤوه .. .

أنظره / مجموع ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ج 10 وَرَقَة / 145 ...



( الكنز الحقيقي )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس ابن شداد رضي الله عنه /

إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة : فاكنز هذه الكلمات ..

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ..

والعزيمة على الرشد ..

وأسألك موجبات رحمتك ..

وعزائم مغفرتك ..

وأسألك شكر نعمتك ..

وحسن عبادتك ..

وأسألك قلباً سليماً ..

ولساناً صادقا ..

وأسألك من خير ما تعلم ..

وأعوذ بك من شر ما تعلم ..

وأستغفرك لما تعلم ؛ إنك أنت علام الغيوب . ..

أنظره / السلسلة الصحيحة للألباني رقم / 3228 .. .