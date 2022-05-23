  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

عرض خاص لاعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية من شركة بيراميدزهوست لاستضافة وتصميم المواقع

pyramidshost

pyramidshost

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 ماي 2022
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
31
محل الإقامة
egypt
الجنس
ذكر


بسم الله الرحمن الرحيم

كل عام وكل عملاء وزوار شركة بيراميدز هوست لاستضافة وتصميم وارشفة المواقع بكل خير

استلم 5 هدايا مع موقعك الووردبريس
الهداايا

astra pro
rank math pro
imagify pro
elemontor pro
wp rocket

متوفر ايضا استضافة منتديات في بي او زينفورو وفى حالة الزينفورو سيتم تركيب استايل مدفوع مجانا من شركتنا شبيه باستايل فتوكات العرب عن طريق الرابط التالى

ملتقي فتوكات العرب

شبكة منتديات ملتقي فتوكات العرب المنتدى الاول للنساء العرب فى الشرق الاوسط بديل منتدي فتكات
bapal.net

وعرض خاص في حالة كنت عضو فى منتدي اللمة الجزائرية الرجاء ابلاغنا فى حالة كنت قادم الينا من منتدى اللمة الجزائرية

انتظروا عروضنا القادمة🚀🌛🎉

للتواصل" 00201007393219
اتصال او واتس اب

موقعنا الرسمي

عروضنا":

الخطة الاولى

جنيه مصري 800

The space is 5 GB
Bandwidth 50000 MB
Free SSL Certificates
5 emails
direct admin control panel

الخطة الثانية

1,200 جنيه مصري

10 GB Space
Unlimited Bandwidth
20 emails Emails
Direct Admin Control Panel

الخطة الثالثة

2,100 جنيه مصري

20 GB Space
Unlimited Bandwidth
25 emails Emails
Direct Admin Control Panel

فى حالة اردت مساحة اكبر برجاء التواصل معنا واتس اب

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Home - شركة البيت الحديث|0521616978

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الصفحة الرئيسية - شركة البيت الحديث|0521616978

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pyramidshost

pyramidshost

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 ماي 2022
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
31
محل الإقامة
egypt
الجنس
ذكر
اي اشهار عزيزي تقصد هذا عرض مقدم للعملاء ما الاشهار فى هذا مع احترامى لحضرتك
ولا حضرتك تقصد على اعمالنا يعني
 
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