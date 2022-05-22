القمر المدلل
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مقتطفات من كتاب بناء السمعة المؤسسية
من مقتطفات الكتاب
أصبحت السمعة المؤسسية واستراتيجيات إدارتها من مرتكزات الأصول والموارد التي تمتلكها أي منظمة.
حيث تضيف هذه الركيزة إلى المنظمة أو الهيئة قيمةً سوقيةً إضافية.
كما أنها تشكل ميزةً تنافسية من شأنها أن تجذب المستثمرين ومجتمعات الأعمال.
وتزيد من كسب ثقة العملاء والوكلاء والمستفيدين والمتعاملين وحتى الموظفين داخل هذه المنظمة أو تلك.