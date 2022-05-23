من درر السلف....الحلقة رقم 609

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 19,575
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله …
️ومنَ الدّررِ وفوائد الأثر …
️️منها …
قال العلاّمة شيخنا محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
أقسام الناس إذا أصابتهم مصيبة :
الشاكر ..
الراضي ..
الصابر ..
الجازع ..
أما الجازع / فقد فعل محرماً ؛ وتسخط من قضاء رب العالمين ..
وأما الصابر / فقد قام بالواجب ؛ والصابر هو الذي يكره وقوعها ؛ ويرى أن المصيبة مُرَّة وشاقَّة ؛ لكنه يتحمل ويحبس نفسه عن الشيء المُحرم ..
وأما الراضي / فهو الذي لا يهتم لهذه المصيبة ؛ ويرى أنها من عند الله فيرضى رضاً تاماً ؛ ولا يكون في قلبه تحسّر ؛ وحاله أعلى من حال الصابر ..
وأما الشاكر / فهو الذي يشكر الله على هذه المصيبة ؛ ويكون شكره من وجهين :
01 / أن ينظر إلى من أصيب بما هو أعظم : فيشكر الله على أنه لم يصب مثله ..
/ أن يعلم أنه سيحصل له بهذه المصيبة : تكفير للسيئات ؛ ورفعة في الدرجات إذا صبر ..
نسأل الله أن يرزقنا الشُكر عند المصائب . ..
️أنظره / الشرح الممتع ج 05 وَرَقَة / 395 …
️ومنَ الدّررِ وفوائد الأثر …
️️منها …
قال العلاّمة شيخنا محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
أقسام الناس إذا أصابتهم مصيبة :
الشاكر ..
الراضي ..
الصابر ..
الجازع ..
أما الجازع / فقد فعل محرماً ؛ وتسخط من قضاء رب العالمين ..
وأما الصابر / فقد قام بالواجب ؛ والصابر هو الذي يكره وقوعها ؛ ويرى أن المصيبة مُرَّة وشاقَّة ؛ لكنه يتحمل ويحبس نفسه عن الشيء المُحرم ..
وأما الراضي / فهو الذي لا يهتم لهذه المصيبة ؛ ويرى أنها من عند الله فيرضى رضاً تاماً ؛ ولا يكون في قلبه تحسّر ؛ وحاله أعلى من حال الصابر ..
وأما الشاكر / فهو الذي يشكر الله على هذه المصيبة ؛ ويكون شكره من وجهين :
01 / أن ينظر إلى من أصيب بما هو أعظم : فيشكر الله على أنه لم يصب مثله ..
/ أن يعلم أنه سيحصل له بهذه المصيبة : تكفير للسيئات ؛ ورفعة في الدرجات إذا صبر ..
نسأل الله أن يرزقنا الشُكر عند المصائب . ..
️أنظره / الشرح الممتع ج 05 وَرَقَة / 395 …