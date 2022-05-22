مقتطفات من كتاب بناء السمعة المؤسسية ​

من مقتطفات الكتاب ​

أصبحت السمعة المؤسسية واستراتيجيات إدارتها من مرتكزات الأصول والموارد التي تمتلكها أي منظمة. ​

حيث تضيف هذه الركيزة إلى المنظمة أو الهيئة قيمةً سوقيةً إضافية. ​

كما أنها تشكل ميزةً تنافسية من شأنها أن تجذب المستثمرين ومجتمعات الأعمال. ​