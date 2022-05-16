من درر السلف...الحلقة رقم 607

إلياس
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الحَمْدُ لله …
️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …
️️منها …
و قال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى ناقلاً عن الحافظ زين الدين بن رجب الحنبليّ عليهم رَحَمَات الله /
قد يكرم الله بعض أهل البرزخ بِأَعْمَالِهِ الصَّالِحَة فِي البرزخ وَإِن لم يحصل لَهُ بذلك ثَوَاب لإنقطاع عمله بِالْمَوْتِ ؛ لكنه إِنَّمَا يبْقى عمله عَلَيْهِ ليتنعم بِذكر الله وطاعته كَمَا تتنعم بذلك الْمَلَائِكَة وَأهل الْجنَّة فِي الْجنَّة وَإِن لم يكن على ذَلِك ثَوَاب ؛ لِأَن نفس الذّكر وَالطَّاعَة أعظم نعيماً عِنْد أَهلهَا من جَمِيع نعيم أهل الدُّنْيَا ولذتها ؛ فَمَا تنعم المتنعمون بِمثل ذكر الله وطاعته . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 188 - 189 …
️️ومنها …
وقال الإمام الحافظ أيضًا /
فَاخْتلف النَّاس فِي الرّوح : على فرْقَتَيْن ..
فرقة : أَمْسَكت عَن الْكَلَام فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا سر من أسرار الله تَعَالَى ؛ لم يُؤْت علمه الْبشر ؛ وَهَذِه الطَّرِيقَة هِيَ المختارة ..
.. .. وَ قَالَ الْجُنَيْد / الرّوح شَيْء إستأثر الله تَعَالَى بِعِلْمِهِ ؛ فَلم يطلع عَلَيْهِ أحداً من خلقه ؛ فَلَا يجوز لِعِبَادِهِ الْبَحْث عَنهُ بِأَكْثَرَ من أَنه مَوْجُود ..
وعَلى هَذَا : إِبْنِ عَبَّاس وَأكْثر السّلف ..
وَقد ثَبت عَن إِبْنِ عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه كَانَ لَا يُفَسر الرّوح ..
وَأخرج إِبْنِ أبي حَاتِم عَن عِكْرِمَة قَالَ :
سُئِلَ إِبْنِ عَبَّاس عَن الرّوح قَالَ :
الرّوح من أَمر رَبِّي ؛ لَا تتأولوا هَذِه الْمَسْأَلَة ؛ فَلَا تَزِيدُوا عَلَيْهَا ؛ قُولُوا كَمَا قَالَ الله تَعَالَى ؛ وَعلم نبيه : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ من الْعلم إِلَّا قَلِيلا ﴾ . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 310 …
️️ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
أَكثر الْمُسلمين على أَن الرّوح : جسم ..
وَهُوَ الَّذِي : دلّ عَلَيْهِ الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الصَّحَابَة لوصفها فِي الْآيَات وَالْأَحَادِيث بالتوفي وَالْقَبْض والإمساك والإرسال والتناول والإخراج وَالْخُرُوج والتنعيم والتعذيب وَالرُّجُوع وَالدُّخُول وَالرِّضَا والإنتقال والتردد فِي البرزخ ..
وَأَنَّهَا : تَأْكُل وتشرب وتسرح وتأوي وَتعلق وتنطق وتعرف وتنكر إِلَى غير ذَلِك مِمَّا هُوَ من صِفَات الْأَجْسَام ..
وَالْعرض : لَا يَتَّصِف بِهَذِهِ الصِّفَات أَيْضا ؛،فَلَا شكّ أَنَّهَا تعرف نَفسهَا وخالقها ؛ وتدرك المعقولات ..
وَهَذِه : عُلُوم ..
والعلوم : أَعْرَاض ..
فَلَو كَانَت عرضاً ؛،وَالْعلم قَائِمٌ بِهِ : لزم قيام الْعرض بِالْعرضِ ؛ وَهُوَ فَاسد . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 311 …
( قال أبو حسّانة غفر الله ولوالديه /
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة الحرانيّ النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ نُهُوا أَنْ يَتَكَلَّمُوا فِي الرُّوحِ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ؛ لَا فِي ذَاتِهَا ؛ وَلَا فِي صِفَاتِهَا ..
وَأَمَّا الْكَلَامُ بِغَيْرِ عِلْمٍ : فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ..
وَلَكِنْ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ :
سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ ؟؟؟
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَسْأَلُوهُ فَيُسْمِعَكُمْ مَا تَكْرَهُونَ …
قَالَ : فَسَأَلُوهُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى الْعَسِيبِ ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ . ..
( ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ ) ..
فَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ مُلْكَ الرَّبِّ : عَظِيمٌ ..
وَجُنُودَهُ وَصِفَةَ ذَلِكَ وَقُدْرَتَهُ : أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُحِيطَ بِهِ الْآدَمِيُّونَ وَهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ الْعِلْمِ إلَّا قَلِيلًا ..
فَلَا يَظُنُّ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْلَمَ كُلَّ مَا سُئِلَ عَنْهُ ؛ وَلَا كُلَّ مَا فِي الْوُجُودِ ..
فَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّك إلَّا هُو . ..
أنظره غير مأمور / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 04 وَرَقَة / 231 … ) ..
️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …
️️منها …
و قال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى ناقلاً عن الحافظ زين الدين بن رجب الحنبليّ عليهم رَحَمَات الله /
قد يكرم الله بعض أهل البرزخ بِأَعْمَالِهِ الصَّالِحَة فِي البرزخ وَإِن لم يحصل لَهُ بذلك ثَوَاب لإنقطاع عمله بِالْمَوْتِ ؛ لكنه إِنَّمَا يبْقى عمله عَلَيْهِ ليتنعم بِذكر الله وطاعته كَمَا تتنعم بذلك الْمَلَائِكَة وَأهل الْجنَّة فِي الْجنَّة وَإِن لم يكن على ذَلِك ثَوَاب ؛ لِأَن نفس الذّكر وَالطَّاعَة أعظم نعيماً عِنْد أَهلهَا من جَمِيع نعيم أهل الدُّنْيَا ولذتها ؛ فَمَا تنعم المتنعمون بِمثل ذكر الله وطاعته . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 188 - 189 …
️️ومنها …
وقال الإمام الحافظ أيضًا /
فَاخْتلف النَّاس فِي الرّوح : على فرْقَتَيْن ..
فرقة : أَمْسَكت عَن الْكَلَام فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا سر من أسرار الله تَعَالَى ؛ لم يُؤْت علمه الْبشر ؛ وَهَذِه الطَّرِيقَة هِيَ المختارة ..
.. .. وَ قَالَ الْجُنَيْد / الرّوح شَيْء إستأثر الله تَعَالَى بِعِلْمِهِ ؛ فَلم يطلع عَلَيْهِ أحداً من خلقه ؛ فَلَا يجوز لِعِبَادِهِ الْبَحْث عَنهُ بِأَكْثَرَ من أَنه مَوْجُود ..
وعَلى هَذَا : إِبْنِ عَبَّاس وَأكْثر السّلف ..
وَقد ثَبت عَن إِبْنِ عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه كَانَ لَا يُفَسر الرّوح ..
وَأخرج إِبْنِ أبي حَاتِم عَن عِكْرِمَة قَالَ :
سُئِلَ إِبْنِ عَبَّاس عَن الرّوح قَالَ :
الرّوح من أَمر رَبِّي ؛ لَا تتأولوا هَذِه الْمَسْأَلَة ؛ فَلَا تَزِيدُوا عَلَيْهَا ؛ قُولُوا كَمَا قَالَ الله تَعَالَى ؛ وَعلم نبيه : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ من الْعلم إِلَّا قَلِيلا ﴾ . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 310 …
️️ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
أَكثر الْمُسلمين على أَن الرّوح : جسم ..
وَهُوَ الَّذِي : دلّ عَلَيْهِ الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الصَّحَابَة لوصفها فِي الْآيَات وَالْأَحَادِيث بالتوفي وَالْقَبْض والإمساك والإرسال والتناول والإخراج وَالْخُرُوج والتنعيم والتعذيب وَالرُّجُوع وَالدُّخُول وَالرِّضَا والإنتقال والتردد فِي البرزخ ..
وَأَنَّهَا : تَأْكُل وتشرب وتسرح وتأوي وَتعلق وتنطق وتعرف وتنكر إِلَى غير ذَلِك مِمَّا هُوَ من صِفَات الْأَجْسَام ..
وَالْعرض : لَا يَتَّصِف بِهَذِهِ الصِّفَات أَيْضا ؛،فَلَا شكّ أَنَّهَا تعرف نَفسهَا وخالقها ؛ وتدرك المعقولات ..
وَهَذِه : عُلُوم ..
والعلوم : أَعْرَاض ..
فَلَو كَانَت عرضاً ؛،وَالْعلم قَائِمٌ بِهِ : لزم قيام الْعرض بِالْعرضِ ؛ وَهُوَ فَاسد . ..
️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 311 …
( قال أبو حسّانة غفر الله ولوالديه /
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة الحرانيّ النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ نُهُوا أَنْ يَتَكَلَّمُوا فِي الرُّوحِ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ؛ لَا فِي ذَاتِهَا ؛ وَلَا فِي صِفَاتِهَا ..
وَأَمَّا الْكَلَامُ بِغَيْرِ عِلْمٍ : فَذَلِكَ مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ..
وَلَكِنْ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ :
سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ ؟؟؟
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا تَسْأَلُوهُ فَيُسْمِعَكُمْ مَا تَكْرَهُونَ …
قَالَ : فَسَأَلُوهُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى الْعَسِيبِ ؛ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ . ..
( ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ ) ..
فَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ مُلْكَ الرَّبِّ : عَظِيمٌ ..
وَجُنُودَهُ وَصِفَةَ ذَلِكَ وَقُدْرَتَهُ : أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُحِيطَ بِهِ الْآدَمِيُّونَ وَهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ الْعِلْمِ إلَّا قَلِيلًا ..
فَلَا يَظُنُّ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْلَمَ كُلَّ مَا سُئِلَ عَنْهُ ؛ وَلَا كُلَّ مَا فِي الْوُجُودِ ..
فَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّك إلَّا هُو . ..
أنظره غير مأمور / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 04 وَرَقَة / 231 … ) ..