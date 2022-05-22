.من درر السلف..الحلقة رقم 608

الحَمْدُ لله …️ومنَ الدّررِ وأصول السُنّة الغراء ؛ البيضاء …️منها …و قال الحافظ عبد الرحمن ابن أبي بكر جلال الدين السيوطيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /وَفِي كتاب إِبْنِ الْقيم ( الروح ) :أختلف فِي أَن الرّوح تَمُوت مَعَ الْبدن ؟؟؟أم الْمَوْت للبدن وَحده ؟؟؟على قَوْلَيْن ؛ وَالصَّوَاب :أَنه إِنْ أُرِيد بذوقها الْمَوْت مفارقتها للجسد : فَنعم ؛ هِيَ ذائقة الْمَوْت بِهَذَا الْمَعْنى ..وَإِن أُرِيد أَنَّهَا تعدم : فَلَا ؛ بل هِيَ بَاقِيَة بعد خلقهَا بِالْإِجْمَاع ؛ فِي نعيم أَو عَذَاب ..وَقد أخرج إِبْنِ عَسَاكِر فِي تَارِيخ دمشق بِسَنَدِهِ إِلَى مُحَمَّد بن وضاح أحد أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة قَالَ :سَمِعت سَحْنُون بن سعيد وَذكر لَهُ عَن رجل يذهب إِلَى أَن الْأَرْوَاح تَمُوت بِمَوْت الأجساد فَقَالَ :معَاذ الله ؛ هَذَا قَول أهل الْبدع . ..️أنظره / شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وَرَقَة / 316 …️ومنها …روى الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس ابن المنذر التميمي الحنظلي الرازيّ ابن أبي حاتم عليهِ رَحَمَات الله قال /قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ ﴾ ..عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ ﴾ الْآيَةَ ..قَالَ / نَفْسٌ وَرُوْحٌ بينهما شعاع الشمس ؛ فيتوفى الله النفس في منامه ؛ ويدع الروح في جسده وجوفه يتقلب ويعيش : فإن بدا لله أَنْ يَقْبِضَهُ : قَبْضَ الرُّوحَ ؛ فَمَاتَ ؛ أَوْ أَخَّرَ أَجَلَهُ ؛ رَدَّ النَّفْسَ إِلَى مَكَانِهَا مِنْ جَوْفِهِ . ..️أنظره / تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ج 10 وَرَقَة / 3252 رقم الفقرة / 18378 …️ومنها …وقال الحافظ إمام السُنّة إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل أبو إبراهيم المزنيّ المتوفى سنة : 264 هجري /والخلق ميتون بآجالهم عِنْد نفاد أَرْزَاقهم ؛ وَانْقِطَاع آثَارهم . ..️أنظره / شرح السنة معتقد إسماعيل بن يحيى المزني وَرَقَة / 80 …️ومنها …﴿ في تَحْرِيقُ أَمْكِنَةِ الْمَعْصِيَةِ وَهَدْمُهَا ﴾وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /تَحْرِيقُ أَمْكِنَةِ الْمَعْصِيَةِ الَّتِي يُعْصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِيهَا وَهَدْمُهَا ؛ كَمَا حَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ الضِّرَارِ وَأَمَرَ بِهَدْمِهِ ؛ وَهُوَ مَسْجِدٌ يُصَلَّى فِيهِ وَيُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ فِيهِ ..لَمَّا كَانَ بِنَاؤُهُ ضِرَارًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ وَمَأْوًى لِلْمُنَافِقِينَ ؛ وَكُلُّ مَكَانٍ هَذَا شَأْنُهُ : فَوَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ تَعْطِيلُهُ ..إِمَّا بِهَدْمٍ وَتَحْرِيقٍ ..وَإِمَّا بِتَغْيِيرِ صُورَتِهِ ؛ وَإِخْرَاجِهِ عَمَّا وُضِعَ لَهُ ..وَإِذَا كَانَ هَذَا شَأْنَ مَسْجِدِ الضِّرَارِ فَمَشَاهِدُ الشِّرْكِ الَّتِي تَدْعُو سَدَنَتُهَا إِلَى اتِّخَاذِ مَنْ فِيهَا أَنْدَادًا مِنْ دُونِ اللَّهِ : أَحَقُّ بِالْهَدْمِ وَأَوْجَبُ ..وَكَذَلِكَ مَحَالُّ الْمَعَاصِي وَالْفُسُوق : كالْحَانَاتِ وَبُيُوتِ الْخَمَّارِينَ وَأَرْبَابِ الْمُنْكَرَاتِ ..وَقَدْ حَرَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَرْيَةً بِكَمَالِهَا يُبَاعُ فِيهَا الْخَمْرُ ..وَحَرَقَ حَانُوتَ رويشد الثقفي وَسَمَّاهُ : فُوَيْسِقًا . ..️أنظره / زاد المعاد ج 03 وَرَقَة / 500 …️ومنها …وقال أيضًا ﺍﺑﻦ القيّم عليهِ رَحَمَات الله /فَإِنَّ الْعَزَائِمَ وَالْهِمَمَ : سَرِيعَةُ الإنْتِقَاضِ ؛ قَلَّمَا ثَبَتَتْ ..وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يُعَاقِبُ مَنْ فَتَحَ لَهُ بَابًا مِنَ الْخَيْرِ : فَلَمْ يَنْتَهِزْهُ ؛ بِأَنْ يَحُولَ بَيْنَ قَلْبِهِ وَإِرَادَتِهِ ؛ فَلَا يُمْكِنُهُ بَعْدُ مِنْ إِرَادَتِهِ عُقُوبَةً لَهُ ..فَمَنْ لَمْ يَسْتَجِبْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ إِذَا دَعَاهُ : حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَلْبِهِ وَإِرَادَتِهِ ؛ فَلَا يُمْكِنُهُ الإسْتِجَابَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ..قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ . ..️أنظره / زاد المعاد ج 03 وَرَقَة / 502 - 503 …