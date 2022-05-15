تصميم متجر الكتروني مجاني

المتجر الإلكتروني هو أجمل خيار رقمي إذا كنت تشاء أن تستهل بروجكت مخصص، أو قد كان لديك بروجكتًا في الواقع، وتنوي القيام بتطويره ومبالغة المبيعاتعبر التجارة الرقمية، واستهل البيع على شبكة الإنترنت.ما هو المتجر الإلكتروني؟ وكيف تنفذ تهيئته ليصل إلى الباحث أو الزبون الملائم؟ما هو المتجر الإلكتروني.كيف تتم تهيئة المتجر الإلكتروني ليصل إلى الباحث أو الزبون الملائم؟هو مدونة إلكتروني، تنفذ من أثناءه بيع المنتجات أو النشاطات، شبيه المتاجر الواقعية، وتصبح له قلة من المواصفات المتباينة عن المواقع.شبيه: سلة التسوق التي تمكن الزبون من تحصيل ما حدث اختياره ما من منتجات أو نشاطات، بعد ذلك يقدر ابتياعها بيسر بواسطة نشاطات الدفع الإلكتروني المتباينة.أولاً إذا طلبت تأسيس سوق إلكتروني لعرض وبيع منتجاتك أو خدماتك، فهناك بعض من اختيارات: الأول أن تنشئ سوق إلكتروني عبر أحد مواقع الاستضافة، والتي تقديم خدماتها على نحو مجاني أو بمبلغ اشتراك شهري، أو الأجمل أن تقوم بإنشاء سوق إلكتروني على استضافة خاصة بك.تهيئة السوق الإلكتروني ليصل إلى الباحث أو الزبون الملائمينبغي أن تقوم بالتعرف على الاقوال الدليلية “Key phrase” التي يستعملها الباحثون للبحث عن منتجاتك؛ ولذا ستطلب لاستعمال معدة من “جوجل Adword”. لتحصل علي محاضر عن مقدار البحث الذي حدث علي google في البلاد التي تستهدفها للكمات الدليلية المتعلقه بمنتجاتك، لتحديد أي الاقوال الأكبر بحثًا، وتسمى “Key phrase analysis device”.إلى طرف تعظيم تنظيم السوق الإلكتروني المخصص بك في محركات البحث، بأن معرفة ترتيبك في الاقوال الدليلية. وللحصول عل عائدات بحث ليست متعلقة بتاريخ البحث الشخصي لك، إفتح متصفح حديث مخفي من google كروم “Incognito”، بعد ذلك أدخل الكلمه الدليلية للحصول علي الاثار، واكتب في أخر اسم الورقة “gl=eg&”، لتبدو لك عائدات البحث في مصر.وأيضًا الحرص بالمحتوى، وإضافة الإقسام الأساسية والمحتويات، وتقديم صور خلفيات ظاهرة، والحرص بتهيئة اختيارات الدفع والشحن، فتستخدم “باي بال” إذا قد كان السوق عالمي، أو نشاطات درأ داخلية إذا قد كان السوق محلي.والحرص بالتسويق للمتجر الإلكتروني عبر وظائف إعلانات مدفوعة، استعمال وسائل التسويق المتباينة.وإدارة المتجر الإلكتروني؛ شبيه: الرد على الأسئلة والمسجات، وتلقي أجب إضطرابات العملاء، ومراجعة المنتجات، والتأكيد على المشتريات، ومراجعة التحليلات.ما هى VAPULUS ؟VAPULUS هي سبب درأ وتسويق بواسطة التلفون وأقوى مزوّد اجابات مدفوعات في الوطن العربي و جنوب افريقيا،تقوم بتزويد المصلحة لكلا من رواد الأعمال والأشخاص واضعين نصب أعيننا إدخارمحاولة درأ مبهرة للتاجر المصحوبة بمميزات التسويق الرقمي والتحليلات، حين تختلف وسائل الدفع الرقمي،فإن سيستم التوظيف يقبل بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الإئتمان و المحافظ الرقمية علي حاجزٍ ماإذا،مما يتيح الامكانية لإدخار خدماتنا لمجموعة الغير متعاملين مع البنوك بحرية.تطبيق VAPULUS من خلال التلفون يعطي مستعمليه إحتمالية التسوق من خلال الشبكة العنكبوتية والتسوق من داخل المحال التجاريةودفع فواتيرهم بالطريقة المحببة لديهم عبر التلفون أو الألة اللوحي أو الحاسب الشخصي.