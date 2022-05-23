من درر السلف....الحلقة رقم 609

الحمد لله …️ومنَ الدّررِ وفوائد الأثر …️منها …قال العلاّمة شيخنا محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /أقسام الناس إذا أصابتهم مصيبة :الشاكر ..الراضي ..الصابر ..الجازع ..أما الجازع / فقد فعل محرماً ؛ وتسخط من قضاء رب العالمين ..وأما الصابر / فقد قام بالواجب ؛ والصابر هو الذي يكره وقوعها ؛ ويرى أن المصيبة مُرَّة وشاقَّة ؛ لكنه يتحمل ويحبس نفسه عن الشيء المُحرم ..وأما الراضي / فهو الذي لا يهتم لهذه المصيبة ؛ ويرى أنها من عند الله فيرضى رضاً تاماً ؛ ولا يكون في قلبه تحسّر ؛ وحاله أعلى من حال الصابر ..وأما الشاكر / فهو الذي يشكر الله على هذه المصيبة ؛ ويكون شكره من وجهين :01 / أن ينظر إلى من أصيب بما هو أعظم : فيشكر الله على أنه لم يصب مثله ../ أن يعلم أنه سيحصل له بهذه المصيبة : تكفير للسيئات ؛ ورفعة في الدرجات إذا صبر ..نسأل الله أن يرزقنا الشُكر عند المصائب . ..️أنظره / الشرح الممتع ج 05 وَرَقَة / 395 …