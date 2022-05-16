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الدعم العربي لشركة التداول إينستافوركس

B

badr9moumen

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2022
المشاركات
8
النقاط
0
العمر
31
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
السلام عليكم

انا اسمى بدر من الدعم الفنى لشركة إينستافوركس واصبحت مندوب رسمى للشركة فى المنتديات العربية
وتحت امركم للاجابه على اى استفسار او سؤال بخصوص الشركة
ولحل اي مشكل يواجهه احد العملاء
وايضا ان شاء الله هانزل اخر اخبار عروض ومسابقات الشركة

:)
 
B

badr9moumen

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2022
المشاركات
8
النقاط
0
العمر
31
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
مزايا التداول مع إنستافوركس

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* لا يوجد حدود لحجم الحساب وحجم التداول;
* يوجد أكثر من 300 رمز تجارى ;
* امكانية التداول على العملات الاسهم السلع و العملات المشفرة ;
* تداول الخيارات الثنائية ;
* نضام الفوركس كوبي ;
* العديد من وسائل الايداع و السحب ;
* التجارة بالهيدج ;
* العمليات يتم تنفيذها فوراً, فى حدود الثانية ;
* الدعم الفنى والإستشارى يعمل على مدار الساعة ومُتاح 24\5 .
* رافعة ماليـة حتى 1:1000;
* حسابات خالية من فوائد التبيت ( حسابات إسلاميـة ).

و العديد من الخدمات الأخرى التي يمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط
 
B

badr9moumen

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2022
المشاركات
8
النقاط
0
العمر
31
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
تراخيص شركة إينستافوركس

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تعمل مجموعة إنستافوركس في صناعة الفوركس منذ عام 2007 ، وتمكنت خلال هذه الفترة من تثبيت أقدامها بقوة، حيث وصلت إلى القمة في الصناعة وتقدمت بحلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة. تلتزم شركة الوساطة بأعلى مستويات الجودة وتعمل بموجب القوانين الدولية والمعايير المحلية في الدول المعينة. وبفضل ذلك ، تتمتع إنستافوركس بسمعة شريك موثوق به يزود عملائها ببيئة تداول آمنة.

Instant Trading Ltd (BVI) is licensed by BVI FSC, License Number SIBA/L/14/1082

Insta Service Ltd is registered with FSC Saint Vincent, Reg. Number IBC22945

Insta Global Ltd. registered in Saint Vincent, IBC24321

Services are provided under InstaForex brand which is a registered trademark​
 
B

badr9moumen

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2022
المشاركات
8
النقاط
0
العمر
31
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
حائط جوائز شركة إنستافوركس

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إنستافوركس هى واحدة من شركات الوساطة الرائدة فى العالم، تأخذ أعلى المراكز فى جميع القطاعات الرئيسية. الخدمة الممتازة، الأمان، الإبتكارات، و مجموعة متنوعة من الخدمات و العروض التى تقدمها الشركة من خلال المجلات المرموقة فى مجال الأعمال و المعارض الدولية مرة بعد الأخرى.

بشكل خاص، فازت الشركة بألقاب مختلفة، أفضل وسيط فى أسيا، أفضل وسيط فى شرق أوروبا، أفضل مقدم خدمات التجزئة، أفضل وسيط فى رابطة الدول المستقلة و غيرها الكثير.

نسعد بعرض قائمة كاملة حول جوائز الشركة و التى ترمز إلى إحترافية و إستقرار و إزدهار الشركة.

حائط جوائز شركة إنستافوركس
 
B

badr9moumen

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2022
المشاركات
8
النقاط
0
العمر
31
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
طرق الايداع والسحب التي توفرها شركة إينستافوركس

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تضمن إنستافوركس أفضل الشروط للإيداع في الحسابات وسحب الأموال. استمتع بمجموعة واسعة من خيارات الإيداع والسحب ، من أنظمة الدفع الكلاسيكية كالتحويلات أو البطاقات البنكية كما توفر الشركة عدة خيارات متطورة للإيداع كالابناك الالكترونية أو عن طريق العملات الرقمية أو غيرها من الطرق العديدة التي توفرها الشركة.و تضمن إنستافوركس الشفافية ، بغض النظر عن طريقة الدفع التي تختارها.
يمكن الاضطلاع على جميع طرق الايداع و السحب في شركة إنستافوركس من خلال هذا الرابط
 
B

badr9moumen

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2022
المشاركات
8
النقاط
0
العمر
31
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
أنواع حسابات شركة إينستافوركس

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كل نوع من الحسابات المتوفرة عن طريق إنستافوركس يمثل أداة تداول عالمية تساعد فى العمل فى الأسواق المالية الدولية. بصرف النظر عن نوع الحساب الذى تم اختياره, فإنه سوف يكون لديك مدخل لكل أداة تداول متاحة فى إنستافوركس.

للحصول على إستراتيجية تداول ناجحة لكل متداول, إثنين من حسابات التداول طورت عن طريق أخصائى قسم التداول بشركة إنستافوركس تتباين أنواع حسابات التداول عن طريق اسلويهم فى حساب فرق النقاط والعمولات.

حسابات التداول Insta.Standard
هذه الأنواع من الحسابات تعمل بدون رسوم. عند دخول المتداول على كل أدوات التداول، يدفع فرق نقاط ثابت على كل صفقة.
الميزة الرئيسية لهذا النوع من الحسابات هى شموليته, ومثل اى وقت يستطيع المتداول تغيير الرافعة المالية للتداول والعمل بأى نسبة إيداع تلائمه.

حسابات التداول Insta.Eurica
هذا النوع يتميز بعدم وجود فرق نقاط لدفعه عند فتح الصفقة(السبريد). و لفتح الصفقة، المتداول يدفع رسم ثابت، والذى يساوى من 0.03% إلى 0.07% من حجم الصفقة.

حسابات Cent.Standard و Cent.Eurica
نواع حسابات السنت Cent.Standard, Cent.Eurica مخصصة للتجار المبتدئين والعملاء الذين قاموا بتعلم التجارة مؤخراً لذلك يحتاجوا تجربة التداول بأقل ايداع ممكن. فى هذه الحسابات الصغيرة حجم اللوت يساوى 0.0001 من لوت السوق القياسى (سعر اللوت 0.1 سنت) وذلك يمكن العملاء من تجربة التداول دون أى مخاطرة تقريباً. انواع الحسابات هذه ايضاً تناسب هولاء الذين يريدون تجربة استراتيجيات التداول بمخاطرة منخفضة وبميزة عقد الصفقات بحجم 0.0001 لوت.​
 
B

badr9moumen

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2022
المشاركات
8
النقاط
0
العمر
31
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
بونصات الإيداع التي تقدمها إينستافوركس و التي تبدأ من 30٪ إلى 100٪

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لا يعد التداول مع إنستافوركس موثوقًا فحسب، بل أيضًا مربحًا للغاية. نحن نقدم مجموعة واسعة من البونصات للإيداع. يتراوح حجم البونص بين 33% و 100%. اقرأ هذا القسم بعناية واختر الخيار الأنسب لتلقي أموال البونص. علاوة على ذلك، يتمتع جميع عملائنا الذين يقومون بإيداع 1,000 دولار على الأقل بمفاجأة سارة - المشاركة في السحوبات على جوائز رائعة. تسمح لك البونصات من إنستافوركس بالبدء في كسب الأموال بعد أول إيداع!

فالبونصات. تختلف عن بعضها البعض من حيث حجمها النهائي وشروط إيداع البونص في الحساب واستخدامها في التداول. يمكن سحب الأرباح المحققة من أي بونص من حساب دون أي قيود. المعلومات الواردة في هذه الصفحة هي مساعدتك على تقييم البونص الذي يناسب تماما استراتيجيتك التجارية والإيداع الذي تقوم بها.

بونصات إينستافوركس
 
B

badr9moumen

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2022
المشاركات
8
النقاط
0
العمر
31
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
الأسئلة المتكررة حول شركة إينستافوركس

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في هذا القسم يمكن إيجاد عدد كبير من الأجوبة على الأسئلة الشائعة و المتكررة التي يقوم الكتير من التداولين بالاستفسار عنها بخصوص الشركة و هي تجيب عن الكتير فيما يتعلق بالشركة سواء كانت قونين أو خدمات الشركة أو حتى معلمات عامة عنها

و هذه بعض الامور التي يمكن إيجاد إجابة لها من خلال هذا القسم:

سيرفرات تداول إنستافوركس
شروط التداول
الفروق بين الميتاتريدر 4 و الميتاتريدر 5
برنامج الشراكة
نظام البام
نظام الفوركس كوبى
الخيارات الثنائية
أسئلة حول تفعيل الحساب
أحكام عامة
 
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