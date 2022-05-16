الدعم العربي لشركة التداول إينستافوركس

بونصات الإيداع التي تقدمها إينستافوركس و التي تبدأ من 30٪ إلى 100٪

لا يعد التداول مع إنستافوركس موثوقًا فحسب، بل أيضًا مربحًا للغاية. نحن نقدم مجموعة واسعة من البونصات للإيداع. يتراوح حجم البونص بين 33% و 100%. اقرأ هذا القسم بعناية واختر الخيار الأنسب لتلقي أموال البونص. علاوة على ذلك، يتمتع جميع عملائنا الذين يقومون بإيداع 1,000 دولار على الأقل بمفاجأة سارة - المشاركة في السحوبات على جوائز رائعة. تسمح لك البونصات من إنستافوركس بالبدء في كسب الأموال بعد أول إيداع!فالبونصات. تختلف عن بعضها البعض من حيث حجمها النهائي وشروط إيداع البونص في الحساب واستخدامها في التداول. يمكن سحب الأرباح المحققة من أي بونص من حساب دون أي قيود. المعلومات الواردة في هذه الصفحة هي مساعدتك على تقييم البونص الذي يناسب تماما استراتيجيتك التجارية والإيداع الذي تقوم بها.