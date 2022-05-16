من درر السلف...الحلقة رقم 607

الحَمْدُ لله …️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …️منها …و قال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى ناقلاً عن الحافظ زين الدين بن رجب الحنبليّ عليهم رَحَمَات الله /قد يكرم الله بعض أهل البرزخ بِأَعْمَالِهِ الصَّالِحَة فِي البرزخ وَإِن لم يحصل لَهُ بذلك ثَوَاب لإنقطاع عمله بِالْمَوْتِ ؛ لكنه إِنَّمَا يبْقى عمله عَلَيْهِ ليتنعم بِذكر الله وطاعته كَمَا تتنعم بذلك الْمَلَائِكَة وَأهل الْجنَّة فِي الْجنَّة وَإِن لم يكن على ذَلِك ثَوَاب ؛ لِأَن نفس الذّكر وَالطَّاعَة أعظم نعيماً عِنْد أَهلهَا من جَمِيع نعيم أهل الدُّنْيَا ولذتها ؛ فَمَا تنعم المتنعمون بِمثل ذكر الله وطاعته . ..️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 188 - 189 …️ومنها …وقال الإمام الحافظ أيضًا /فَاخْتلف النَّاس فِي الرّوح : على فرْقَتَيْن ..فرقة : أَمْسَكت عَن الْكَلَام فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا سر من أسرار الله تَعَالَى ؛ لم يُؤْت علمه الْبشر ؛ وَهَذِه الطَّرِيقَة هِيَ المختارة .... .. وَ قَالَ الْجُنَيْد / الرّوح شَيْء إستأثر الله تَعَالَى بِعِلْمِهِ ؛ فَلم يطلع عَلَيْهِ أحداً من خلقه ؛ فَلَا يجوز لِعِبَادِهِ الْبَحْث عَنهُ بِأَكْثَرَ من أَنه مَوْجُود ..وعَلى هَذَا : إِبْنِ عَبَّاس وَأكْثر السّلف ..وَقد ثَبت عَن إِبْنِ عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه كَانَ لَا يُفَسر الرّوح ..وَأخرج إِبْنِ أبي حَاتِم عَن عِكْرِمَة قَالَ :سُئِلَ إِبْنِ عَبَّاس عَن الرّوح قَالَ :الرّوح من أَمر رَبِّي ؛ لَا تتأولوا هَذِه الْمَسْأَلَة ؛ فَلَا تَزِيدُوا عَلَيْهَا ؛ قُولُوا كَمَا قَالَ الله تَعَالَى ؛ وَعلم نبيه : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ من الْعلم إِلَّا قَلِيلا ﴾ . ..️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 310 …️ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /أَكثر الْمُسلمين على أَن الرّوح : جسم ..وَهُوَ الَّذِي : دلّ عَلَيْهِ الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الصَّحَابَة لوصفها فِي الْآيَات وَالْأَحَادِيث بالتوفي وَالْقَبْض والإمساك والإرسال والتناول والإخراج وَالْخُرُوج والتنعيم والتعذيب وَالرُّجُوع وَالدُّخُول وَالرِّضَا والإنتقال والتردد فِي البرزخ ..وَأَنَّهَا : تَأْكُل وتشرب وتسرح وتأوي وَتعلق وتنطق وتعرف وتنكر إِلَى غير ذَلِك مِمَّا هُوَ من صِفَات الْأَجْسَام ..وَالْعرض : لَا يَتَّصِف بِهَذِهِ الصِّفَات أَيْضا ؛،فَلَا شكّ أَنَّهَا تعرف نَفسهَا وخالقها ؛ وتدرك المعقولات ..وَهَذِه : عُلُوم ..والعلوم : أَعْرَاض ..فَلَو كَانَت عرضاً ؛،وَالْعلم قَائِمٌ بِهِ : لزم قيام الْعرض بِالْعرضِ ؛ وَهُوَ فَاسد . ..️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 311 …( قال أبو حسّانة غفر الله ولوالديه /قال شيخ الإسلام ابن تيميّة الحرانيّ النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ نُهُوا أَنْ يَتَكَلَّمُوا فِي الرُّوحِ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ؛ لَا فِي ذَاتِهَا ؛ وَلَا فِي صِفَاتِهَا ..وَأَمَّا الْكَلَامُ بِغَيْرِ عِلْمٍ : فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ..وَلَكِنْ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ :سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ ؟؟؟وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَسْأَلُوهُ فَيُسْمِعَكُمْ مَا تَكْرَهُونَ …قَالَ : فَسَأَلُوهُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى الْعَسِيبِ ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ . ..( ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ ) ..فَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ مُلْكَ الرَّبِّ : عَظِيمٌ ..وَجُنُودَهُ وَصِفَةَ ذَلِكَ وَقُدْرَتَهُ : أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُحِيطَ بِهِ الْآدَمِيُّونَ وَهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ الْعِلْمِ إلَّا قَلِيلًا ..فَلَا يَظُنُّ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْلَمَ كُلَّ مَا سُئِلَ عَنْهُ ؛ وَلَا كُلَّ مَا فِي الْوُجُودِ ..فَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّك إلَّا هُو . ..أنظره غير مأمور / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 04 وَرَقَة / 231 … ) ..